L'oroscopo del 22 maggio preannuncerà una giornata molto emozionante, sotto numerosi punti di vista. Alcuni segni zodiacali decideranno di dedicarsi al rapporto romantico con il partner per far crescere la loro relazione, mentre altri saranno ancora un po' timorosi riguardo ai loro sentimenti.

Per avere un quadro più preciso e dettagliato delle influenze astrali di domani, sarà necessario osservare con attenzione il cielo notturno. Tra i principali aspetti planetari spiccheranno i seguenti:

Sole in trigono a luna e in quadratura a Giove

Luna in trigono a Plutone

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Nettuno

Venere in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco gli elementi che caratterizzeranno l'Oroscopo del 22 maggio.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 22 maggio dall'Ariete al Cancro

Ariete: farete fatica a fidarvi del prossimo. Tenderete a sospettare di ogni mossa, perché temerete che tutti vogliano raggirarvi. Le brutte esperienze del passato hanno lasciato un segno indelebile dentro di voi, ma con le persone giuste potreste riuscire a lasciarvi alle spalle questi dolorosi momenti. L'importante sarà non forzarvi.

Toro: il lavoro avrà un peso molto importante in questa giornata, ma ci saranno delle situazioni che vi distrarranno. La vostra concentrazione vacillerà e questo non farà altro che innervosirvi. I colleghi di lavoro non saranno d'aiuto, al contrario, cercheranno di sfruttare la vostra indecisione per ottenere dei vantaggi.

Gemelli: non saprete come comportarvi nei confronti della persona amata. Avrete dalle richieste da fargli, ma temerete di sbagliare approccio. Per sentirvi più sicuri, potreste chiedere consiglio ai vostri amici più fidati. Sicuramente saranno lieti di aiutarvi, ma la scelta finale spetterà solo a voi. La reazione del partner potrebbe lasciarvi piacevolmente sorpresi.

Cancro: preferirete non esporvi alle critiche delle persone circostanti e rimanere ancorati al vostro piccolo mondo. La solitudine non si rivelerà una debolezza, ma un punto di forza. A lungo andare, però, potreste trovarvi in situazioni in cui avrete bisogno dell'aiuto degli altri. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a cercare amici sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Previsioni zodiacali di domani 22 maggio dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete più agguerriti che mai, soprattutto sul lavoro. Nonostante le cose non stiano seguendo il percorso desiderato, non sarete ancora pronti ad arrendervi. Cambiare strategia potrebbe esservi di grande aiuto perché vi consentirà di vedere le cose sotto nuovi punti di vista. Inoltre, la perseveranza che impiegherete non passerà inosservata.

Vergine: sarete totalmente affascinati dal partner. Il suo carisma vi porterà in un'altra dimensione e non riuscirete a non assecondare le sue richieste. Vi sentirete delle persone molto fortunate, ma i forti sentimenti rischieranno di offuscare la vostra capacità di giudizio. Qualcuno ve lo farà notare causando una forte reazione da parte vostra.

Bilancia: gli amici saranno degli ottimi consiglieri. Ci saranno nel momento del bisogno e non vi lasceranno indietro neanche se sarete voi a chiederlo. La loro presenza vi infonderà una forza del tutto nuova, che difficilmente potrà essere sbaragliata dalle difficoltà quotidiane. L'oroscopo di domani consiglia di aprirvi anche a nuove conoscenze.

Scorpione: non avrete attorno molti amici, ma quelli che saranno presenti nella vostra vita vi dimostreranno un affetto enorme. Riusciranno a darvi coraggio nei momenti di crisi e a condividere con voi le gioie che vivrete. Potrete contare sulla loro presenza in ogni istante, ma non dovrete dimenticare di avere fiducia in voi stessi.

Astrologia del 22 maggio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: potrebbe essere il momento giusto per rimettervi in gioco e per iniziare un nuovo percorso di vita. Forse, verrete criticati per questa decisione, ma ciò non vi farà desistere. Inseguirete i vostri sogni con grande tenacia e metterete al bando tutte le paure che potranno presentarsi lungo il cammino. Il partner potrebbe avere una sorpresa speciale per voi.

Capricorno: dovrete fare i conti con alcune delle vostre paure più nascoste. Anche se non lo vorrete ammettere, il timore di fallire dominerà gran parte di questa giornata. Ogni errore commesso sul lavoro vi peserà addosso come un macigno e non avrete il coraggio di parlarne con gli amici o con il partner.

Per fortuna, non impiegherete molto a riprendervi.

Acquario: vi sentirete più a vostro agio tra le braccia del partner. Tornerete sui vostri passi e proverete a dare nuovo vigore alla relazione di coppia. Dimostrerete di tenerci davvero tanto, però, allo stesso tempo, saprete di dover parlare di alcune questioni fondamentali. Sarà fondamentale che la conversazione non sia a senso unico.

Pesci: con le persone sconosciute non vi sentirete molto sicuri di voi stessi. Avrete bisogno di tempo per conoscerle e per inquadrare i loro caratteri. Questo atteggiamento riflessivo potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, ma sarà difficile lasciarlo andare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più audaci.