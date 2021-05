Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 maggio ci saranno grandi novità all'orizzonte per l'Acquario. I nati sotto il segno della Bilancia, invece, saranno un po' troppo tradizionalisti, mentre gli Ariete si ritroveranno fuori forma. Di seguito, nel dettaglio, l'Oroscopo per i 12 segni con la relativa classifica.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: le abitudini sono dure a morire. Se state vivendo un periodo caratterizzato da molti cambiamenti, c'è il rischio di fare un po' di fatica ad abituarvi alle novità. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, cercate di non voltarvi indietro.

11° in classifica, Pesci: le emozioni sono il vostro punto debole. Siete tendenzialmente delle persone genuine e attente alle esigenze del prossimo. Nei rapporti di coppia, però, fate attenzione: potrebbe esserci qualcuno pronto ad approfittare della vostra bontà.

10° in classifica, Ariete: l'oroscopo di lunedì 17 maggio denota una giornata particolarmente intensa. Ci sono molte cose da fare e a cui badare e voi amate sentirvi importanti. Se ricoprite dei ruoli di rappresentanza cercate di non essere troppo altezzosi.

9° in classifica, Gemelli: calo del desiderio per quanto riguarda le coppie. Oggi la Luna è un po' dissonante, pertanto cercate di non dare adito a polemiche. Stroncate sul nascere i conflitti, perché nella giornata odierna ci saranno scarse probabilità di riuscire a venirne a capo.

Previsioni astrali 17 maggio, posizioni centrali

8° in classifica, Leone: leggera ripresa per i nati sotto questo segno. Se state vivendo un periodo di transizione, sentimentale o professionale, è il momento di abituarvi ai nuovi ritmi. Non datevi per vinti e, soprattutto, non sottovalutate mai le vostre potenzialità.

7° in classifica, Toro: l'oroscopo del 17 maggio denota una giornata un po' nervosa per quanto riguarda i rapporti familiari e le incomprensioni potranno essere risolte tra qualche giorno.

A livello finanziario cercare di essere parsimoniosi, in quanto le entrate potrebbero scarseggiare in questo periodo.

6° in classifica, Cancro: se non sapete che decisione prendere, lasciatevi consigliare anche dalle persone che vi circondano e vi stimano. Accogliete i consigli e anche le critiche, ma solo quelle costruttive.

5° in classifica, Capricorno: poco alla volta state tornando a prendere in mano la vostra vita. Coloro i quali hanno vissuto un momento burrascoso dal punto di vista sentimentale, a partire da oggi potranno andare verso un miglioramento: tenete duro.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Scorpione: periodo pieno di soddisfazioni in campo professionale. Cercate di essere flessibili e, soprattutto, aperti alle nuove esperienze. In amore, invece, siete desiderosi di certezze, non è più tempo per i rapporti fugaci e instabili

3° in classifica, Vergine: guardate al futuro con ottimismo. In questo periodo potreste ricevere delle risposte molto interessanti per quanto riguarda la sfera professionale.

In campo sentimentale, invece, non siate timidi e palesate i vostri sentimenti.

2° in classifica, Sagittario: attenzione all'amore. Questo è un periodo estremamente promettente sotto questo punto di vista. L'oroscopo del 17 maggio, infatti, denota l'inizio di un periodo caratterizzato da tante novità: cercate di non essere distratti.

1° in classifica, Acquario: posizione dominante per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite dei leoni. In questo periodo potreste ricevere delle belle notizie e se così non fosse sappiate che qualcosa di bello sta per accadere.