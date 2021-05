L'oroscopo del 29 maggio metterà al primo posto le emozioni di tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi sarà scosso a causa di problemi sentimentali e chi farà di tutto per far emergere stati d'animo positivi.

Per avere un quadro dettagliato, sarà necessario osservare la volta celeste di domani. Tra gli aspetti planetari principali troveremo:

Luna in trigono a Urano

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Nettuno

Venere in quadratura a Nettuno

Marte in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 29 maggio.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 29 maggio dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vostra personalità potrebbe essere oscurata da alcune preoccupazioni. Non trascorrerete una giornata tranquilla perché lo stress farà da padrone. Sarà fondamentale mantenere uno stile di vita sano, senza usare il cibo per consolarsi, e trovare degli hobby che riescano a compensare il nervosismo. Parlarne con la vostra famiglia potrebbe essere d'aiuto.

Toro: nella giornata di domani, l'istinto prenderà il sopravvento. Vi abbandonerete ai sentimenti e rilegherete in un angolo la parte più razionale di voi. Questo potrebbe permettervi di sfruttare preziose occasioni, ma potreste anche cadere in errore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di lavorare sul vostro equilibrio interiore.

Gemelli: sentirete il bisogno di prendere le distanze dalla monotonia quotidiana. Vorrete vivere nuove esperienze e conoscere persone che riescano a farvi vedere le cose sotto un'altra prospettiva. Cercherete un confronto con il partner e troverete una persona disposta ad ascoltarvi. Questo rinforzerà la relazione di coppia.

Cancro: sarete molto precisi sul posto di lavoro perché vorrete evitare di ricevere critiche e di commettere errori. Vi mostrerete fieri del vostro operato, ma saprete di poter fare molto di più per raggiungere determinati obiettivi. In amicizia, sarete degli ottimi ascoltatori e riuscirete, in più occasioni, a dare il consiglio giusto.

Attenzione a non reprimere le emozioni.

Oroscopo di domani 29 maggio dal Leone allo Scorpione

Leone: rimarrete fermi nelle vostre idee, anche se vi piacerà avere un confronto con gli amici. Avrete una grande energia che utilizzerete sul lavoro e nel rapporto con gli altri. Forse, ci saranno alcune piccole incomprensioni in famiglia. Per non far dilagare il cattivo umore, sarà necessario trovare, il prima possibile, un punto d'incontro.

Vergine: sarà il momento giusto per passare dalle parole ai fatti. Sarete stufi di pianificare e vorrete iniziare a mettere in pratica le vostre idee. Non sarà facile, soprattutto in un periodo come questo, ma con le giuste motivazioni avrete tutte le carte in regola per farcela.

Il partner potrebbe non condividere completamente le vostre intenzioni.

Bilancia: non amerete gli eccessi e preferirete trascorrere un 29 maggio sereno. Vi dedicherete alla vostra famiglia e alla persona amata. Il rapporto con il partner vi consentirà di sentirvi più sicuri di voi stessi, anche al di fuori delle mura domestiche. Sul lavoro, infatti, prenderete in mano la situazione e non nasconderete le vostre idee.

Scorpione: la vostra testardaggine potrebbe causare alcune incomprensioni nel rapporto di coppia. Sarete certi di avere ragione e non vorrete ascoltare alcun tipo di giustificazione. L'oroscopo di domani consiglia di non alzare il tono di voce e di riflettere bene prima di parlare.

Infatti, potreste dire cose che non pensate realmente.

Astrologia del 29 maggio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: andrete alla ricerca del vostro lato più spirituale. Sentirete il bisogno di ritrovare voi stessi e di identificare gli elementi portanti della vostra personalità. Sarà un percorso caratterizzato da alti e bassi, ma che alla fine vi consentirà di acquisire maggiore padronanza di voi. Il partner vi darà tutto il suo sostegno.

Capricorno: sarete molto sicuri di voi stessi, soprattutto nel vostro lavoro. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere arroganti e poco inclini all'ascolto, ma voi non condividerete queste idee. Il vostro carattere combattivo vi spingerà a prendere delle decisioni importanti, forse un po' controverse.

In amore, sarete pronti a impegnarvi seriamente.

Acquario: vi troverete davanti a una situazione incerta, che metterà a dura prova la vostra pazienza. Sarete combattuti sul da farsi, soprattutto perché riceverete consigli contrastanti. Per il momento, preferirete basarvi solo sulla vostra opinione, in modo da non rischiare di pentirvi della scelta. Il partner, però, non sarà d'accordo.

Pesci: il vostro animo romantico si scontrerà con la dura realtà. Una delusione amorosa vi lascerà tristi e poco fiduciosi. Gli influssi astrali di domani evidenziano la necessità di ritagliarvi delle ore solo per voi, in modo da poter riflettere senza influenze esterne. La vivacità degli amici e il supporto della vostra famiglia vi aiuteranno a ritrovare l'allegria.