L'Oroscopo del giorno 15 maggio è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo avvio di weekend. Quest'oggi a tenere alta la curiosità nonché l'attenzione di tutti noi, le previsioni relative ai segni da Bilancia a Pesci nonché la classifica stelline quotidiana, ovviamente impostata sull'intero zodiaco. Ansiosi di mettere a fuoco i segni migliori e peggiori del periodo? Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali di sabato 15 maggio svelando direttamente l'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale.

Previsioni zodiacali del giorno 15 maggio

Bilancia: ★★★★. Si preannuncia un sabato buono, anche se in alcuni casi discretamente favorito dalle stelle. Volendo, approfittate di questa giornata abbastanza efficace cercando di sfruttare al massimo i suoi, seppur blandi, benefici influssi. Trovate il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. In merito al comparto legato a sentimenti e soprattutto al vero amore, l'atmosfera si presenta (almeno sulla carta) come abbastanza ricettiva e alla portata. Il periodo, se sfruttato con sapienza e tatto, di certo vi permetterà di trovare un'intesa in ambito di coppia, vantaggiosa per entrambi.

Diciamo che sarà una giornata costruttiva e rassicurante, anche perché il vostro partner sarà più coinvolto di quanto possiate pensare. Single, conoscenze occasionali, apparentemente fortuite, porteranno l'umore a mille e, senz'altro, potenzialmente in grado di regalare forti emozioni: non lasciatevi abbindolare da sguardi belli e facili promesse!

Nel comparto lavoro intanto, buone le probabilità di successo: sarà quel pizzico di fortuna - necessaria in certi momenti delicati della giornata - a delineare eventuali situazioni su cui puntare. Consiglio: limitate l'euforia, almeno non prima di avere tra le mani riscontri certi.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano che la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità.

La situazione astrologica non contempla troppe disfunzioni a livello planetario, anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso il settore. Certamente, con un po' di buona volontà nonché con un giusto impegno, potrete cogliere piccoli momenti di felicità da vivere come e con chi vi piace. Per i sentimenti, evitate quegli individui semina-zizzania, sempre pronti a criticare ogni cosa che fate: mantenete la calma, guardate avanti con fiducia lasciando alle supposizioni il tempo che trovano. Forse è il momento di fare "quella scelta" che rimuginate da tempo ma che non avete mai avuto il coraggio di mettere in pratica: fatelo, adesso o mai più! Single, possibili (molto probabili) l'inizio di "storielle" e "storielline" di poco conto in campo sentimentale: cosa vi frulla per la testa?

Nel lavoro intanto, potrebbero presentarsi buone occasioni grazie all'aiuto di astri particolarmente positivi. Ovviamente, quest'ultime andranno vagliate con attenzione per vedere quali di esse saranno in grado di produrre discreti guadagni per voi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 15 maggio al Sagittario indica una giornata, diciamolo pure, abbastanza piatta e a tratti pure pregna di storture e qualche stress come contorno. Calma, anche se la giornata avrà i colori grigi del "sottotono" abbattersi non gioverà a nulla, anzi, potrebbe peggiorare la situazione. Cosa fare allora? Diciamo che in campo sentimentale, anche con la giornata non favorevole e con scarse energie su cui puntare senz'altro potrebbero prendere il sopravvento pensieri negativi: sforzatevi di sorridere.

Diciamo invece che a qualcuno la propria intelligenza aiuterà abbastanza, a patto di sapersi barcamenare nelle azioni/reazioni che potrebbero "esplodere" nel rapporto. Per i single, più di qualcuno di voi dovrà fare mente locale su alcune indecisioni avute nei giorni passati: in questo caso è consigliato di evitate provocazioni o quant'altro. Per la parte riguardante il lavoro invece, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante è sempre mettere in primo piano la capacità di non demordere. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi, vedrete che gli ostacoli si dissolveranno a breve.

Oroscopo e stelle di sabato 15 maggio

Capricorno: ★★. Potrebbe essere abbastanza pesante da sbarcare questo vostro fine settimana?

Questo è poco ma sicuro... Diciamo che nel complesso vi sentirete in vena di cambiare subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e/o disagio nella vostra vita. Infatti, non sopportate per nulla chi vorrebbe mettervi da parte: fate le vostre scelte evitando, però, discussioni accese. In amore, visto il periodaccio, qualche screzio nella coppia sarà perfettamente normale. Il momento, quindi, si prevede poco entusiasmante specialmente per chi vive una situazione sentimentale un po’ barcollante: forse, per evitare guai più seri, qualcuno dovrà prendere le distanze dal partner. Se single invece, pare che ultimamente amate lanciarvi in avventure abbastanza rischiose o molto incerte: attenti, non tutto oro è quello che luccica.

Invece, parlando di coloro con storie pregresse andate a male, sabato non sarà la giornata migliore per mettere in pratica (eventualmente) chiarimenti o tentativi di giustificare qualcosa che vi riguarda in prima persona. Nel lavoro invece, non si annunciano grosse problematiche nello svolgimento della vostra mansione, anzi il periodo potrebbe riservare qualche momento abbastanza stressante.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del momento indicano che sarà un ottimo 15 maggio, davvero splendido sotto ogni aspetto. Dunque il periodo si presume possa essere certamente meraviglioso per tanti voi del segno (ascendente permettendo). In più di qualche caso arriverete ad una svolta importante, il che migliorerà la vostra attuale situazione generale.

In amore, gli astri porteranno senz'altro un'atmosfera positiva e felice: approfittate di tutto questo "ben di Dio" per organizzare le prossime vacanze estive con il vostro partner o con chi vi piace. In coppia nutrirete dei bisogni di passione rimasti ignorati per troppo tempo. Ascolterete finalmente i vostri desideri e quelli del vostro partner e godrete a pieno questi nuovi sentimenti. Single, l'atmosfera sarà carica di aspettative, il vostro entusiasmo e la vostra passione verranno contraccambiati dalla persona che vi ha rapito il cuore. Nel lavoro intanto, gettatevi pure nelle imprese professionali e finanziarie più disparate, anche perché ci saranno diverse persone che hanno bisogno di una vostra consulenza ed apprezzeranno tanto il vostro esser sempre sempre informati.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 15 maggio annuncia la presenza di un ottimo Sole in sestile a Nettuno in Pesci. Dunque una giornata probabilmente "spiritosa" con punte d'effervescenza davvero fantastiche, pronte a regalare buon umore e tanta gioia di vivere. Momenti delicati e situazioni in stallo, riguardanti amore o amicizia, potrebbero veder rifiorire dialoghi e armonia nelle relazioni. A questo punto gli astri consigliano di allargare i propri punti di vista, senza fossilizzarsi in modo estremo su posizioni irremovibili: suvvia, un po' di elasticità non guasta mai. In amore quindi, nulla da temere: a molti di voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa e degna di essere vissuta al meglio.

Scoprirete senz'altro dei momenti indimenticabili, tali da darvi la certezza che la persona che avete al vostro fianco è proprio quella giusta per voi. Single, siete pronti per innamorarvi di nuovo? Allora forza, datevi da fare perché le stelle sono già pronte a metterci lo zampino della fortuna. Il lavoro intanto, occasioni interessanti buone soprattutto per allargare certi orizzonti ancora da esplorare. Niente nervosismi inutili o tensioni immotivate: lasciate in un angoletto buio e solitario eventuali negatività, cercando di dare una spinta a programmi e idee.

Classifica 15 maggio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 maggio è pronta per essere consultata da voi lettori.

Allora, ansiosi di sapere se sarà un primo giorno di weekend positivo o negativo per il vostro segno? Certo che si, pertanto passiamo immediatamente a dare spazio alla scaletta con i valori relativi espressi dalle stelline.

Le stelline di sabato 15 maggio: