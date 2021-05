L'Oroscopo del giorno 20 maggio è pronto a svelare come andrà la quarta giornata dell'attuale settimana. Il periodo in analisi vedrà i comparti legati all'amore e al lavoro in prevalenza a favore di due segni in particolare, prescelti dalla sestina zodiacale rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere i nominativi dei segni più fortunati? Diciamo subito che ad avere il costante appoggio astrale nella giornata sotto esame, gli amici nativi dello Scorpione e del Capricorno, nel contesto entrambi valutati con le cinque stelline riservate ai periodi a massima positività.

Invece a trovare intoppi o situazioni abbastanza impegnative, in base a quanto lasciato intendere dalle previsioni zodiacali di giovedì 20 maggio, potrebbero essere coloro nativi dell'Acquario, nel frangente considerati in giornata ''sottotono'' oppure quelli della Bilancia valutati con il segno del 'ko'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 20 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 20 maggio

Bilancia: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano un frangente non troppo positivo da affrontare. Il consiglio delle stelle è di fidarsi solo dei propri riflessi o di quello che la mente suggerirà, ma non di ciò che potrebbe essere servito gratuitamente e soprattutto se non richiesto.

In amore, la vostra vitalità sarà ottima ma ad una sola condizione: dovete trovare più tempo per stare con la vostra dolce metà, l'unica persona in grado di tenervi alto con il morale in caso di problemi. Date un tocco di classe alla giornata organizzando una romantica cenetta nel ristorante preferito dal partner e vedrete che tutto si sistemerà.

Single, approfittate di questo momento di stallo per guardare alla vostra vita con altri occhi, magari anche per fare il punto su ciò che è veramente importante. La giornata avrà più di qualche spina: attenti a non pungervi! Non date retta all’orgoglio ma scendete a miti consigli. Nel lavoro, tutto come al solito: nessuna o poche novità importanti in vista per voi: aspettate tempi migliori.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano un ottimo periodo, tutto all'insegna della dolcezza e della vitalità. Dosate al punto giusto la generosità e la voglia di brillare, armonizzando ed esprimendo con equilibrio le cose in programma. I rapporti sociali saranno molto vivaci e stimolanti; condividerete con gli altri nuove esperienze. Per i sentimenti, non avrete difficoltà eccessive riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo. In coppia vivrete momenti esaltanti a metà-fine pomeriggio. Probabilmente, in serata arriveranno telefonate o messaggini tramite WhatsApp da parte di amici o parenti. A chi è single, il buon periodo porterà un po' di sollievo in certe situazioni che ben sapete.

Riuscirete altresì ad evadere dalla solita realtà: esprimete il lato più originale e avventuroso del vostro carattere. Nel lavoro, un giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere diretti verso quell'obiettivo che sapete. Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire, ma sarete comunque voi con le vostre capacità a risultare influenti nelle situazioni più critiche.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di giovedì 20 maggio al Sagittario indica che il prossimo giorno in calendario sarà intriso nella solita routine. Ma come andrà riguardo ai sentimenti e al lavoro? Visto che la speranza è sempre l'ultima a morire, vi esortiamo a non perderla, anche se doveste avere difficoltà nel corso della giornata.

In amore, siate pazienti, dunque, cercate di non dare troppo peso ai recenti battibecchi avuti con persona amata, amici o familiari. La sola vicinanza del partner servirà ad accendere la vostra fantasia, rendendo così la serata molto intrigante. Single, vi sentirete rinati dopo aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto. Questo vi aiuterà a ritrovare un grande senso di libertà. Se prima vi sentivate legati, adesso avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà serena la vostra vita. La parte riguardante il lavoro, per il momento discretamente positivo, infonderà coraggio e forza d'animo. Potrete quindi affrontare nel modo migliore gli imprevisti che probabilmente si presenteranno e che potrebbero complicare la vita professionale.

