L'Oroscopo del giorno 18 maggio è pronto a svelare come sarà la giornata di martedì: curiosi di sapere quali sono i segni favoriti del giorno? A questo giro saranno coloro appartenenti al Sagittario a meritare l'ambita "top del giorno". Continuando con le anteprime, questo secondo giorno della settimana sarà molto positivo anche per gli amici nativi della Bilancia, nel frangente valutati a cinque stelle in questo penultimo giorno della settimana. Intanto, le previsioni zodiacali di martedì 18 maggio vedono abbastanza ''sottotono'' il periodo per coloro nativi dello Scorpione; decisamente peggio andrà a quelli del Capricorno o dei Pesci, in questo caso indicati in giornata da ''ko''.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 18 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì prevede possa partire in tutta tranquillità il periodo per voi nativi. Dal carattere puntiglioso su tutto e sempre pronti a usare davvero il "bilancino", in molti vi lascerete un po' cullare dal periodo. In amore, se avete un rapporto che ormai dura da tanto tempo, questo martedì potrebbe essere l’occasione giusta per ravvivare la fiamma della passione. Sarà una giornata dove l'armonia e l'equilibrio nella coppia non mancheranno. Sarà davvero la volta buona per far riesplodere la passione?

Certo che si: una grandissima voglia d'amare e di essere ricambiati è già pronta a farsi strada nel vostro cuore. Single, sarà uno splendido giorno: sarete contenti, soddisfatti e riuscirete anche a pensare in positivo. Preparatevi a vedere il lato migliore in ogni situazione, ne andrà della vostra serenità. Tirate fuori dal cassetto i progetti per il futuro, molti tra l'altro realizzabili a breve.

Nel lavoro, vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati, soprattutto perché saranno dovuti soltanto al vostro impegno.

Scorpione: ★★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano che questa parte della settimana possa presentarsi con la carta poco allettante dei periodi "sottotono". Il denaro forse sarà motivo di discussione in casa: troverete un famigliare un po' troppo pretenzioso, pronto a discutere per ogni spesa non messa in preventivo.

Per i sentimenti, in molti vorreste avere maggiori spazi personali e più tempo da dedicare a voi stessi, però, la situazione attuale non ve lo permette affatto. In coppia, le stelle consigliano di chiarire con lui/lei, perché ultimamente si son venute a creare delle incomprensioni. Single, giocate la carta della simpatia e dell'improvvisazione: colpo assicurato! Nel lavoro, novità di rilievo non si prevedono, per cui non avrete tempo per cullarvi sugli allori, anche perché già si profilano all’orizzonte nuove problematiche alquanto penalizzanti. Vagliate bene pro e contro.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di martedì 18 maggio al Sagittario indica magnifico questo vostro secondo giorno della settimana appena iniziata.

Le stelle vi faranno raggiungere un livello superlativo, sarete molto attivi e dinamici: sfruttate questa carica dedicandovi interamente alle cose che più vi piacciono. In amore, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo, la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Potrete certamente contare sulle buone stelle per vivere una giornata fatta di belle emozioni, divertendovi insieme al partner, agli amici e famigliari. Single, il cielo butterà benzina sul fuoco proponendo numerose tentazioni o opportunità d'avventura da cogliere al volo. Il vostro buonumore sarà davvero contagioso. La parte riguardante il lavoro intanto, tenetevi pronti a (ri)mettervi in gioco: la meta proposta dai pianeti potrebbe essere davvero allettante.

Diciamo che bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi.

Oroscopo e stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. In arrivo un martedì decisamente fuori dai soliti schemi, diciamo pure abbastanza nervoso. Vi diciamo subito che, vista la qualità delle effemeridi sul periodo, la giornata difficilmente porterà qualcosa di bello; questo spiega le due stelle assegnate in classifica. In merito agli affetti, andateci cauti perché anche se intorno a voi si respira un'atmosfera calda e rilassata rispetto ai giorni scorsi, un'inquietudine di fondo potrebbe accompagnare le vostre azioni. Sapete bene che basta poco per far scattare i nervi alla prima contrarietà. In serata migliorerà sensibilmente la vostra capacità di comunicare: approfittatene.

Single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta! Sicuramente inaspettata ma molto interessante: se fosse, sarebbe cosa gradita o indifferenza totale? Qualsiasi scelta, non pensateci troppo: varrà la prima sensazione, quella che conta per il cuore; la testa avrà poca voce in capitolo. Nel lavoro, sarete voi straordinariamente a preoccuparvi, anche se non ci sarà ragione.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani, di competenza del segno, prospettano l'arrivo di buone notizie. Di contro, però, potreste avere a che fare con decisioni o scelte, alcune tra queste potrebbero portare fuori strada rispetto al sentiero scelto in precedenza.

Poco male: ciò che importa è restare fedeli ai propri principi basilari, per il resto cambiare potrebbe anche fare bene. In campo sentimentale l'amore sarà il protagonista di questa giornata: siate premurosi e dimostrate i vostri sentimenti senza timore alla persona amata. Secondo le previsioni, per quanto riguarda la coppia dovrete cercare di instaurare un dialogo più aperto col partner: più vi conoscete, più il vostro rapporto andrà a gonfie vele. Non abbandonate la speranza di appianare eventuali ''spigolosità''. Single, concentratevi evitando inutili sprechi di energia: l'ambizione e la forza di volontà non vi mancano. Avete solo bisogno di guardare avanti a voi con maggior fiducia. Nel lavoro, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 18 maggio, indica il periodo ideale per pensare, dunque per profonde riflessioni su alcune decisioni da prendere prossimamente. Mercurio in quadratura a Nettuno con il Sole in quadratura a Giove non saranno certo di buon aspetto per il vostro segno, quindi vi invitiamo a schiarirvi un po' le idee e fare il punto della situazione. In questo momento avete davvero tanto bisogno di riflettere: fatelo! In amore, visto che parte degli astri saranno dissonanti, mettete in conto tensioni o imprevisti sia in casa che fuori. Il partner sarà indisponente e vi beccherete critiche e lamentele di ogni genere. Ma tutti i torti non ce li avrà di certo 'solo' la persona amata, anche perché molti del segno sono abituati a fare quello che pare e piace, spesso agendo senza consultare le persone che sono al loro fianco.

Coloro ancora single invece avranno la luna di traverso, il che disorienterà e confonderà. Per fortuna molti del segno hanno le spalle sufficientemente larghe per sopportare questo e altro. Tuttavia, mettete in conto una delusione per un voltafaccia di un amico/a, per il quale avreste messo sicuramente la classica mano sul fuoco. Il lavoro andrà discretamente, anche se sarà ugualmente una giornata tosta.

Classifica 18 maggio, le stelline dei dodici segni

Mettiamo in evidenza, subito, quali saranno i segni appoggiati dagli astri in questa parte della settimana. In vetta alla classifica completa interessante la giornata del 18 maggio il favoloso segno del Sagittario: a portare tanta positività specialmente in campo sentimentale sarà Venere, nel contesto speculare positivo al 90%.

All'ultimo posto invece troviamo Capricorno e Pesci entrambi valutati con le due stelline del ''ko''. Passiamo pure a scoprire tutti gli altri segni andando direttamente alla scala di valori posta di seguito.

Le stelline di martedì 18 maggio: