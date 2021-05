Mercoledì 12 maggio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Toro (dove risiedono Urano ed il Sole) ai gradi dei Gemelli (dove stazionano il Nodo Lunare, Mercurio e Venere). Plutone, invece, proseguirà il transito in Capricorno, mentre Saturno assieme a Giove rimarranno stabili in Acquario. Nettuno, in ultimo, continuerà il domicilio in Pesci come Marte permarrà nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. Gli ultimi sgoccioli gioviali nel loro Elemento sommati alla congiunzione tra il Luminare diurno ed il Nodo Lunare nel segno doneranno, con tutta probabilità, ai nati Gemelli una spinta passionale non indifferente, che risulterà particolarmente trasgressiva per la terza decade del segno.

2° posto Acquario: incontri professionali. Gli influssi del Novilunio in quadratura proseguiranno per qualche giorno ancora, ma il quarto segno Fisso avrà buone chance di trarre grandi vantaggi lavorativi dallo sgretolarsi dello Stellium in Toro. Tali cambiamenti planetari potrebbero fare in modo che i nati Acquario facciano, durante questo mercoledì, delle nuove conoscenze professionali di tutto rispetto, le quali daranno i loro frutti ad estate inoltrata.

3° posto Bilancia: serata top. Bisognerà presumibilmente attendere l'ora di cena perché il secondo segno d'Aria possa trarre i migliori benefici da questa giornata primaverile, specialmente sul fronte sentimentale dove comunicare con l'amato bene diverrà un esercizio più semplice.

I mezzani

4° posto Leone: concilianti. Il clima nel ménage amoroso di casa Leone tenderà, c'è da scommetterci, a rasserenarsi ed il merito sarà soprattutto del mood conciliante che sfoggeranno i nativi nei confronti delle frecciatine del partner.

5° posto Ariete: in crescendo. Al probabile tono umorale cupo e burbero delle ore mattutine, il primo segno di Fuoco sembrerà riacquistare briosità col trascorrere delle ore, con un exploit in serata quando saranno l'anima della festa ovunque andranno.

6° posto Scorpione: indaffarati. Per le prossime due settimane, i nati Scorpione potrebbero dover rapportarsi ad una mole di incombenze pratiche e professionali più numerose del solito, come esigerà il quadrato Urano-Saturno avvalorato dagli influssi del Novilunio in opposizione. Questo notevole dispendio energetico sarà, con ogni probabilità, il modo col quale il parterre planetario parrà intimare ai nativi come è necessario faticare per giungere ai propri obiettivi.

7° posto Cancro: sospettosi. Il primo segno d'Acqua, sino all'ora di pranzo, potrebbe nutrire qualche sospetto in merito alla fedeltà della dolce metà ma, fortunatamente, dal primo pomeriggio avrà buone chance di accorgersi di aver preso lucciole per lanterne.

8° posto Capricorno: testardi. Alcune volte, in base alle circostanze, è doveroso aprire la porta al cambiamento ma i nati Capricorno, in queste 24 ore, sembreranno non voler mutare di una virgola le proprie abitudini ne tanto meno mettere in dubbio alcune presunte certezze esistenziali.

9° posto Toro: stringere la cinghia. I liberi professionisti della seconda e terza decade di casa Toro si renderanno probabilmente conto che sarà necessario ridurre i costi gestionali dei loro progetti in essere, attendendo momenti economici più floridi per investire sulle loro idee.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: straniti. Nell'ambiente professionale un ambiguo atteggiamento da parte del capo potrebbe far drizzare le antenne del terzo segno di Fuoco, il quale comincerà probabilmente a nutrire l'inconscio desiderio di voler cambiare aria.

11° posto Pesci: hobby. Poca o nulla sarà, c'è da scommetterci, la voglia che i nati Pesci avranno di rapportarsi al mondo circostante, col dodicesimo segno zodiacale che preferirà dedicare queste 24 ore ai loro hobby preferiti così da allontanare le ansietà del momento.

12° posto Vergine: insofferenti. Sia al lavoro che in amore, i nati Vergine avranno buone possibilità di dover fare i conti con una certa insofferenza di fondo, la quale dovrebbe essere affrontata per gradi senza far emergere la loro rabbia latente.