Oroscopo e stelle del giorno 20 maggio

Capricorno: ★★★★★. Giovedì giornata all'insegna del benessere, dunque, cercate di vivere l'attimo senza esigere troppo dagli altri. Secondo quanto emerso dalle previsioni del momento, per quanto riguarda l'amore, trascorrerete momenti felici con chi amate: vi sembra poco? Dunque un buon momento per (ri)mettersi in gioco anche nei restanti ambiti della vita. Disponibili a rischiare senza timore? In coppia, il periodo promette cose abbastanza interessanti, specialmente da gustare religiosamente in due: sapete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera intima, il che metterà il vostro partner a proprio agio. Single, non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo.

Per i più trasgressivi tra voi, quelli che amano le avventure un po' "piccantine", ci sono parecchie tentazioni in vista. Nel lavoro, si invita ad avere fiducia: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, certamente da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati da chi sapete.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un periodo abbastanza stagnante, non supportato pienamente da astri positivi. In generale è prevista qualche difficoltà: secondo le nostre previsioni, potrebbe essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi nervoso e abbastanza affaticato. In campo sentimentale, a risentire del periodo "no" saranno più che altro i rapporti affettivi di lunga data.

I sentimenti saranno intensi, ma potrebbe aumentare anche l'inclinazione alla gelosia. In coppia, cercate di rinsaldare il rapporto affettivo con piccole attenzioni, molte affettuosità e nuovi giochi a sfondo erotico-passionale. Se una storia è giunta al capolinea troverete finalmente il coraggio di affrontare il discorso e chiudere, al contrario invece, alcuni amori ritenuti impossibili potrebbero trovare soluzioni fortuite da banalissime coincidenze. Single, questo giovedì potrebbe non andare esattamente come vorreste, nel senso che invece di protagonisti potreste ritrovarvi a ricoprire un ruolo marginale in una situazione che vi interessa o che vorreste sfruttare a vostro favore. Nel lavoro, cercate di mantenere la pazienza, scusandovi nel caso riconosceste di stare in torto, prima che la situazione peggiori ulteriormente.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 20 maggio, preannuncia una giornata da considerare entro i limiti dell'ottima sufficienza. Il consiglio: non commettete l’errore di irrigidirvi su certe vostre idee, soprattutto nella parte centrale o finale della giornata. Modificare le proprie opinioni non è sempre indice di debolezza, sappiatelo. In amore il tempo che scorre non fa paura: sappiate che i semi che avete seminato in passato cresceranno e, alla fine, daranno i frutti sperati. In relazione al settore famigliare, la Luna tirerà fuori le vostre emozioni più belle facendovi (ri)vivere una giornata ricca di sorprese in compagnia delle persone più care. Qualcuno o qualcosa nel frattempo potrebbero farvi sorridere: forse una piccola lieta notizia legata alla vostra vita di coppia, chissà...

Per coloro ancora single invece, giornata positiva soprattutto per chi ancora non avesse trovato l'anima gemella. Domani o massimo entro la prossima settimana le stelle vi indirizzeranno su una persona che ha i vostri stessi interessi: fateci un pensierino, ok? Il lavoro andrà come sempre. Se siete in cerca di una prima occupazione, inviate il curriculum o bussate personalmente a qualche porta, senza timore: potreste trovare ciò che fa per voi.

Classifica 20 maggio, le stelle dei dodici segni

Un nuovo giovedì è pronto a fare il suo ingresso nella quotidianità di tutti noi. All'orizzonte si intravvede il poco/tanto (ognuno faccia suo l'aggettivo che preferisce) atteso giro di boa settimanale. A giudicare in anteprima la giornata, come da consolidata prassi, la nostra puntuale classifica completa interessante la giornata del 20 maggio.

Senza tergiversare più di tanto, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura, andiamo pure a mettere in evidenza come sarà la giornata vista dall'occhio critico dell'oroscopo di domani su amore e lavoro.

Le stelline di giovedì 20 maggio: