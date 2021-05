Immancabile appuntamento con l'oroscopo settimanale. Maggio saluta tutti e cede il trono a giugno, che sembra promettere grandi cose a molti segni zodiacali. Siete pronti per scoprire cosa accadrà nei prossimi sette giorni? Quali novità e sorprese ci sono nel campo dell'amore, del lavoro e della salute? Se siete curiosi di saperlo, in primo piano trovate l'astrologia per la settimana che va da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno e le previsioni astrali dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

La settimana dal 31 maggio al 6 giugno secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo amoroso, l’Oroscopo afferma che questa settimana sarà formidabile per molti nativi dell’Ariete. Molti di voi trovano la forza di reagire e di impegnarsi sul serio in una relazione, messa a dura prova dalla crisi nata l’anno scorso. Anche i cuori solitari del segno cedono al richiamo dell’amore, per cui sarà meglio iniziare a guardarvi intorno e usare maniere dolci e gentili con le persone che incontrerete. In campo lavorativo, molti di voi raccolgono piccole soddisfazioni e ricevono delle novità inaspettate. Anche il lato economico inizia a migliorare e a portare qualche sorriso in più in casa. Un familiare potrebbe aver bisogno del vostro aiuto e vi prosciugherà i vostri introiti.

In salute, se negli ultimi mesi avete trascurato un po' la vostra forma fisica, questa prima settimana di giugno vi aiuta a recuperare il recuperabile.

Toro – In amore, negli ultimi tempi avete perso più volte la pazienza a causa degli atteggiamenti asfissianti del partner, della famiglia d’origine o dei figli. Alcuni di voi non hanno riflettuto abbastanza sul rapporto di coppia, magari hanno scaricato il partner al primo ostacolo.

Non è questo il modo giusto per affrontare gli affari d’amore e sicuramente ve ne renderete conto in questa settimana. Ammorbidendo alcuni lati del vostro carattere e chiedendo al partner di fare uno sforzo in più riuscirete a trovare un punto di contatto che metterà in salvo la relazione. In campo lavorativo, fate benissimo a chiarire alcune situazioni rimaste in sospese.

Nei mesi scorsi vi siete impegnati tantissimo, ma i risultati non vi hanno soddisfatto. In salute, per alleggerire lo stress accumulato nelle scorse settimane è sufficiente riposarsi di più.

Gemelli – In amore, è la settimana giusta per dire basta alle relazioni problematiche e asfissianti. Non è il caso più di andare avanti con un tipo di rapporto che non può portavi da nessuna parte. Chi di voi ha avuto più fortuna a incontrare l’anima gemella potrebbe coinvolgerla in un nuovo progetto a lunga scadenza. I single del segno di una certa età potrebbero incontrare una persona inaspettata e provare emozioni mai provate prima. Nel settore del lavoro, le grandi decisioni e le grandi opportunità hanno già fatto capolino nella vostra vita e ora è giunto il momento tanto atteso.

Molti dei progetti che avevate messo da parte riprendono il loro corso perché adesso potete contare su una maggiore stabilità economica. In salute, potreste non essere immune da qualche problema respiratorio.

Cancro – In amore, chi ha smarrito la retta via nei mesi scorsi, questa settimana vi permette di ritrovarla. La vostra sofferenza ha minato anche i vostri rapporti intimi e affettivi, per fortuna nei prossimi giorni avrete l’energia necessaria per chiarire quei punti che avete lasciato correre per stanchezza. Prima mettete le cose in chiaro e prima tornerà il sereno. La situazione lavorativa è in graduale ripresa; il 2020 non vi ha proprio giovato e tutto ciò che vi aspettavate di ottenere non l’ho avete ottenuto.

Per fortuna, questa settimana vi aiuta a raggiungere la serenità e pian piano vi riapproprierete di tutto quello che non vi è stato dato. In salute, è il momento di riprendersi dalla stanchezza accumulata nelle scorse settimane, la pressione arteriosa va tenuta sotto controllo.

Previsioni astrologiche fino al 6 giugno 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Questa settimana favorisce coloro che hanno ancora il cuore libero. Chi ha avuto problemi sentimentali a causa di un partner poco presente deve prendersi una pausa di riflessione per capire cosa fare di questo rapporto. Per chi è diventato single da poco non mancheranno le occasioni di conoscere gente nuova, soprattutto perché inizia la stagione estiva, quindi dovreste essere pronti a fare colpo su qualcuno.

Tuttavia, cercate di non buttarvi a capofitto nella prima storia che vi capita, fare una cernita prima di agire non guasterebbe. In campo lavorativo, coloro che svolgono un’attività autonoma non devono lasciarsi condizionare da alcuni aspetti economici poco favorevoli, in quanto tutto ciò potrebbe essere solo momentaneo. Per avere una salute impeccabile dovete dedicare più tempo all’attività fisica.

Vergine – In amore, dopo vari tira e molla, litigi per un nonnulla e capricci di ogni genere, pare che questa settimana possa ridarvi un po' di serenità, permettendovi di vivere più tranquilli e spensierati qualsiasi tipo di rapporto. Molte coppie fresche iniziano a pensare per il loro futuro, come a esempio di fare conoscere il partner ai genitori.

