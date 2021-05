L'Oroscopo del giorno 4 maggio ha decisamente innestato 'la marcia veloce', ben disposto a dare conto su quali saranno i segni più fortunati di questo martedì. Iniziamo pure a dare qualche notizia in più andando a mettere in luce i sei segni della seconda sestina, rappresentati da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Uno tra i segni più fortunati, pronto a poter contare sul favorevole appoggio delle stelle sarà il geniale Bilancia, accompagnato alla testa della classifica provvisoria dal Capricorno. Tutt'altra storia invece, secondo le previsioni zodiacali di martedì 4 maggio, per coloro appartenenti ai meravigliosi segni relativi a Sagittario e Scorpione, valutati rispettivamente con il 'sottotono' e il 'ko'.

Ansiosi di approfondire il pensiero degli astri? Bene, tutto messo nero sull'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 4 maggio

Bilancia: 'top del giorno'. Buone notizie per il segno, specie per i nativi con ascendente Gemelli, Vergine o Capricorno. A dare una grossa mano, una splendida Luna in Acquario. In amore fate in modo che la persona amata sia invogliata a dialogare pacatamente e sinceramente sui principali problemi. La vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere un periodo sereno e spensierato soprattutto in coppia: momento perfetto per fare o eventualmente disfare, sotto tutti i punti di vista.

Single, i vostri sentimenti troveranno il terreno ideale per esprimersi o per sbocciare verso qualcuno: approfittatene. Un viaggio non programmato potrebbe portare un incontro sorprendente quanto improvviso, magari regalando la possibilità di vivere una magica avventura. Nel comparto lavoro, giornata ricca di colpi di scena.

Non accontentatevi di superficiali affermazioni: potete arrivare ben più in alto valorizzando i vostri talenti, cogliendo nuove opportunità o anche, semplicemente, mostrandovi organizzati.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di martedì prevedono problemi da risolvere in ambito famigliare per molti del segno. In generale infatti, sarete sotto stress a causa del periodo valutato con il 'ko'.

Una soluzione ad hoc potrebbe essere quella di non cadere mai in ostaggio delle solite abitudini: provare per credere! Per i sentimenti, non sarà questo un giorno molto fortunato, perché si creeranno delle incomprensioni fastidiose. Cercate di stare tranquilli sforzandovi di risolvere positivamente ogni cosa insieme al vostro partner. Single, le attuali effemeridi vi condizioneranno negativamente, tanto da farvi sopraffare dalla pigrizia: dai, smuovetevi! State all'aria aperta e fate un po' di moto, vi farà bene e potrà portare di certo buone occasioni di incontro, sia in termini di nuove amicizie che di amore. Nel lavoro, chi deve sostenere un colloquio oppure un esame di qualunque tipo, ci saranno poche possibilità che il tutto venga superato brillantemente.

Non agitatevi, tanto non servirebbe a niente, piuttosto metteteci tanto impegno.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 4 maggio al Sagittario indica un periodo improntato quasi tutto al 'sottotono'. Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari tenete, ma che è troppo spesso causa di amarezza e delusione. Chiusa una porta quasi sempre si spalanca un portone: anche se può sembrare banale, prevenire è meglio che curare! In amore, potreste avere discrete possibilità di riprendere per i capelli una situazione che sta per scivolare via irrimediabilmente: prendere 'le redini' in mano, parlando di coppia, sarà vostra priorità. Per i single, troppo spesso la noia prende il sopravvento e si rimane ad aspettare un improbabile aiuto dal cielo che non arriva mai: reagite e non lasciate che un temporale scoraggi le vostre decisioni.

La parte riguardante il lavoro: da tempo qualcosa vi turba ma non riuscite a parlarne più di tanto, non è così? Forse è giunto il momento di sfogarsi e provare a risolvere la situazione. In alcuni frangenti potreste essere suscettibili ai cambiamenti d'umore.

Oroscopo e stelle di martedì 4 maggio

Capricorno: ★★★★★. Giornata messa in conto dall'Astrologia come davvero splendida, almeno sulla carta. Questo martedì potrebbero arrivare buone notizie per quanto riguarda alcune cose che avete in ballo nel periodo: avrete occasione di confrontarvi con persone che contano e dare il via a un desiderio molto importante. Sfoderate tutta la vostra diplomazia e determinazione e andate avanti direttamente al punto!

In merito agli affetti, sarà una giornata positiva a patto di lasciarsi alle spalle alcuni dei vostri attuali pregiudizi. Approfittate della tregua che vi hanno concesso le stelle e godetevi questa fase magica, concedendovi magari una serata tranquilla e romantica con chi amate. Single, anche se la dolce compagnia di una persona per adesso non c’è, non vi inasprite. Perché non riempire gli spazi vuoti del vostro cuore dando amore a un piccolo animaletto? Sarà bellissimo coccolare un gattino o un cagnolino. Nel lavoro, state pur certi che una giornata così ricca di euforia e spensieratezza potrebbe distrarvi non poco dagli affari o dagli impegni quotidiani: tranquilli, anche perché ve lo potete permettere al 100%.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del momento preannunciano l'arrivo di un martedì buono per una parte, mediocre per l'altra. La giornata senz'altro andrà bene nella seconda parte del periodo, specialmente in campo sentimentale. In amore infatti, il momento risulterà molto sereno specialmente per coloro in coppia, in primis per i nativi del segno con ancora qualche nube all'orizzonte. L'ambito della coppia in molti casi verrà travolto (si spera) da onde romantiche e passionali, il che vi renderà felici ed abbastanza appagati. Single, non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi: Venere sarà la vostra migliore amica, vi favorirà e sarete voi ad avere la meglio conquistando chi da tempo vi fa battere il cuore a mille.

Il vostro coraggio porterà a vivere intensi momenti emotivi, forse mai osati fino in fondo. Non frenatela questa buona voglia di trasgressione: dice il saggio 'in guerra e in amore tutto è permesso!'. Nel lavoro, giocare d'anticipo sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 4 maggio, predice che questa parte della settimana a tanti di voi nativi possa portare una seppur minima positività. Ovviamente, inutile sottolinearlo, molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo, sappiatelo. In amore la giornata invita alla riflessione, aiutati senz'altro dalla parziale positività della Luna in Acquario.

In coppia quasi tutto andrà nella norma, arriveranno anche piccole sorprese (nulla di che, intendiamoci) che potrebbero favorire la nascita di nuovi desideri: avvertirete una grande carica e vorrete mettere subito in atto idee e propositi. In questo contesto, fareste bene a guadare pro e contro, prima di avviare cambiamenti. Per coloro ancora single: non abbiate timore di esprimere pensieri e opinioni, l'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo saranno semplicemente i toni e i modi con il quale esporrete le vostre idee. Il lavoro si rivelerà importante sul piano finanziario. Ci potrebbero essere (ma non è detto!) buoni guadagni che vi faranno davvero tanto piacere.

Classifica 4 maggio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di martedì 4 maggio è pronta a dare info sui segni migliori e peggiori del periodo. Ansiosi di sapere quali saranno i segni appoggiati dagli astri in questo secondo giorno della settimana? Certo che si, pertanto andiamo subito a tastare il polso alla scaletta quotidiana.

Le stelline di martedì 4 maggio: