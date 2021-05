Si rinnova l'appuntamento con l'oroscopo settimanale che va dal 24 30 maggio. Siamo giunti all'ultima settimana del mese corrente, siete pronti a scoprire che cosa bolle nel settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? La settimana partirà con il piede giusto oppure regalerà momenti di disagio e nervosismo? Quali notizie arriveranno dal cielo stellato? Se siete curiosi di saperlo, in primo piano trovate l'astrologia della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 maggio e le dettagliate previsioni astrologiche dedicate ai 12 segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

La settimana dal 24 al 30 maggio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore questa settimana si abbasserà il livello della vostra irrequietudine e finalmente riuscirete a portare avanti un importante progetto con la persona che amate fortemente. I cuori solitari del segno avranno molta energia da sfruttare in tutte le occasioni, magari non per trovare l’anima gemella, ma per coltivare una buona amicizia. In campo lavorativo se avete intenzione di portare avanti i vostri compiti, farete bene a confrontarvi con chi di dovere e scoraggiare coloro che ostacolano il vostro percorso. Dovrete dedicare più tempo al vostro corpo, non lasciate che il partner guardi altrove: eliminate le vecchie ciabatte e scordatevi quei pigiami troppo larghi.

Toro – Sul fronte amoroso sarà la settimana all’insegna della passione e i single del segno avranno più occasioni per vivere avventure di breve durata oppure per trovare l’anima gemella, perciò via i rimpianti e siate pronti a cogliere sempre l’attimo. I sentimenti che proverete nell’ultima settimana di maggio saranno autentici e carichi d’intensità.

L’unico inconveniente potrebbe essere qualche pressione su di voi da parte di terzi. Un po' d'irrequietudine si presenterà nelle coppie meno solide o a rischio rottura. La situazione professionale sembrerà più tranquilla, sarete razionali e riflessivi e vi dedicherete anima e corpo ai progetti più urgenti. Non essendo ancora passato il periodo critico, l’Oroscopo raccomanda di essere cauti, di bere molto e di passeggiare in mezzo alla natura.

Gemelli – In amore, l’ultima settimana di maggio sembrerà partire alla grande. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete carichi di energia. Tuttavia questo potrebbe sfiancarvi o confondervi le idee. Molti di voi sono indecisi se organizzare un appuntamento ufficiale con una persona interessante oppure lasciare il rapporto così com’è, perché sembra essere più interessata ai suoi progetti che a una storia seria. Cosa fare in questa situazione? Naturalmente affrontare la persona in questione e mettere le cose in chiaro. Nel settore del lavoro saranno giornate esplosive e non rimpiangerete nemmeno un attimo il vostro impegno lavorativo, anche se dovrete fare qualche sacrificio in più o qualche rinuncia.

Siete cagionevoli di salute, ma supererete tutti gli acciacchi e vivrete un periodo sereno.

Cancro – In amore, dopo le prime giornate di serenità, qualcosa potrebbe insinuarsi nella vita di coppia. Alcuni faranno dietrofront se non sono abbastanza innamorati. Molti, invece, si faranno influenzare da persone che non ci sono mai state durante una richiesta di aiuto. Coloro che sono single da troppo tempo devono uscire dal guscio e guardarsi intorno, arriveranno delle occasioni imperdibili, quindi sarà meglio mettersi in gioco. Invece di spendere e spandere per i vostri vizi, potreste iniziare a pensare ad ampliare l’attività, se ne avete una, oppure a fare qualcosa che possa aiutarvi a fare carriera.

In salute dovrete curare di più l’alimentazione e tenere sotto controllo quei fastidi fisici che non vi danno tregua da un po’.

Previsioni degli astri fino al 30 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore le coppie dovrebbero sfruttare questa settimana per rivedere i progetti per il futuro, dovrete saper distinguere i fattibili da quelli utopici. Se avete difficoltà a socializzare, sappiate che è un fattore psicologico: tutto è nella vostra mente. Siete delle belle persone, non estraniatevi dal resto del mondo, anzi esploratelo e siate più aperti di vedute. In campo lavorativo, anche se non vi è ancora chiaro quale metodo userete per risalire la china, riuscirete a capire gli errori che avete commesso in passato e con molta pazienza recupererete terreno e tempo perduto.

Gli affari non andranno male e sarete voi a pretendere di più. Scoppierete di salute per tutta la settimana, ma spetterà a voi mantenere ciò che avete.

