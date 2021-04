L'oroscopo vi dà un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche relative alla prima settimana di maggio. Siete curiosi di sapere cosa accadrà nei prossimi giorni? Che cosa bolle in pentola nel settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? Vi attende una settimana positiva, neutrale o negativa? Se non vedete l'ora di saperlo, leggete attentamente le seguenti predizioni degli astri relative alla settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 maggio. I segni zodiacali presi in esame sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La prima settimana di maggio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore la settimana inizierà in maniera intensa e rigenerante. Saranno giornate adatte per rafforzare l’intimità e le coppie che hanno attraversato un periodo pieno di dubbi e insoddisfazioni potranno tentare il riavvicinamento. Sarà una settimana positiva anche per coloro che sono stanchi di fare una vita da single. Farete tante amicizie, alcune semplici conoscenze e altre pronte a trasformarsi in qualcosa d’importante. Gli imprevisti non mancheranno, ma dovrete cercare di prendere tutto con filosofia. In campo lavorativo chi è ancora alla ricerca di un lavoro appagante dovrà continuare a guardarsi intorno. Se vi impegnerete al massimo, riuscirete a cambiare la situazione che state vivendo.

Se avete un lavoro dovrete dare un’occhiata alla vostra immagine e alla reputazione che vi siete creati negli ultimi tempi. Dovrete esaminare i vostri obiettivi a lungo termine e capire chi volete essere e cosa volete ottenere dalla vita. Avrete la tendenza a bruciare in fretta le vostre energie e spesso vi dimenticherete che il vostro corpo ha bisogno di essere caricato.

Il riposo notturno non è un optional, è doveroso.

Toro – In amore le delusioni continueranno a bruciare la vostra anima. Tuttavia la prossima settimana vi incoraggerà a gettare alle spalle tutte le cose negative del passato. Lentamente vi staccherete dalla vostra routine e inizierete a guardare al futuro con più fiducia e voglia di riprendere in mano la vita.

Ci saranno alcuni significativi cambiamenti nei rapporti di coppia, potrebbero venire a galla alcuni problemi che avete ignorato. Questo sarà il periodo "ora o mai più", in cui voi e il vostro partner cercherete di lavorare su questi problemi come una vera squadra, oppure metterete la parola fine alla relazione. Se siete ancora single e avete voglia di vivere l'amore a 360 gradi, questa settimana potrebbe regalarvi un flirt incandescente. Sul fronte lavorativo, chi ha già raggiunto degli obiettivi importanti questa settimana dovrà rispolverare quei progetti lasciati a metà da troppo tempo. Dovrete discutere, contrattare, chiedere, farvi avanti, cambiare certe situazioni, altrimenti rischierete di restare fermi per un tempo indefinito.

Per risolvere i problemi di linea dovrete mangiare in modo sano ed equilibrato e fare molta attività fisica.

Gemelli – In amore, nonostante tutte le vostre buone intenzioni, dovrete considerare che le tensioni che state vivendo in questi ultimi tempi potrebbero causare una rottura definitiva. Non vergognatevi dei vostri sentimenti, chiudere una storia non significa aver fallito e ricordatevi che dovete mettere al primo posto voi stessi: non vi meritate un amore tossico. Avrete la possibilità di migliorare la vostra situazione lavorativa e d'intraprendere una nuova strada, se quella precedente non vi ha gratificato a sufficienza. Dovrete darvi da fare, qualcosa di buono verrà fuori anche a livello economico.

Tuttavia ricordatevi di controllarvi nelle spese, perché spesso tendete a spendere più del dovuto. Dovrete fare i conti con lo stress e qualche nervosismo dovuto ai soliti battibecchi in famiglia. Nel fine settimana dovrete prendervi cura del vostro benessere mentale e riflettere sui legami intimi che avete creato negli ultimi mesi.

Cancro – La settimana inizierà con una nota potente e sensuale, l'astro lunare vi incoraggerà a esprimervi senza paura. Questa sarà una grande settimana per la passione, il romanticismo e il sentirsi di nuovo bambini. Nelle coppie forti e durature la passione sarà elevata per la maggior parte della settimana. Bisognerà tenere a bada, però, i vari disaccordi e le discussioni che nasceranno a causa di problemi familiari o d'intromissioni di persone ficcanaso.

