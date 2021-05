L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 maggio 2021 è disponibile a dare consigli in relazione ai prossimi sette giorni. Come da prassi iniziamo pure a svelare i segni sostenuti dall'Astrologia del periodo. A colorare positivamente l' anteprima è il Cancro (voto 10), sottoscritto in classifica generale al primo posto, adeguatamente sostenuto da una splendida Luna nel segno. Ottima settimana anche per coloro nati sotto i Gemelli (voto 9), anch'essi supportati dall'ingresso della Luna nel comparto. Inferiore invece è il riscontro astrale sui prossimi sette giorni, anche se non affatto male, per coloro dell'Ariete (voto 7) e del Toro (voto 7), ambedue considerati in periodo routinario.

Iniziamo a dare voce alle previsioni della settimana da lunedì a domenica, ovviamente subito dopo aver messo in luce i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a decantare le previsioni dell'oroscopo della settimana prossima, ci preme indicare i nuovi transiti legati agli spostamenti lunari messi in agenda nel periodo indicato. Il frangente sotto osservazione conta in tutto tre tappe in programma per questa settimana. Inizialmente l'Astro d'Argento incontrerà un segno di Terra: la Luna in Toro sarà presente nel segno questo lunedì 10 maggio alle ore 01:46. La "musa dei poeti" cambierà nuovamente settore mercoledì 12 maggio, precisamente alle ore 14:42, formando la Luna in Gemelli.

La settimana si concluderà con la presenza della Luna in Cancro di sabato 15 maggio.

Tra i transiti astrali non riguardanti la Luna da segnalare l'arrivo Giove in Pesci, giovedì alle 22:36 della tarda serata.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La prossima settimana si prevede più che sufficiente, con un andamento a fasi alterne specialmente a metà periodo.

A portare fortuna saranno tre giornate. La migliore al 'top del giorno' sarà quella di domenica 16 maggio, e poi quelle portatrici di cinque ottime stelle di lunedì 10 e sabato 15. Abbastanza buoni anche martedì 11 e venerdì 14 maggio, entrambi classificati a quattro stelle. Andiamo a dettagliare definitivamente la situazione complessiva.

La scaletta completa:

Top del giorno domenica 16 maggio;

domenica 16 maggio; ★★★★★ lunedì 10 e sabato 15;

★★★★ martedì 11 e venerdì 14;

★★★ giovedì 13 maggio;

★★ mercoledì 12 maggio.

♉ Toro: voto 7. Questa settimana deve iniziare nel segno della riflessione. C’è fermento dentro e intorno a voi. Le nuvole non mancano ma non è tutto negativo. Anzi: se porrete la giusta attenzione verso cose e persone, potrete risolvere alcuni problemi che vi trascinate da tempo. Intanto si profila un inizio weekend valutato con l'impegnativo 'ko', il resto del periodo evolverà in modo positivo, specialmente nella parte centrale e finale. A voi del segno, e siamo pronti a scommetterci, si prepara un meraviglioso periodo da vivere lunedì: la Luna nel segno darà nuovi spunti da impiegare in amore.

Intanto iniziate pure a programmare qualcosa, ovviamente mettendo in lista progetti prioritari posizionandoli nei giorni valutati al 'top'. Martedì 11 e mercoledì 12 saranno due giornate segnalate con cinque stelle. Sfruttate pienamente la vostra classifica stelline interessante la settimana in oggetto.

Il resoconto astrale giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 10 maggio - Luna nel segno;

lunedì 10 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 11 e mercoledì 12;

★★★★ giovedì 13 e domenica 16;

★★★ venerdì 14 maggio;

★★ sabato 15 maggio.

♊ Gemelli: voto 9. L'oroscopo considera ottima la settimana in arrivo, sia in amore come anche abbastanza riconosciuta nel lavoro. Senz'altro i prossimi sette giorni si prospettano per la maggior parte vincenti: escludendo la sola domenica di fine periodo, i restanti saranno tutti in linea con una positività più o meno marcata.

Ad emergere su tutte le altre, quella di mercoledì 12 maggio, valutata al 'top del giorno' per via dell'arrivo della Luna in Gemelli. Vediamo nei dettagli come si presenteranno, una ad una, le giornate dal 10 al 16 del mese.

La classifica da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 12 maggio - Luna nel segno;

mercoledì 12 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 10, giovedì 13 e venerdì 14;

★★★★ martedì 11 e sabato 15;

★★★ domenica 16 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana preannuncia una situazione che potrebbe mettervi di fronte ad un paio di bivi accattivanti: prendere o lasciare? Tranquilli, il periodo sottoposto ad analisi, come anticipato nella nostra anteprima in apertura, vi vedrà possessori dell'ambita corona di segno migliore della settimana: contenti?

Avrete una 'super-giornata' proprio alla fine della settimana, portata da una meravigliosa Luna presente nel vostro segno sabato a partire dalle ore 03:30 del primissimo mattino. Mercoledì 12, venerdì 14 e domenica 16 saranno quasi all'altezza della 'top del giorno', pertanto tenetele in considerazione. Vediamo come saranno in generale gli altri giorni secondo l'Astrologia.

La scaletta rilasciata dall'oroscopo del periodo:

Top del giorno sabato 15 maggio - Luna nel segno;

sabato 15 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 12, venerdì 14 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, martedì 11 e giovedì 13.

♌ Leone: voto 6. La settimana che sta per arrivare si annuncia certamente sotto le attese per tanti di voi nativi. Calma, il periodo è passeggero e presto riavrete la serenità e la positività che vi spetta di diritto.

Il consiglio nel frattempo è quello di giocarsi le carte migliori durante la parte centrale e soprattutto finale del periodo, preventivato dall'oroscopo della settimana certamente come vincente. Le giornate da prendere con le molle? Sicuramente quelle relativa al periodo 'nero', ossia lunedì e martedì. Scopriamo il resto della scaletta dal prospetto seguente.

Le stelline quotidiane di competenza del Leone:

★★★★★ giovedì 13 e sabato 15;

★★★★ mercoledì 12, venerdì 14 e domenica 16;

★★★ lunedì 10 maggio;

★★ martedì 11 maggio.

♍ Vergine: voto 6. Sette giorni messi in preventivo mediamente in linea con la sufficienza. L'oroscopo della settimana 10-16 maggio indica solo due giornate super-positive, martedì 11 e domenica 16 maggio.

Per le restanti, saranno da navigare a vista specialmente a quelle di giovedì (sottotono) e venerdì 14 (ko). Per tranquillizzarvi vi diciamo che sta per arrivare un vento di novità che presto potrebbe tradursi in un incontro importante o nella formulazione di un bel progetto. Sia nel lavoro che nella vita privata c’è tanta positività nell'aria, quindi abbiate pazienza. Saranno abbastanza mediocri i giorni rimasti.

Il resoconto astrale a seguire:

★★★★★ martedì 11 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, mercoledì 12 e sabato 15;

★★★ giovedì 13 maggio;

★★ venerdì 14 maggio.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica settimanale definitiva.