Vergine – In amore dovrete smetterla con i piagnistei: è tempo di riprendervi e di rimettervi in gioco. Ormai le crisi sono passate e quello che è stato è stato, adesso la ripresa vi permetterà di raggiungere la felicità e la serenità. Dovrete scacciare via la malinconia, sempre se sarà possibile. L’ambito lavorativo sarà piuttosto stabile e non avrete motivo di sentirvi insoddisfatti. Dovrete cercare di andare d’accordo con i colleghi e i datori di lavoro. La salute lascerà un po’ a desiderare.

Bilancia – In amore per le coppie saranno giornate particolarmente complicate.

Potreste apparire troppo apprensivi nei confronti del partner e pretendere qualcosa che non sapete nemmeno voi cosa volete. Se siete single e convinti che l’amore non esista, presto vi ricrederete. Infatti, conoscerete qualcuno che potrebbe farvi cambiare idea. Anche in ambito professionale potrebbe esserci qualcosa d'interessante, ma dovrete sudare sette camicie per recuperare il tempo perso. La vostra fetta di fortuna non si farà attendere. In salute ricordatevi che le vostre difese immunitarie potrebbero essere scarse, quindi non dovrete pretendere troppo dal vostro fisico.

Scorpione – In amore questa settimana vi spingerete a commettere una gaffe dopo l’altra con le persone che vi stanno intorno.

Apparirete poco aperti al confronto e al dialogo e chi si scontrerà con voi non avrà vita facile. In campo lavorativo, se vorrete mettere in cantiere un progetto valido, non dovrete pensarci due volte, anzi, dovrete mettervi all’opera subito. Se avete appena trovato un impiego, dovrete stringere i denti, presto vi ambienterete bene nel vostro luogo di lavoro. In salute attenzione a qualche malanno di stagione. Dovrete abbandonare stili di vita poco adatti alla vostra età.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 24-30 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore sapete benissimo che i rapporti interpersonali non si costruiscono dall’oggi al domani, quindi se avete iniziato da poco una relazione, questa settimana andrà tutto rose e fiori.

Godetevela perché dal mese di giugno arriveranno le prime difficoltà e scoprirete i difetti dell’uno e dell’altro, il bello di una unione è proprio quello di conoscersi a fondo. Chi vive di relazioni effimere sarà molto sereno, perché non dovrà subire attacchi altrui. In campo lavorativo dovrete usare tutta la vostra forza per affrontare le intemperie della vita e gli avversari agguerriti. I problemi ci saranno sempre, ma voi li supererete grazie al vostro intuito e alla vostra razionalità. In salute se vi creano dei problemi quei chili di troppo, sfruttate questi giorni per mettervi a dieta e fare più attività fisica.

Capricorno – In amore, se il partner vi ha tenuto nascosto un segreto, non dovrete essere severi nei suoi confronti, anzi, siate più comprensivi, visto che anche voi avete commesso tanti errori e preteso il perdono.

Per chi ha lasciato il passato alle spalle sarà molto semplice fare una nuova conoscenza e trovarsi bene. Dal punto di vista professionale sarà il momento di riprendersi, arriveranno le tanto agognate conferme. Apparirete più coraggiosi e con tanta voglia di buttarvi in qualche nuovo progetto. L'oroscopo raccomanda di tenere sotto controllo lo stato generale di salute.

Acquario – In amore l’ultima settimana di maggio vi vedrà più determinati. Se avrete qualcosa da dire al vostro partner, lo farete senza peli sulla lingua e senza la paura di essere giudicati. Se continuerete a far finta di nulla come in passato, potreste esplodere e mettere in pericolo la vostra vita di coppia. Anche i single del segno si sentiranno più affascinanti e troveranno il coraggio per proporsi a qualcuno e togliersi qualche chiodo fisso dalla testa.

In campo lavorativo la vostra creatività vi aiuterà a mettere in cantiere uno dei vostri progetti ambiziosi. Anche se vi sentite un po' più lenti del solito, non dovrete farvi scoraggiare dalle opinioni negative degli altri. Nessun problema in salute, l’unica cosa che conterà in questa settimana sarà fare di tutto per stare bene.

Pesci – In amore le stelle assicureranno protezione. Siate voi stessi, anche nella ricerca dell’anima gemella: dovrete dare un’altra chance al vostro cuore. Se non vi interessa vivere una relazione duratura e seria, questa settimana vi regalerà un’avventura indimenticabile. Le coppie che hanno degli obiettivi concreti in questo periodo riusciranno a portarli a termine.

In campo lavorativo preferirete lavorare in un ambiente dove non ci sono persone che compromettono la vostra concentrazione. Molti di voi dovranno affrontare questioni che riguardano il patrimonio, altri invece discuteranno con la famiglia e con i parenti per motivi di scarsissima importanza. In salute, avrete poca energia rispetto alle settimane scorse, sarà meglio non fare sforzi perché i malanni sono dietro l’angolo. No alle diete fai da te.