Se vi state separando l'Oroscopo consiglia di mantenere la calma e l’equilibrio. Se avete sognato una storia d’amore, otterrete il vostro desiderio. Eliminate dalla vostra vita gli ex persistenti. Non dovrete perdere tempo e cercate di farvi avanti subito, sfruttando magari le giornate di lunedì 3 e martedì 4 maggio, che prometteranno di essere speciali dal punto di vista professionale e finanziario. Se negli ultimi tempi avete lavorato su un obiettivo creativo, presto vedrete i risultati. Dovrete cercare di non affaticare troppo il vostro fisico e di fare attenzione agli sbalzi di temperatura. Occhio al vento: dopo una bella passeggiata al sole, se siete sudati, non è ideale esporvi a una corrente fresca.

Previsioni degli astri dal 3 al 9 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Nella prima settimana di maggio potrebbero nascere battibecchi per vecchi problemi familiari o per motivi economici. Le stelle potrebbero sollevare vecchi risentimenti che avete con il partner o con qualche familiare. Invece di trascorrere giornate intere a discutere, cercate di concentrarvi sulla cura di voi stessi: guardate la vostra routine attuale e vedete se funziona davvero per voi, magari potreste riflettere su cosa fare per renderla migliore. La seconda parte della settimana potrebbe portare cambiamenti di carriera: le stelle vi incoraggeranno a cambiare marcia, sia che questo significhi avviare un’impresa, diventare influencer oppure intraprendere un progetto da soli.

Alti e bassi, invece, nel settore finanziario, sarà meglio muoversi con prudenza. Avrete una salute di ferro, anche se ogni tanto vi lamenterete pensando di avere chissà che cosa.

Vergine – Se negli ultimi tempi avete avuto a che fare con alcune questioni private, questa prima settimana di maggio sarà adatta per vuotare il sacco. La giornata migliore per la comunicazione sarà quella di lunedì 3 maggio. In famiglia dovrete tirare fuori il vostro coraggio, non fate finta di non capire o di non vedere, trovate modi sani per esprimere le vostre esigenze. Se avete un progetto a cui tenete in modo particolare, proponetelo in questi giorni. Ricordatevi che dalla seconda settimana di maggio la situazione astrologica cambierà, quindi sarà meglio non perdere tempo e agire tempestivamente.

Il vostro stato di benessere potrebbe essere completo, se non fosse per le continue tensioni emotive che vi fanno agitare. Più sarete a contatto con la natura, più entrerete in contatto con il divino che risiede in voi.

Bilancia – In amore la prima settimana di maggio partirà con qualche lieve tensione, generata dai soliti "parenti serpenti". C’è poco da meravigliarsi se continuerete a permettere a queste persone d’intromettersi nella vostra sfera personale e lavorativa. Al centro delle vostre scelte dovete mettere voi stessi e vedrete che con questa strategia la settimana si chiuderà meravigliosamente. Amate le cose fantasiose, ma dovrete fare attenzione a ciò che desiderate. Siate meno possessivi su ciò che avete e concentratevi sulla costruzione della vostra autostima.

In campo lavorativo sarete preoccupati per una risposta che tarda ad arrivare oppure per una notizia spiacevole. Per i prossimi cinque mesi potreste iniziare a riflettere sulla vostra vita lavorativa e sugli effetti che ha su di voi. Chiamate le persone fidate per avere una prospettiva. In salute dovrete scaricare le energie nervose e se dovrete dire qualcosa a qualcuno fatelo con diplomazia, sarà terapeutico.

Scorpione – Secondo l'oroscopo la prima settimana di maggio sarà incentrata sulla gelosia. Sarete sospettosi, ma i vostri timori saranno scatenati da insicurezze e da nervosismi emotivi. Per alcuni nativi dello Scorpione queste emozioni partiranno da una storia finita male o da un divorzio, quindi non vedrete l’ora di vendicarvi dell’ex.

Per i cuori solitari del segno arriverà una storia che sarà destinata a durare più del previsto. Non chiedetevi se sarà vero amore o no, vivetela serenamente. Sarà un’ottima settimana per fare cambiamenti nella vostra vita e fare cose che servono per i vostri interessi. Tuttavia siate cauti durante questo periodo, perché potrebbe succedere qualcosa che vi metterà all’allerta. La vostra situazione economica potrebbe essere scossa da notizie e imprevisti, ma voi sarete in grado di fronteggiare questi spiacevoli eventi. Se siete un libero professionista, questa non sarà la settimana adatta per fare qualsiasi tipo d'investimento, meglio aspettare che passi questo periodo incerto. Nella prima settimana di maggio le stelle privilegeranno un’alimentazione fresca e naturale e le attività fisiche soprattutto all’aria aperta.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 3-9 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore vi sentirete molto sicuri di voi stessi, ma un pizzico d’insicurezza pervaderà il vostro corpo. La vostra mente farà un tuffo nel passato, spetterà a voi scegliere se cicatrizzare le ferite inflitte da persone che credevate amiche e guardare avanti oppure continuare ad avere nostalgia di quei tempi ormai andati. A tal proposito, l’oroscopo consiglia di chiudere definitivamente con quel tipo di passato e di scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. La prima settimana di maggio sarà adatta per mettere in cantiere tutto ciò che avete in mente, per cercare lavoro o chiedere un avanzamento. Dovrete fare un tuffo profondo nella vostra situazione finanziaria, guardare dove stanno andando i vostri soldi e vedere se dovreste apportare modifiche. Dovrete concedervi un po’ di lusso: leggere i libri, fare le passeggiate, prendere un gelato, insomma: vi meritate un po’ di divertimento.

Capricorno – Se vi piace essere al centro dell’attenzione questa settimana sarete ben serviti. Sarà un buon periodo per i nuovi incontri, i single dovranno lasciarsi andare di più all’amore e avere più fiducia nel destino. L’energia lunare potrebbe creare guadagni improvvisi e sorprendenti e sogni che si avverano. Molti nativi del Capricorno dovranno rivedere le proprie recenti lezioni di vita. Sarà una grande opportunità per esaminare la vostra visione della vita e come vi muovete nel mondo. Attenzione, però, alle storie con persone affascinanti ma non affidabili, con chi è incapace di avere un legame serio. In campo lavorativo dovrete sorvolare su eventuali imprevisti e tensioni che potrebbero crearsi con colleghi, superiori o clienti. Dovrete rimboccarvi le maniche e cercare di migliorare la vostra attuale posizione professionale, potreste raggiungere anche degli obiettivi di spicco. A lavoro non dovrete disprezzare nessun tipo di occasione, infatti nella prima settimana di maggio potrebbe arrivare una bella notizia. In salute sarà meglio fare un giro dal dentista, non vi piacerà ma come dice un detto "è meglio prevenire che curare".

Acquario – Questa prima settimana di maggio punterà tutto sul romanticismo. Le emozioni saranno molte intense, alcuni nativi dell’Acquario avranno anche voglia di mettere dei punti fermi nella propria vita affettiva. Forse mancherà un pizzico di passionalità, ma grazie alla vostra creatività riuscirete a tenere accesa la fiamma della passione. Insomma, vivrete un inizio di maggio pieno di parole dolci, coccole, amore e passione. In campo lavorativo, nella parte centrale della settimana, dovrete cercare di essere prudenti il più possibile. Niente alzate di testa con il datore di lavoro, niente pettegolezzi con i colleghi, niente impegni finanziari superiori alle vostre possibilità. Presto la ruota tornerà a girare a vostro favore e potrete raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine. Potreste ricevere una promozione, un aumento o un riconoscimento per l’ottimo lavoro che avete svolto. Questa potrebbe essere la vostra grande occasione. In salute molti dei disturbi fisici si risolveranno facendo attenzione all’alimentazione.

Pesci – In amore, nella prima settimana di maggio, discuterete con il vostro partner. Le tensioni affettive si divideranno in due gruppi: da una parte le coppie che si amano ancora e litigano solo per problemi familiari o economici, dall’altra quelle che battibeccano perché non si sopportano più. Al primo gruppo si consiglia più amore e meno guerra, al secondo, invece, di dare un taglio e voltare pagina. Anche se sarà una settimana illuminante, dovrete fare attenzione. Potrebbero non piacervi alcune delle verità che scoprirete. Qualunque cosa sia rifletterete con i vostri alleati, insieme potreste scoprire come potete andare avanti da queste scoperte. Per i single questo è un buon momento per iniziare una relazione. Se siete in attesa di una risposta di lavoro, o sperate di concludere una trattativa, dovreste concentrarvi di più su ciò che state facendo. In seguito potreste incontrare diverse difficoltà. Entrate economiche in aumento, si consiglia di mettere da parte qualcosa per i periodi meno positivi. In salute avrete un tono energetico molto basso: apparirete stanchi, lo stress prenderà il sopravvento e forse non riuscirete nemmeno a riposare. L'oroscopo consiglia di staccare la spina per un po’ e di tenere certi eventi fuori dalla vostra sfera privata: non potete prendervi a cuore ogni cosa.