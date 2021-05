L'oroscopo della giornata di mercoledì 19 maggio annuncia un Pesci pieno di grinta sul posto di lavoro, forte di Marte e di Giove in ottimo aspetto, mentre per Cancro il periodo sarà importante per fare quel passo avanti fondamentale per progredire nel lavoro. Mercurio in sestile per il Leone darà qualche idea interessante, mentre Vergine avrà come la sensazione che tutti ce l'abbiano con i nativi del segno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 19 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 maggio 2021 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana tutto sommato discreta dal punto di vista professionale.

Certo, Giove alle vostre spalle non sarà di grande aiuto per le vostre mansioni, ma Mercurio potrebbe darvi delle idee interessanti da sviluppare. Molto bene invece in ambito sentimentale, grazie alla Luna in trigono che favorisce l'intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single i vostri amici sono la vostra forza, e in questa giornata ne avrete la prova. Voto - 7,5

Toro: predizioni astrali di mercoledì 19 maggio buone per quanto riguarda il lavoro, un po’ meno in ambito sentimentale. Se da una parte Giove e Marte assicureranno buone prestazioni, permettendovi di riprendervi da alcuni errori commessi in passato, dal punto di vista sentimentale la Luna in quadratura sfavorirà il dialogo tra voi e il partner.

Prendete con cautela ogni situazione, anche perché da domani le cose dovrebbero migliorare. Voto - 7-

Gemelli: oroscopo di mercoledì che vedrà una giornata molto importante in ambito professionale. Sarà una giornata di bilanci, dove sarà necessario prendere una direzione, anche perché Giove non è più così favorevole come un tempo.

Affidatevi dunque a Mercurio per prendere una decisione. In amore il vostro modo di essere romantici e conquistatori sarà ancora convincente grazie a Venere in congiunzione, accompagnata dalla Luna in sestile, sia per voi single che per chi è già innamorato. Voto - 7,5

Cancro: periodo in cui mostrerete tutta la vostra voglia di fare e intraprendenza secondo l'oroscopo, grazie ad un energico Marte e un possente Giove al vostro servizio.

Sul fronte lavorativo dunque ci metterete tutto il vostro impegno, per cercare di andare avanti con i vostri progetti, arrivati ad una fase molto importante. Per quanto riguarda i sentimenti all'orizzonte ci sarà una possibile svolta sentimentale, soprattutto per voi single. Voto - 8+

Leone: configurazione astrale che splende in questa giornata per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, in amore apparirete attraenti agli occhi del partner grazie a Venere, mentre la Luna in congiunzione porterà una forte sintonia e stabilità. Se siete single vi sentirete ben accetti nel vostro gruppo di amici, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro gratificazioni e soddisfazioni saranno d'obbligo quando le cose iniziano a girare a vostro favore, portando discreti risultati.

Voto - 8+

Vergine: il periodo non è dei migliori per voi nativi del segno, soprattutto in fatto di sentimenti. Ciò nonostante la Luna da domani sarà favorevole, e andrà sfruttata se la vostra relazione è in crisi per provare a parlare. Se siete single dovrete cercare di migliorare, e non avere soprattutto quella sensazione che tutti ce l'abbiano con voi, perché non è così. Nel lavoro dovrete rimanere concentrati sui vostri progetti per raggiungere i vostri obiettivi, senza alcuna distrazione intorno. Voto - 6

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì 19 maggio soddisfacente per quanto riguarda il settore professionale. Una buona creatività sarà di grande aiuto per poter sbloccare alcuni progetti rimasti indietro.

Dal punto di vista sentimentale questo cielo sarà impeccabile, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, che accompagnano il vostro rapporto in momenti di armonia. Se siete single vi piacerà molto essere circondati da persone che vi vogliono bene. Voto - 8-

Scorpione: periodo ancora altalenante in amore secondo l'oroscopo, ma già da domani le cose potrebbero iniziare a cambiare. Che siate single oppure no, dimostrare con sincerità i vostri sentimenti verso la persona che amate, sarà segno di grande maturità. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà tanta energia grazie a Marte, mentre Giove v'indicherà la via giusta verso il successo. Voto - 7-

Sagittario: configurazione astrale discreta grazie alla Luna in buon aspetto, ma che durerà solo per altre ventiquattr’ore.

Secondo l'oroscopo dunque, questo periodo di tregua dal punto di vista sentimentale, andrà utilizzato per cercare di chiarire come stanno le cose tra voi e la persona che vi piace. Settore professionale ancora sottotono, che richiederà una svecchiata per tornare ad avere idee interessanti. Voto - 6

Capricorno: non tra i segni migliori dello zodiaco, ma con questo quadro astrale ve la caverete piuttosto bene secondo l'oroscopo. In amore il vostro rapporto tutto sommato funziona bene, tralasciando qualche piccola sbavatura. Se siete single guardatevi intorno, e studiate una strategia valida per conquistare la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro Giove in sestile potrebbe esservi d'aiuto qualora abbiate a che fare con mansioni difficili da superare.

Voto - 7+

Acquario: parte centrale della settimana non entusiasmante con la Luna in opposizione, ciò nonostante da domani le cose miglioreranno per la vostra relazione di coppia, dunque cercate di resistere. Se siete single forse incontrerete davvero una persona speciale, ma non sarà questo il momento di farsi avanti. Molto bene invece in ambito lavorativo, grazie ad idee ed energie a sufficienza per rimanere soddisfatti del vostro operato. Voto - 7

Pesci: grinta e voglia di fare saranno le parole chiave di questa giornata, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Marte e Giove vi sostengono, e voi non dovrete fare altro che metterci tutto il vostro impegno per raggiungere il successo. In amore dovrete lottare con questa Venere in quadratura, ma dimostrando un atteggiamento maturo, che siate single oppure no, potreste riuscire a convincere la persona che vi piace.

Voto - 7+