I coniugi potrebbero pensare di allargare la famiglia, mettere al mondo un figlio. I single dovrebbero avere maggiore autostima e tentare un ottimo approccio con la persona interessata. Fate molta attenzione a non provocare alcune persone che fanno parte del vostro ambiente di lavoro, che potrebbero mettervi il bastone tra le ruote anche solo per invidia. Avete bisogno di mettere da parte i soldi per qualche evenienza, quindi approfittate degli sconti. In salute, la vostra ipocondria non è un segreto per cui è inutile inventare altre malattie impensabili.

Bilancia – Ultimamente avete messo in stand-by tutto ciò che riguarda i sentimenti per privilegiare altri settori della vostra vita. Ricordate che questo è il periodo adatto per lasciarvi guidare dalle emozioni, alcuni single del segno potrebbero ricevere qualche scocciatura da una persona appena conosciuta.

Le coppie, invece, ritrovano la propria sintonia e più tempo da trascorrere insieme. In campo lavorativo, è giunto il momento di raccogliere i frutti delle vostre ultime fatiche, vi siete impegnati tantissimo e meritate di crescere. All’orizzonte s’intravedono notizie piacevoli, che vi aiuteranno ad affrontare in maniera brillante i vostri impegni professionali. In salute, la prima parte della settimana non è così semplice dal punto di vista fisico, ma poi riuscirete a raggiungere il vostro equilibrio. Cercate di non esagerare nell’ozio e nel cibo.

Scorpione – Le cose in amore non vanno per il verso giusto, soprattutto per coloro che non sono ancora riusciti a trovare l’anima gemella. Forse siete troppo ansiosi e questo frena anche chi vorrebbe conoscervi a fondo.

I single più fortunati del segno riescono a fare una breve vacanza e fare follie lontani da occhi indiscreti. Le coppie che sono riuscite a resistere a qualsiasi tempesta dovrebbero compiacersi per la propria tenacia e la forza dell’amore. In campo lavorativo, è un periodo un po’ altalenante. Il vostro unico cruccio è che ancora non avete scelto bene cosa fare nella vostra vita. Economicamente non navigate in buone acque e questo vi rende ancora più nervosi del solito. Cercate controllarvi con le spese extra e di farvi retribuire come vi meritate. In salute, se vi fate inghiottire dall’ansia non potete prendervela con il medico che non ha saputo darvi la giusta cura, forse non l’avete seguita alla lettera.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 31 maggio al 6 giugno: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore subisce una battuta d’arresto, non siete più interessati ai sentimenti come una volta, molto probabilmente adesso avete altro per la testa. Le coppie appena nate non dovrebbero risentire di alcun problema, invece, le coppie più longeve sono più nervose del solito e meno tolleranti con il partner. Se la vostra vita sentimentale è stata accantonata in questo periodo, il motivo potrebbe essere che siete troppo presi dal vostro lavoro, che va a gonfie vele e vi dà molte soddisfazioni. Tuttavia, a farvi piangere sono le uscite economiche. In salute, gli sbalzi di umore potrebbero procuravi piccoli fastidi fisici.

Se è possibile, organizzate una vacanza, per staccare la spina.

Capricorno – In amore, negli ultimi tempi forse avete dedicato poco spazio a questo settore, per tale motivo questa settimana dovete necessariamente recuperare. Molti sono riusciti a superare la crisi di coppia e quindi possono tornare a rilassarsi. Se avete una relazione a distanza, cercate di essere più presenti. In campo economico, dopo mesi pesanti finalmente tornate a respirare un po’. I giovani in cerca di occupazione potrebbero avere buone notizie, l’unico inconveniente è che potreste rinunciare completamente alle vacanze. Tocca a voi capire cosa è più importante per i vostri bisogni. Periodo di recupero per la salute, dovete essere più costanti con le terapie.

Lo stress e la stanchezza dei mesi precedenti si trasformano in forza e buona volontà.

Acquario – In amore, questa settimana potrebbe essere più dura da affrontare. I single del segno non risultano particolarmente simpatici durante un incontro, mentre le coppie devono affrontare diverse discussioni prima di trovare degli accordi che soddisfino entrambi i partner. Periodo pesante per chi ha appena chiuso una storia o chi è stato lasciato, ma lo sconforto durerà poco. State tranquilli e abbiate sempre fiducia nell’amore. In campo lavorativo, coloro che concludono un progetto o un contratto non devono aver paura. Non fatevi consumare dal terrore in quanto troverete presto come rimpiazzare il tempo oppure riceverete un nuovo contratto o una nuova proposta. La vostra salute è stabile, non dovrebbero esserci grosse novità. Il riposo è sempre la migliore arma, per combattere qualsiasi acciacco.

Pesci – In amore, l’oroscopo afferma che questa è una settimana abbastanza bella. Regna una pace e una tranquillità che vi permetteranno di affrontare le giornate con meno ansie e meno pressioni. Le coppie sentimentalmente forti vanno avanti per la loro strada. I single più accaniti potrebbero vivere situazioni davvero intriganti. Chi ha iniziato una trasformazione, un cambiamento di rotta in campo lavorativo dovrebbe andare avanti senza fermarsi. Anche se si hanno dei dubbi, indietro non si può tornare, quindi tanto vale proseguire e vedere dove vi porterà il progetto che avete tanto sostenuto. In salute, mantenete uno stile di vita equilibrato e non appesantitevi troppo. Si avvicina la stagione peggiore per le persone di una certa età, quindi è bene munirsi di sistemi che potrebbero alleviare quelle sensazioni sgradevoli.