Riguardo la giornata di domani mercoledì 18 maggio, l'Oroscopo è pronto a svelare la classifica e le previsioni zodiacali segno per segno. In questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella prima sestina dello zodiaco ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di domani? Ebbene, ad avere massima compatibilità con le effemeridi del periodo, due segni: Gemelli e Leone, ambedue considerati in giornata al 'top' e per questo valutati con le cinque stelline della buona sorte.

Invece, le previsioni astrologiche del 18 maggio non mostrano troppa volontà di favorire gli amici appartenenti al segno del Cancro, purtroppo considerato in periodo "sottotono". Maggiori info nel prosieguo.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 18 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 18 maggio al segno dell'Ariete predice una giornata all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. In amore, grazie ai discreti influssi delle stelle, sia la vita amorosa che il lavoro vivranno momenti abbastanza positivi.

Non dovete temere nulla perché le redini della vostra vita sono e resteranno ben strette tra le vostre mani, per molto tempo. In compagnia del vostro amato partner vi sentirete davvero bene, amati e protetti. Single, vi aspettano sorprese positive anche se "a spot" nel corso della giornata. Intanto predisponetevi per ogni situazione mettendo in campo tanta voglia di vivere, di ridere e scherzare.

Sarete ottimisti e pieni di entusiasmo grazie al supporto degli amici, della famiglia e delle persone stimate. Nel lavoro, non sempre si presentano occasioni adatte per attuare i progetti desiderati, talvolta ci si deve anche saper accontentare... Sfruttate la giornata odierna per riflettere sulle situazioni in sospeso, magari dando priorità a quelle realmente attuabili.

Toro: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica non troppo esaltante questo periodo in arrivo, anche se non è stato classificato come negativo, intendiamoci. Diciamo che questo 18 maggio, valutato dall'Astrologia del momento con le quattro stelle della normalità, potrebbe portare qualcosa di positivo soprattutto nella parte centrale fino a inizio sera, quindi mattinata un po' a rallentatore. In campo sentimentale, l'intesa con la vostra dolce metà sarà ottima grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità. Cercate di cogliere al volo le opportunità che gli astri vi offrono in questo momento e non abbiate paura. Provare qualcosa di nuovo, di diverso da ciò che siete abituati a vivere, non sempre è indice di qualcosa di sbagliato, anzi...

Single, le stelle vi renderanno maestri nell'arte raffinata della conquista, voi che siete sempre così controllati e cerebrali. Le armi vincenti saranno tre: disponibilità, delicatezza e sincerità, perciò avrete sempre la parola giusta al momento giusto. Nel lavoro, utilizzando tutte le armi in vostro possesso raggiungerete qualcuno tra i vostri obiettivi. Non vi lascerete sicuramente mettere i piedi in testa anzi, saprete farvi ben valere.

Gemelli: ★★★★★. Si prospetta all'orizzonte uno splendido martedì, bello quanto basta e positivo per ciò che potrebbe servire. Diciamo che la giornata numero due dell'attuale settimana sarà da gestire con una certa intelligenza, senza strafare oppure cullandosi sugli allori.

In amore, la giornata annuncia novità rilevanti o cambiamenti turbinosi a più di qualche nativo: la sfera affettiva risulterà l'ancora di salvezza alla quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Il cielo donerà altresì una bella comunicativa e un dialogo costante a chi ne avesse bisogno. Se aveste già una relazione positiva, la sintonia sul piano fisico sarà perfetta: sfruttate l'intesa di coppia che avete, sapendo che non appena ne avrete voglia instaurerete anche un nuovo rapporto mentale. L'obbiettivo dovrà essere quello di guardarsi negli occhi e capire al volo ciò che desidera uno o l'altra. Single, saranno gli amici più fidati a permettervi di ritrovare lo sprint e la volontà per rimettersi in moto.

