L'Oroscopo di domani 20 maggio annuncia l'ingresso del Sole in Gemelli nella serata di giovedì. Come da prassi, ad interpretare il pensiero delle stelle nei riguardi di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, segni in analisi in questo contesto sarà l'Astrologia. Sotto osservazione è il quarto giorno della corrente settimana. Mettiamo subito in chiaro che saranno solo tre i segni fortunati del giorno: Gemelli, Leone e Vergine. Iniziamo a dare soddisfazione a chi è stato valutato al "top del giorno", in questo contesto ovviamente Gemelli: per il segno di Aria sicuramente ottimo i settori della vita a livello sentimentale, in ambito famigliare o nei riguardi dell'amicizia.

Purtroppo a dover sottostare a flussi astrali poco positivi, secondo le previsioni astrologiche del 20 maggio, coloro nativi dell'Ariete, nel contesto indicati in periodo 'sottotono'.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Sole nel segno);

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 20 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 20 maggio al segno dell'Ariete indica l'arrivo un giorno classificato purtroppo con il "sottotono", a tutto tondo con quanto messo in luce nella nostra ultima classifica stelline. In amore, le stelle vi guarderanno di traverso per l'intera giornata, potrà esserci qualche incomprensione, qualche momento d'instabilità verso il partner a cui reagirete con intelligente prontezza.

In questo momento avete bisogno di quiete e di solitudine: recatevi in un posto tranquillo e rilassatevi. Single, le questioni di cui vi state occupando subiranno uno stop: tenete duro, perché passerà molto presto. L'amore rimane in ombra, perché siete impegnatissimi a districare matasse in famiglia oppure perché preferite starvene da soli.

Nel lavoro, niente più che il solito trantran. Forse vi manca la motivazione o forse l'energia per mettervi in gioco o lanciarvi in un nuovo progetto. Sempre più difficile la scalata al successo, per questo sarà meglio liquidare le ambizioni troppo ardite.

Toro: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano una giornata abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatica o poco reattiva alle vostre attese.

Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare nel frangente. In campo sentimentale, vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore e ritroverete quindi la vostra ilarità, ma soprattutto una grande forza. Sarete pronti a reagire e ad afferrare la vostra vita con un'insolita grinta. Siate predisposti a regalare al vostro partner tutto il vostro tempo libero. Single, le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno un giovedì quasi perfetto, come avete sempre desiderato. In previsione abbastanza tempo libero, relax, piacevoli chiacchierate e buona musica. Non ci sarà cosa che disturberà la vostra quiete e il vostro benessere: da domani in poi tutto dovrebbe tornare in positivo.

Nel lavoro intanto giocate bene le vostre carte, il momento astrale è buono e l'umore si farà brillante. In effetti i risultati non mancheranno, le iniziative che prenderete saranno sagge e apprezzate da chi di dovere.

Gemelli: 'top del giorno'. L'oroscopo sottolinea l'arrivo del Sole nel segno nella prima serata di questo giovedì. Quindi si presume possa essere uno splendido periodo per molti di voi del segno. Diciamo pure che partirà più che bene questa parte centrale della settimana, con all'orizzonte un weekend vincente dall'inizio alla fine in molti comparti. Non aspettatevi grosse sorprese comunque, anche se tutto è predestinato dalle stelle a filare liscio come l'olio. In campo sentimentale, una ventata di ottimismo cancellerà i malumori dei giorni passati e vi permetterà di trascorrere momenti spensierati.

L'amore viaggerà a vele spiegate, in un mare calmo e soleggiato: quindi un quadro perfetto per la vita di coppia. Sarete particolarmente intraprendenti e desiderosi di trascorrere quanto più tempo possibile con la persona amata, anche perché vi sentirete perfettamente soddisfatti e non è poco. Single, gli astri vi garantiscono grinta, buonumore e una vita sociale effervescente. Si prevedono scambi d'idee brillanti, incentrati su tematiche d'ampio spessore: allegria e chiasso entro le regole del buon gusto! Nel lavoro sarete adattabili, pronti al miglioramento e sempre attenti a dare qualcosa in più piuttosto che qualcosa in meno. Questa è la vostra forza, grazie all'aiuto delle stelle avrete l'occasione di dimostrare a tutti chi siete veramente.

Oroscopo e stelle di giovedì 20 maggio

Cancro: ★★★★. L'oroscopo prevede che partirà abbastanza in modo tranquillo questa parte della settimana. Infatti il periodo è stato valutato e sottoscritto con le quattro stelline legate ai periodi di routine. In generale molto bene sia la calma che la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno. Per i sentimenti, Marte in trigono a Nettuno vi farà sentire leggeri e quasi euforici. Anche se nella vostra vita in questo momento non ci sono grandi novità o notizie esaltanti vi sentite contenti e questa vostra allegria sarà un dono speciale da condividere con chi amate. Single, sarà la giornata ideale per concedervi una pausa da tutto e tutti; concentratevi su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti più recenti per prendere coscienza di cosa potete aver sbagliato, perché questo vi renderà delle persone migliori.

Nel lavoro, i movimenti delle stelle indicano che in questo giorno sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività che caratterizza la vostra indole. Saprete quindi esporre adeguatamente le vostre argomentazioni, persuadendo anche coloro che sono costantemente contro di voi.

Leone: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano questa parte della settimana porterà aria di novità in qualche campo della quotidianità (non è dato sapere in quale...). Diciamo che sarete all'altezza di ogni situazione e degni protagonisti del momento: vi sentirete in ottima forma ed anche abbastanza curiosi; soprattutto sarete ben disposti verso nuove esperienze. In amore, state sereni: le stelle da oggi faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere le paure, così troverete il coraggio di confidare le vostre emozioni per rinnovare le vostre promesse alla persona che amate già da lunga data.

Single, siete di fronte ad una giornata molto positiva: riuscirete a tirar fuori dal vostro cilindro idee geniali che vi permetteranno di mettervi in vista nei settori che più vi interessano. Vi divertirete un mondo con gli amici trascorrendo momenti deliziosi con la famiglia. Insomma, tutte le iniziative a cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime. Nel lavoro la vostra mente non si ferma mai, lavora continuamente: sarà sicuramente l'influenza di qualcuno a rendervi così istintivi e propositivi. Questa giornata sarà indimenticabile in quanto avrete la soddisfazione di utilizzare le vostre idee e la vostra energia in favore dei colleghi che hanno bisogno di essere sostenuti.

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, giovedì 20 maggio, svela cinque splendide stelline a corredo del segno. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendo a gestire nel modo giusto gran parte delle situazioni. In campo sentimentale, sarete disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi un'atmosfera divertente e distensiva una vera oasi di pace per partner e familiari rendendo l'intesa a due perfetta da ogni punto di vista. Per tanti di voi il periodo potrebbe segnare l'inizio di una piccola rinascita: ultimamente non avete avuto molto dalla vita, e quel poco non è stato "goduto" pienamente. Single, se avete il cuore libero, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potrete conquistare qualsiasi preda abbiate nel mirino.

Vi sveglierete con le idee chiare perché le stelle vi renderanno determinati, ma soprattutto sicuri. Sarete carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore. Datevi l'obiettivo di risanare quelle situazioni che ultimamente hanno subito un cambiamento poco piacevole. Nel lavoro non avrete dubbi, saprete come agire per migliorare la vostra immagine sociale e sfruttare al meglio alcune opportunità. Pronti a far lievitare nuovamente i vostri guadagni?

