L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 maggio prevede maggior attenzione da parte dei nativi Gemelli sul fronte sentimentale, che con la Luna in quadratura potrebbero fare dei passi falsi, mentre per i Pesci ci saranno momenti di pura emozione, sincerità, altruismo e passione. Ancora poco movimento in amore per i nativi Leone, anche se presto anche potranno dire la loro, mentre per la Bilancia sarà una giornata molto equilibrata, sia in amore che a lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 5 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 maggio segno per segno

Ariete: predizioni astrali che vedranno un cielo forse anonimo dal punto di vista sentimentale.

Ciò nonostante, questo non vorrà dire che il vostro rapporto è in crisi, anzi. Semplicemente cercate di trovare un pretesto per far esplodere la passione all'interno della coppia. Se siete single smettetela di vedervi in modo negativo e mostratevi per quello che siete. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di non far niente comincia a farsi sentire a causa di Marte negativo, tuttavia sarà meglio darsi da fare. Voto - 7

Toro: oroscopo di mercoledì caratterizzato da una bella Luna in sestile dal segno dei Pesci, che insieme a Venere vi regalerà belle emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single, i rapporti con una persona in particolare stanno entrando in una fase che richiederà maturità, oltre che romanticismo.

In ambito lavorativo mantenete la calma e un passo alla volta arriverete all'obiettivo. Voto - 7,5

Gemelli: periodo poco favorevole ed emozionante secondo l'oroscopo, a causa della Luna in quadratura. In amore dovrete fare attenzione a non fare passi falsi per non rovinare il vostro rapporto. Se siete single evitate le scenate, altrimenti non riuscirete mai a convincere la persona che vi piace.

In ambito lavorativo avrete idee e risorse a sufficienza grazie a Giove e Mercurio in buon aspetto, ideali per centrare i vostri obiettivi. Voto - 7-

Cancro: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. Questo cielo prevede la Luna e Venere in posizione favorevole e voi single saprete come far conquiste: giocando e stuzzicando la persona che vi piace.

Se avete una relazione fissa, invece, vi prenderete cura del partner come è giusto che sia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte in congiunzione vi darà le forze necessarie per arrivare a fine giornata con ancora energie a disposizione. Voto - 8

Leone: un'altra giornata difficile da gestire, ma ormai cominciate a vedere la luce. Sul fronte sentimentale questa Venere sta allentando la morsa su di voi e sarà il momento di cedere il passo ai sentimenti negativi per lasciare spazio a veri sentimenti d'amore, che caratterizzeranno il vostro rapporto. Se siete single date il giusto peso alle vostre relazioni sociali. In ambito lavorativo forse potreste avere delle idee interessanti per cercare di riprendervi, ora che Mercurio può darvi una mano.

Voto - 6,5

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo pronto a ostacolarvi. La Luna opposta, infatti, potrebbe non rendere la vostra relazione appagante come prima, ragion per cui forse sarà meglio non tirare troppo la corda. Per quanto riguarda i single far sapere agli altri come vi sentite non è sintomo di debolezza. In ambito lavorativo sarete ancora piuttosto attivi, ma attenzione: potrebbe presentarsi qualche ostacolo in più. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì 5 maggio positivo per voi nativi del segno, con un cielo che sembra migliorare e splendere giorno dopo giorno. Per quanto riguarda i sentimenti ci saranno tante cose da fare insieme al partner e voi saprete come renderle ancora più romantiche.

Se siete single sarà il momento di dedicarsi anche ai vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà un buon equilibrio in questa giornata, grazie a Mercurio che vi porta alla mente idee piuttosto valide. Voto - 8+

Scorpione: un cielo che finalmente vi riserva qualcosa di positivo e di allegro. Luna e Marte saranno al vostro servizio e dal punto di vista sentimentale vi sentirete nelle condizioni adatte per provare a rilanciare il vostro rapporto. Se siete single una persona da poco conosciuta apprezzerà sicuramente il vostro ottimismo. In ambito lavorativo comincerete a lavorare un po’ di più a cuor leggero, senza temere di sbagliare. Voto - 7+

Sagittario: oroscopo di mercoledì purtroppo al dì sotto delle aspettative, complice questa Luna in quadratura.

Dal punto di vista sentimentale, infatti, può succedere di avere una piccola crisi di coppia, ma trasformarla in una tragedia non sarà una grande idea. Se siete single potreste essere un po’ riluttanti all'idea d'innamorarvi. In ambito lavorativo forse un po’ di noia potrebbe prendere il sopravvento, impedendovi di lavorare come si deve. Voto - 6

Capricorno: potreste riuscire finalmente a risolvere alcune questioni in sospeso per quanto riguarda i sentimenti. Luna e Venere favorevoli vi metteranno a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single sarà il momento di affrontare certe discussioni con maturità. Nel lavoro pretendere tutto e subito, quando Marte si trova in opposizione, non sarà una bella idea.

Un passo alla volta e vedrete che arriverete all'obiettivo. Voto - 7+

Acquario: oroscopo di mercoledì discreto per quanto riguarda i sentimenti. Avere la Luna di fronte potrebbe rappresentare un vantaggio dal punto di vista sentimentale, per cui mostrate serietà e voglia di portare avanti il vostro rapporto, senza farvi intimorire dagli ostacoli. Se siete single i vostri sentimenti sono ancora un po’ troppo ballerini per poter trarre conclusioni. Nel lavoro Giove sarà dalla vostra parte ancora un qualche altro giorno, dunque siete ancora in tempo per ultimare progetti di ampio respiro. Voto - 7

Pesci: predizioni dell'oroscopo del 5 maggio grandiose in questa giornata, grazie a una splendente Luna e a una seducente Venere in buon aspetto, che favoriranno la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single potreste sentire la necessità di vivere sensazioni e avventure diverse. In ambito lavorativo ci sarà intuito ed energia positiva in questa giornata, ma attenzione a Mercurio in quadratura. Voto - 8