Confidatevi con fiducia, sarete ascoltati, consigliati e aiutati. Nel lavoro, avrete un cielo da sfruttare al meglio, qualunque cosa vi frulli in testa, avrete buon gioco nel sostenere i vostri punti di vista e ottenere l'approvazione per i vostri progetti. Le stelle vi regaleranno una bella carica di determinazione e senso di responsabilità.

Oroscopo e stelle di martedì 18 maggio

Cancro: ★★★. L'oroscopo di domani prevede qualche difficoltà in più da risolvere: sarà "sottotono" questo martedì, sì o no? In generale potrebbe essere una fase strana per voi nativi, anche perché il cielo sopra il vostro segno non sempre vi favorirà: andate con cautela se dovete risolvere una questione complicata o importante.

Per i sentimenti, avrete bisogno di riflettere su voi stessi. Avvertirete l'esigenza di mettere ordine nella vostra vita, in modo da recuperare la stabilità necessaria, un po' come l'aria che respirate. Sarà il modo migliore per passare all'azione, visto che in coppia non sempre è facile capirsi: se davvero ci tenete, fate un passo indietro e ricominciate. Single, allentate quelle corde che vi sentite stringere addosso e che sembrano soffocarvi: fatelo, anche se significasse operare delle scelte un po' dolorose. Sintonizzatevi su un'onda positiva, frequentando persone ottimiste e capaci di sdrammatizzare sui problemi. Nel lavoro, quando le difficoltà si moltiplicano, come potrebbe succedere in questo periodo, non serve cercare di fronteggiare tutto insieme, perché si finirebbe con il disperdere preziose forze e aumentare il rischio di fallimento.

La soluzione idonea starà nell'affrontare invece un solo problema alla volta man mano che si presenta, con calma e obiettività.

Leone: ★★★★★. Il prossimo martedì si prospetta particolarmente interessante in ogni contesto, ben disposto a dare un'impronta positiva a quasi tutta giornata. In molti casi, le stelle esalteranno il livello di comunicazione ed intesa con le persone che avete accanto, facendovi vivere degli ottimi momenti. In amore, godrete di una giornata indimenticabile, avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno d'amore e di dolci attenzioni. Vi sentirete al settimo cielo e dovrete tutto questo alla persona che avrete scelto di amare, trascorrendo così dei momenti di grande complicità.

Single, l'influsso delle stelle di questo martedì garantiranno un ottimo scambio tra creativa sensibilità e comunicazione. Le stelle sosterranno le amicizie, i rapporti di parentela e vi aiuteranno a portare a compimento un progetto importante, anche grazie all'aiuto di una persona che vi stima molto. Nel lavoro, porterete a termine in modo brillante, con i complimenti di chi vi conosce bene, anche i compiti più gravosi! Sarà notevole la voglia di fare, lucida come non mai la mente: qualità che vi consentiranno di attuare strategie vincenti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 18 maggio, presume possa partire mediamente bene questa parte della settimana, senza troppi patemi d'animo con i quali confrontarsi.

In generale, la qualità della vostra vita migliorerà solo se saprete prendere in mano le redini dell'intraprendenza (non senza un po' di sana "faccia tosta!"). In campo sentimentale, le luminosissime stelle del cielo in questo periodo vi appoggiano: finalmente potrebbe essere il momento giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi qualora ce ne fossero. Così, grazie al cielo attuale riuscirete a migliorare l'intesa e la passione con il partner e persone amate. Riuscirete anche ad aprirvi, a parlare a cuore aperto dei vostri problemi e dei vostri sentimenti. Single, le stelle vi trasmetteranno un grande senso di benessere. Questo martedì non avrete certo bisogno di esperienze incredibili ed emozionanti per sentirvi felici; basteranno piccoli momenti intensi per darvi una gioia infinita.

Nel lavoro saprete caricarvi al punto giusto, così da metterete a punto ottimi piani per il futuro. Le buone stelle vi assicureranno una giornata produttiva, grazie all'energia e al vostro ottimo spirito d'iniziativa.

