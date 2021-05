L'oroscopo della giornata di domenica 23 maggio annuncia alcuni ostacoli da superare per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che dovranno confrontarsi con la Luna in opposizione, mentre Vergine dovrà fare attenzione a non fare mosse azzardate, sia in amore che al lavoro. Nonostante un cielo non ancora al top, Leone riuscirà a dimostrare una certa indipendenza al lavoro, mentre non mancherà la voglia di amare per i nativi sotto il segno dell'Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 22 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 22 maggio 2021 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana sottotono, ma che vi vedrà comunque fiduciosi verso la nuova settimana, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Dal punto di vista sentimentale invece meglio non pretendere troppo al momento dal vostro rapporto. Fate affidamento a Venere e vedrete che già da domani tornerete a essere in armonia insieme. Se siete single non è una buona giornata per i sentimenti, ma sicuramente lo è per gli amici. Voto - 7-

Toro: predizioni astrali di domenica 23 maggio piuttosto discrete per voi nativi del segno. In ambito sentimentale non potrete fare a meno della compagnia del partner, anche se la scintilla dell'amore faticherà un po’ a scattare. Se siete single anche una semplice chiacchierata con chi vi piace può essere stimolante. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle opportunità per raggiungere i vostri successi.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di domenica che chiuderà la settimana in bellezza grazie alla Luna in trigono dal segno della Bilancia. Insieme a Venere, dal punto di vista sentimentale godrete di un rapporto sereno, magico, armonioso, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single a volte avere un aspetto ben curato può essere di grande aiuto.

Nel lavoro amerete essere ben organizzati, e con il giusto impegno farete ottimi progressi. Voto - 8,5

Cancro: giornata sottotono per voi secondo l'oroscopo, colpa della Luna in quadratura. Fortunatamente le cose dovrebbero migliorare già da domani, ciò nonostante per quanto riguarda i sentimenti sarà meglio non essere impulsivi con il partner.

Se siete single dovrete cercare di capire bene quali siano le vostre priorità. Sul fronte professionale invece saprete far valere le vostre idee, e con Giove al vostro fianco saprete svilupparle bene. Voto - 7-

Leone: un cielo sicuramente non ancora al top per quanto riguarda il settore professionale. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo del 23 maggio, state andando verso la giusta direzione, con evidenti progressi giorno dopo giorno. In amore la Luna e Venere in sestile creeranno armonia tra voi e il partner, e il vostro rapporto funzionerà davvero bene per il momento. Attenzione però perché domani la Luna tenderà a sfavorirvi. Voto - 8

Vergine: questo cielo al momento non porta buone notizie, ragion per cui forse sarebbe il caso di non prendere decisioni avventate.

In amore infatti potreste fare qualcosa che potrebbe non piacere affatto al partner, o alla persona che vi piace qualora siete single. Il rischio è dunque quello di allontanarvi dalla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà meglio consultare chi ne sa più di voi prima di procedere con certi progetti. Voto - 6

Bilancia: oroscopo di domenica che prevede un cielo davvero rassicurante per voi nativi del segno. Con questa Luna in congiunzione e Venere in trigono la vostra relazione di coppia brillerà di luce propria, sapendo far valere il vostro fascino e la vostra autorità. Se siete single rapidi pensieri viaggiano nella vostra mente, tra cui idee stuzzicanti. In ambito lavorativo forse non sarete al top come un tempo, ma se ci tenete davvero, potreste ancora dimostrare quanto valete.

Voto - 7,5

Scorpione: predizioni astrali soddisfacenti per questo quadro astrale secondo l'oroscopo. Sarà una giornata di notizie importanti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, dove magari sarete chiamati a fare qualcosa che dia una svolta alla vostra carriera. In amore sarete rassicuranti e affettuosi nei confronti del partner, portando tanta stabilità all'interno del vostro rapporto. I single sapranno trarre forza dalla compagnia dei loro amici. Voto - 7,5

Sagittario: sicuramente non un periodo facile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Ciò nonostante la Luna in questa giornata porterà un po’ di luce all'interno della vostra relazione di coppia, da sfruttare per provare a riprendervi.

Se siete single sappiate che questo è solo un periodo di transizione. Presto anche voi troverete qualcuno da amare. Nel lavoro la posizione di Giove non aiuta di sicuro, ciò nonostante dovrete dimostrare agli altri che siete in grado di fare il vostro mestiere. Voto - 6,5

Capricorno: settore professionale pieno di cose interessanti da fare, e con Giove favorevole l'entusiasmo non manca. Secondo l'oroscopo però, il vero problema potrebbe essere Marte opposto, che non vi concederà grandi energie. In amore il vostro rapporto potrebbe subire una battuta d'arresto a causa della Luna, dunque forse sarebbe opportuno fare attenzione a quel che dite. Voto - 6

Acquario: le cose continueranno a migliorare dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Con la Luna e Venere favorevoli, il vostro rapporto andrà a gonfie vele, e voi non potrete che essere felici di questo. Per quanto riguarda i single è inutile fare i sostenuti. Lo sapete anche voi che vi piace tanto ma non lo volete ammettere. In ambito lavorativo sarà una giornata piuttosto tranquilla, ma non per questo dovrete abbassare la guardia. Voto - 8

Pesci: problemi sentimentali che faticano a trovare una risoluzione con questo cielo secondo l'oroscopo. Tutto ciò non farà di certo bene al vostro rapporto, ma neanche tenere le distanze e non fare niente aiuta. Se siete single queste stelle tendono a confondervi le idee, per cui meglio non dare giudizi affrettati. In ambito lavorativo se avete intenzione di fare dei passi decisivi, allora la posizione di Giove andrà sfruttata al massimo.

Voto - 6,5