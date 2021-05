L'oroscopo del 19 maggio sarà caratterizzato da diversi elementi contrastanti e non tutti i segni zodiacali saranno pronti a prendere le giuse decisioni. Ci sarà chi si lascerà andare e preferirà intraprendere una nuova strada.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Essi saranno fondamentali per comprendere come amore, amicizia, lavoro e sogni si intrecceranno tra loro. In particolare:

Il Sole sarà in quadratura a Giove e in trigono a Plutone

Luna si troverà in opposizione a Saturno

Mercurio sarà in quadratura a Nettuno

Venere sarà visibile in trigono a Saturno

Saturno si troverà in quadratura a Urano

Di seguto gli elementi più importante dell'Oroscopo del 19 maggio.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 19 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'amore costituirà una grande sfida durante questo 19 maggio. Il vostro cuore dovrà confrontarsi con eventi inaspettati e non sempre darà prova di saper gestire i numerosi sentimenti. Il partner, al contrario, riuscirà a trascinarvi all'interno del suo mondo e a trasmettervi un forte senso di serenità. La vostra relazione potrebbe rivelare delle belle sorprese.

Toro: nel rapporto con gli altri sarete molto disinvolti e non sarà facile mettervi in difficoltà. Una persona a voi cara, però, potrebbe avere un atteggiamento che vi ferirà molto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di affrontare subito l'argomento, in modo da non lasciare in sospeso inutili fraintendimenti.

Gemelli: sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno zodiacale perché avrete modo di mettervi in gioco e di superare tutti gli ostacoli. Mostrerete una grande fiducia in voi stessi e non consentirete a nessuno di sminuire la vostra personalità. Questo vi renderà molto attraente agli occhi altrui, ma potrebbe suscitare alcune attenzioni indesiderate.

Cancro: non sarà facile mantenere l'equilibrio emotivo desiderato perché alcuni ostacoli si porranno sul vostro cammino. Con una buona organizzazione e tanta voglia di vittoria, riuscirete ad affrontare il momento. Ricordate, però, che l'affetto degli amici e la presenza del partner renderanno tutto più semplice.

Oroscopo del 19 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete combattere contro qualche piccolo problema di salute. Si tratterà di sintomi leggeri, legati principalmente al cambio di stagione e alla tensione emotiva. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi un po' di tempo per rilassarvi e per allontanare i pensieri negativi. Gli amici saranno alleati preziosi.

Vergine: avrete il pieno controllo della situazione e non vi farete trovare impreparati dalle difficoltà quotidiane. Svolgerete le vostre mansioni con grande responsabilità, ma non sopporterete che qualcuno muova delle critiche contro il vostro operato. La vostra reazione potrebbe causare delle fratture nei rapporti con amici e parenti.

Bilancia: il vostro spirito romantico sarà molto appagato dal comportamento del partner. Vi sentirete presi in grande considerazione e adorerete essere i protagonisti delle scene. Le premure della persona amata vi consentiranno anche di migliorare la vostra autostima e di apprezzarvi di più all'interno delle azioni quotidiane.

Scorpione: farete fatica a portare a termine tutti gli impegni quotidiani perché le mansioni saranno troppe. In un primo momento, non vorrete delegare, ma poi vi renderete conto di aver bisogno d'aiuto. I colleghi di lavoro, forse, non si renderanno molto disponibili, ma sarete circondati da persone che vi daranno tutto il loro supporto.

Astrologia di mercoledì 19 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sul lavoro potrebbe esserci un'importante novità, ma dovrete essere pronti a mettervi in gioco. Se vi chiuderete in voi stessi, infatti, rischierete di non riuscire a sfruttare al meglio l'occasione che vi verrà presentata. In amore, riprenderete facilmente il controllo della situazione, ma la collaborazione del partner sarà essenziale.

Capricorno: avrete grandi aspettative nel lavoro e sarete certi di poter migliorare la vostra situazione. Mostrerete una personalità forte e determinati, ma qualcuno potrebbe scambiare la vostra sicurezza per arroganza. Nel caso lo desideriate, potrete tentare di fargli cambiare idea: vi basterà essere voi stessi e non perdere di vista i principi con cui siete cresciuti.

Acquario: avrete bisogno di un partner sincero, che capisca i vostri sentimenti e che vi dimostri solidarietà. Purtroppo, i vostri desideri non sempre verranno realizzati, ma la persona amata proverà, in tutti i modi a rendervi felici. Per migliorare il rapporto di coppia sarà fondamentale eliminare lo stress eccessivo e muoversi in un clima positivo.

Pesci: avrete paura di parlare dei vostri sentimenti perché non vorrete essere giudicati. Saprete che alcuni dei vostri amici più stretti non saranno ancora pronti ad ascoltarvi. L'oroscopo consiglia di non abbattervi e di attendere il momento opportuno per aprire il vostro cuore. L'importante sarà rispettare i vostri tempi e non bruciare le tappe.