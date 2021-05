Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 maggio, i nati sotto i segni di Scorpione e Cancro vivranno una giornata un po' altalenante. I Toro, invece, sono in netta ripresa, così come i Bilancia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: giornata un po' turbolenta sotto più punti di vista. Siete abbastanza confusi e talvolta non sapete come comportarvi. Oggi potreste sentirvi come un elefante in un negozio di cristalli. Cercate di comportarvi in modo tranquillo.

11° in classifica Cancro: qualche piccolo intoppo in campo professionale potrebbe portare un certo malumore.

Cercate di mantenere la calma e non lasciatevi prendere dallo sconforto. In campo sentimentale, invece, ci vuole pazienza.

10° in classifica Gemelli: l'Oroscopo del giorno 13 maggio denota una giornata un po' burrascosa. Sul lavoro ci sono delle questioni irrisolte che meriterebbero un po' di attenzione. In amore, invece, le coppie stabili non dovrebbero avere grossi problemi.

9° in classifica Capricorno: le previsioni astrali denotano una certa insofferenza. Il vostro umore è ballerino, pertanto, le persone che vi circondano potrebbero mostrare una certa insofferenza. Dal punto di vista lavorativo, invece, non arrendetevi e continuate ad inseguire i vostri sogni.

Previsioni 13 maggio posizioni centrali

8° in classifica Vergine: buon momento per quanto riguarda l'amore. Le coppie stabili avranno la possibilità di consolidare i propri obiettivi. Sono in arrivo dei passi importanti. In campo professionale, invece, dovete tenere gli occhi ben aperti.

7° in classifica Leone: l'oroscopo del 13 maggio 2021 denota una giornata un po' intensa sul fronte lavorativo.

Se ci sono delle questioni in sospeso, è meglio chiarirle quanto prima. Non prendete decisioni affrettate e ponderate attentamente i pro e i contro.

6° in classifica Pesci: un nuovo progetto lavorativo potrebbe scombussolare i vostri piani. Se siete indecisi sul da farsi, fermatevi un attimo e prestate attenzione al da farsi.

Se necessario, lasciatevi consigliare da una persona cara.

5° in classifica Ariete: meglio non tirare troppo la corda nelle vicende amorose. Se il partner ha compreso i vostri sbalzi d'umore fino a questo momento, non è detto che debba comportarsi in questo modo per sempre. Siate più accondiscendenti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Sagittario: ottimo momento per cimentarvi in nuove opportunità. Gettatevi il passato alle spalle e cercate di non essere più così puntigliosi. Se le cose non vanno sempre nella direzione sperata, prestate pazienza.

3° in classifica Acquario: le cose che sfuggono dai vostri piani e dal vostro controllo vi innervosiscono. Ad ogni modo, in questo periodo è opportuno vivere alla giornata ed evitare di fare troppi progetti a lungo termine.

In amore potete concedervi qualche piccola fuga d'amore.

2° in classifica Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 maggio denotano una giornata alquanto positiva per quanto riguarda i rapporti di coppia. A partire da oggi si apre un momento molto importante per i nati sotto questo segno, è tempo di guardare al futuro con ottimismo.

1° in classifica Bilancia: i rapporti d'amore saranno caratterizzati da una buona dose di passione. Non lasciatevi tediare dai pareri contrastanti. Avere opinioni diverse è un aspetto dal quale non si può prescindere, quindi, pensate di più a voi e a godervi i vostri successi.