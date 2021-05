Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute della giornata di domani per tutti i segni dello zodiaco. L'ingresso del Sole in Gemelli influisce positivamente non solo sul segno, ma anche sugli altri, una fra tutte la Bilancia che recupera le energie e ritrova la grinta. Lo stesso succede all'Acquario che, grazie agli influssi positivi della stella, può trovare delle soluzioni in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica. Sottotono invece il Toro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 20 maggio 2021 segno per segno.

Oroscopo del giorno 20 maggio 2021

Ariete: durante questa giornata potete fare affidamento sulla protezione del Sole, che vi scalda e vi regala nuova linfa vitale grazie ai suoi raggi caldi ed energici. Nel lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità, non fatevi trovare impreparati.

Toro: l'oroscopo del 20 maggio 2021 lascia presagire una giornata faticosa per il segno. Il vostro essere orgogliosi e poco propensi a scendere a patti ha la meglio sul buon senso durante queste 24 ore, rischiando di mettervi in situazioni complicate.

Gemelli: il Sole che entra nel vostro cielo durante questa giornata inaugura un periodo di grande energia e vitalità. Nel lavoro è il momento ideale per mettersi in mostra, avanzare nuove proposte o presentare la propria candidatura per un impiego.

La passione invece scalda l'amore.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso protegge la sfera pratica e professionale, favorendo gli affari e la nascita di nuovi contatti. Le energie che il Sole in Gemelli vi trasmette aiutano a ritrovare la carica, ma qualche piccolo fastidio fisico, soprattutto a stomaco e fegato, potrebbe ancora suggerirvi di evitare i passi azzardati.

Leone: inizia dal 20 maggio un momento di recupero per il segno, che può finalmente lasciarsi alle spalle i malesseri e i fastidi dei giorni passati. Nel lavoro niente può fermarvi, siete pronti a rimboccarvi le maniche e dare il meglio di voi. L'amore è sereno e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: volete di più ma non sapete come ottenerlo, per fortuna ci pensa il Sole a mettervi sulla giusta via, illustrandovi la strada da seguire.

Sembra essere buon momento per parlare d'amore, fare progetti di coppia a confessare i propri sentimenti alla persona amata.

Bilancia: l'oroscopo del 20 maggio lascia presagire una giornata ricca. Il Sole dona energia e determinazione al segno, che nel lavoro potrebbe riuscir a sbrogliare situazioni difficili, ritrovando la lucidità e il tempo da per dedicarsi all'amore o alla ricerca di questo.

Scorpione: il Sole porta dei miglioramenti al segno, in particolare per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa. Chi ha avuto dei diverbi con i colleghi o i superiori può trovare dei chiarimenti e ristabilire la serenità sul posto di lavoro, migliorando di conseguenza anche il proprio operato e quello del proprio team.

Sagittario: l'oroscopo lascia presagire una giornata serena ed emozionante, soprattutto per quanto riguarda l'amore. La passione si riaccende all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Ottima la sfera professionale.

Capricorno: il Sole in Gemelli vi sprona a spingervi oltre, senza fermarvi alla prima apparenza, ma indagando sempre più a fondo. Questo presagio riguarda soprattutto la sfera pratica e la carriera dove potrebbero esserci delle situazioni poco chiare. Al contrario ina more regna l'armonia e il romanticismo.

Acquario: le giornate precedenti potrebbero aver riservato dei momenti sottotono al segno, che durante questa giornata grazie al Sole in posizione amica può recuperare e sistemare le cose.

Soprattutto nel lavoro qualcuno potrebbe dover compiere un passo indietro e fare ammenda.

Pesci: continua per il segno un periodo molto vantaggioso per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Le occasioni di successo e crescita non mancano e voi siete pronti a non lasciarvi sfuggire nessuna opportunità. Bene anche l'amore.