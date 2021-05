Nel fine settimana del 15 e 16 maggio troviamo sul piano astrale la Luna e Marte transitare sui gradi del Cancro, mentre Giove assieme a Nettuno sosteranno nell'orbita dei Pesci. Saturno, invece, permarrà in Acquario, così come il Nodo Lunare, Venere e Mercurio continueranno il loro domicilio in Gemelli. Urano ed il Sole, in ultimo, rimarranno stabili nel segno del Toro come Plutone proseguirà l'orbita in Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: speranzosi. La fiammella della speranza, in particolare per la prima decade di casa Pesci, parrà riaccendersi in questo fine settimana, coi nativi che riporranno maggiore fiducia nel prossimo futuro, specialmente per quanto riguarderà la sfera economica.

2° posto Cancro: volitivi. L'ottava dimora sarà irradiata dal binomio Marte-Luna nel segno che, supportato dai benevoli influssi gioviali, potrebbe rendere il primo segno d'Acqua spiccatamente voglioso di darsi da fare, soprattutto nel settore professionale e pratico.

3° posto Leone: passionali. Fine settimana che vedrà il parterre planetario divenire decisamente più conciliante nei confronti dei nati sotto il segno del Leone, con da una parte il favorevole Stellium in Gemelli e dall'altra lo sbarco di Giove nel suo domicilio notturno. Tali nuove configurazioni astrali avranno buone chance di far divenire il secondo segno di Fuoco meno ansioso verso alcune intricate vicende lavorative e, come piacevole conseguenza, più focoso nel ménage amoroso.

I mezzani

4° posto Scorpione: affabili. Atteggiamento gelido e nervosismo, che hanno contraddistinto le ultime due settimane nelle coppie di terza decade, lasceranno presumibilmente spazio a coccole e romanticismo in queste 48 ore, coi nativi che riusciranno con semplicità ad assumere un mood più conciliante nei confronti del partner.

5° posto Acquario: gratifiche. Il quarto segno Fisso potrebbe guardare con occhi diversi l'operato di alcune figure professionale con le quali lavora a stretto contatto, avvertendo la voglia di lanciarsi in qualche sincero complimento che sarà ben apprezzato.

6° posto Gemelli: sotto pressione. Come la celebre canzone dei Queen "Under Pressure", i nati sotto il segno dei Gemelli avvertiranno probabilmente il peso delle responsabilità in maniera più pressante durante questo fine settimana, in particolar modo sul fronte sentimentale.

Da questo weekend sino allo sbarco del Sole nel segno, che avverrà il 21 maggio, il primo segno d'Aria farebbe bene a discutere con l'amato bene di eventuali progetti di coppia, ad esempio una convivenza, così da poterla concretizzare senza troppi patemi tra una settimana circa.

7° posto Ariete: shopping. Dal primo pomeriggio di sabato e per l'intera giornata di domenica, il primo segno zodiacale avvertirà, c'è da scommetterci, il desiderio di lanciarsi in una sessione di shopping, così da poter finalmente acquistare quei capi d'abbigliamento adocchiati tempo prima. Il rischio, però, sarà quello di farsi prendere la mano e spendere più del preventivato.

8° posto Toro: indaffarati. In questo weekend, specialmente nella giornata di domenica, i nati Toro potrebbero trovarsi alle prese con un'ingente mole di faccende da ultimare, molte delle quali non rinviabili ai giorni seguenti.

Da dedicare all'amore, soprattutto per le coppie nate da poco, sarà probabilmente la mattinata del 15 maggio.

9° posto Sagittario: punto della situazione. Adesso che Giove non sarà più loro compagno di avventure e non smorzerà i malevoli influssi dello Stellium in opposizione, i nati Sagittario dovrebbero fermarsi un attimo, bandendo timori ed ansietà, e provare a fare il punto della situazione sul prossimo percorso esistenziale da intraprendere.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: relax. Tra qualche trambusto emozionale della seconda decade ed alcune perplessità lavorative della terza decade, a trarre probabilmente maggior vantaggio da questo weekend saranno i nati Bilancia di prima decade, i quali potranno concedersi 48 ore dedite al relax senza alcun rimpianto.

11° posto Capricorno: pigri. Dati gli scarsi risultati ottenuti nelle ultime giornate sommati allo sfiancante nonché disarmonico duetto Marte-Nettuno, il terzo segno dei Terra potrebbe avvertire una voglia pressoché nulla di rimboccarsi le maniche, mettendo in campo un'insolita pigrizia in questo fine settimana.

12° posto Vergine: decisioni avventate. Il rischio, reso più più concreto dall'opposizione del pianeta dell'espansività, è che la prima decade di casa Vergine, complice l'insofferenza delle ultime settimane, faccia una scelta poco ponderata, della quale pentirsi poco dopo.