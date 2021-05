Per tutti e 12 i segni zodiacali sta per prendere il via un nuovo fine settimana che porterà cambiamenti e novità in amore e nel lavoro. Leggiamo quali saranno i cambiamenti astrologici di questa giornata con l'Oroscopo del 16 maggio 2021.

Ariete: in amore giornata che vi invita alla calma, in particolare se siete indecisi tra due storie potreste anche arrabbiarvi per questioni futili. Nel lavoro cercate di fare le cose con tranquillità evitando azzardi indesiderati.

Toro: per i sentimenti giornata da vivere in modo tranquillo visto che si potrà risolvere un conflitto che portavate avanti da tempo.

Nel lavoro, se dovete concludere un accordo, fatevi avanti.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono le stelle che sono dalla vostra parte e che aiutano gli incontri per i single. Nel lavoro dovete recuperare un po' di serenità, ma i nuovi progetti aiutano.

Cancro: in amore Luna in aspetto positivo che vi aiuterà a capire da che parte andare in una storia. A livello lavorativo un progetto è da portare avanti per realizzarlo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale se ci sono delle difficoltà nella coppia ora sarà più facile parlare. Nel lavoro evitate di accettare impegni che potrebbero risultare difficili da portare avanti.

Vergine: in amore date spazio alle relazioni. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno vivere qualche conflitto in più.

Nel lavoro inizia una fase che porterà alcune tensioni in più.

Previsioni e oroscopo del 16 aprile 2021: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna in opposizione che porterà alcune tensioni nei sentimenti. Giornata da prendere con le pinze. Nel lavoro momento positivo, potrete recuperare dopo una crisi.

Scorpione: in amore periodo che sembra non esaltante per le coppie che stanno insieme da tempo. La Luna favorevole vi permetterà di recuperare in una storia. A livello lavorativo alcune questioni sono da affrontare con calma, questo per arrivare prima a un compromesso.

Sagittario: per i sentimenti questa seconda parte del mese aiuta di più nelle relazioni.

Attenzione solo a qualche tensione di troppo. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, ma non manca uno stato di forza.

Capricorno: per i sentimenti Luna in opposizione che potrà portare momenti di crisi. Per questo motivo meglio essere cauti. Nel lavoro meglio fare solo il necessario ed evitare polemiche.

Acquario: a livello sentimentale i progetti vanno avanti. Evitate però di alzare polveroni inutili. Nel lavoro ci sono delle buone idee, questo è un periodo che aiuta.

Pesci: in amore avete bisogno di qualche conferma in più, siete in attesa di una risposta. Nel lavoro entro la fine del mese ci saranno delle scelte da fare.