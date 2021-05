L'oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 maggio prevede una Luna piena per quasi tutto il periodo e che transiterà in particolare tra il segno del Sagittario e del Capricorno, permettendo loro di avere piccole soddisfazioni in ambito sentimentale. Per Scorpione sarà una settimana grandiosa, dove si sentirà energico, forte e reattivo, mentre un po’ di malcontento aleggerà nei cuori dei nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 24 al 30 maggio.

Previsioni oroscopo dal 24 al 30 maggio 2021 segno per segno

Ariete: una settimana nel complesso discreta per voi nativi del segno, ma non esente da difetti o problemi.

Dal punto di vista sentimentale il vostro rapporto procederà discretamente bene, ma attenzione nel weekend perché la Luna in quadratura potrebbe ostacolarvi. Se siete single ci saranno discrete possibilità di trovare una persona interessante, ma dovrete dimostrare veramente i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro potreste riuscire a risolvere alcuni problemi con l'aiuto di qualcuno. Voto - 7+

Toro: desiderio d'amore che si affievolirà all'inizio della settimana secondo l'oroscopo. Ciò nonostante il vostro amore verso il partner è forte, e già da mercoledì, quando la Luna sarà in una posizione decisamente migliore, le cose tenderanno a migliorare, per cui non smettete mai d'amare. Se siete single desidererete avere qualcuno al vostro fianco da amare.

Ebbene, con il giusto atteggiamento potreste anche riuscirci. Nel lavoro invece le cose continueranno ad andare bene, merito di Marte e Giove che vi renderanno particolarmente attivi. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della prossima settimana che vi regalerà ancora bei momenti insieme alla vostra anima gemella. A questo cielo si aggiunge anche il Sole in buona posizione, ad illuminare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single sarete delle vere e proprie calamite per conoscere nuove persone. Nel lavoro il periodo potrebbe essere un po’ teso, complice Giove in quadratura. Meglio rivedere i vostri progetti due volte prima di andare avanti. Voto - 8-

Cancro: sfera sentimentale ottima nel corso della settimana per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in buon aspetto, tranne che nel weekend purtroppo, ragion per cui le prime giornate andranno sfruttate al massimo per far felice il partner. I single dovranno cercare di dare maggiore importanza alla loro vita sociale. In ambito professionale sarete risoluti nella gestione delle vostre risorse e dei vostri progetti, riuscendo sempre a prendere la direzione giusta. Voto - 8

Leone: una settimana sicuramente non al top, ma dalla quale riuscirete a ricavare alcune soddisfazioni, grazie ad un cielo tutto sommato buono. Per quanto riguarda i sentimenti le prime due giornate non saranno un granché per colpa della Luna, ma da mercoledì potreste provare a fare qualcosa di carino per il partner.

I single devono cercare di riprendere i rapporti con una persona dalla quale si sono allontanati. Buone notizie invece nel lavoro, grazie a Mercurio favorevole che vi farà venire idee davvero geniali. Voto - 7,5

Vergine: ancora un po’ di malcontento secondo l'oroscopo a causa di un cielo non propriamente sereno. Qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare con la Luna favorevole, ma in generale, ci sarà ancora molto su cui lavorare in ambito sentimentale. Se siete single meglio non chiudersi in sé stessi. Cercate di fare delle attività sociali. Nel lavoro se voi per primi non fate qualcosa per recuperare, difficilmente potrete risalire. Voto - 6,5

Bilancia: la fortuna vi sorride secondo l'oroscopo della prossima settimana, almeno dal punto di vista professionale, grazie a Mercurio e Saturno in buon aspetto.

In amore la vostra relazione di coppia sarà piuttosto piacevole, ma attenzione nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Fino ad allora, ci penserà Venere a non far mancare fascino e romanticismo, anche per voi cuori solitari. Voto - 8-

Scorpione: la settimana inizierà piuttosto bene per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. In amore l'oroscopo prevede momenti davvero belli e indimenticabili con il partner, ma penserete anche al vostro futuro insieme al vostro benessere. Se siete single pianificare tutto a volte potrebbe essere inutile quando arriverà qualcuno a scombinare tutto in positivo. Nel lavoro con Giove e Marte al vostro fianco sarete forti, reattivi e energici, pronti a raggiungere sempre i vostri obiettivi.

Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale che prevede la Luna in congiunzione tra mercoledì e giovedì. Sicuramente un cielo migliore rispetto alla settimana precedente, ma il vostro rapporto richiederà ancora tanta attenzione affinché torni a funzionare per bene. Se siete single potreste mostrare ancora un po’ d'insicurezza davanti a chi vi piace. Nel lavoro il lavoro di squadra sarà consigliabile in questo periodo, in modo tale che ci pensino i colleghi a sopperire alle vostre mancanze. Voi però cercate di fare il meglio che potete. Voto - 6,5

Capricorno: settore professionale tra alti e bassi durante la settimana secondo l'oroscopo. Giove non vi farà mancare di avere un approccio positivo, e quella voglia di fare, ma con Marte in opposizione trovare le energie potrebbe essere difficile.

Bene invece in amore, grazie ad un rapporto molto tranquillo, basato sulla fiducia e il rispetto l'uno dell'altro. Possibilità di avere un po’ di romanticismo in più nel weekend grazie alla Luna in congiunzione, o di fare nuovi ed interessanti incontri qualora siate single. Voto - 7+

Acquario: la settimana potrebbe non iniziare al meglio secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura. Ciò nonostante dal punto di vista sentimentale sarete in grado di riprendervi presto. Già da mercoledì vedrete che il partner sarà più morbido con voi, lasciando evincere un rapporto più armonioso di quanto pensiate. Se siete single avrete dalla vostra parte un atteggiamento socievole che attirerà molta gente.

Nel lavoro se ci sono dei problemi da affrontare, voi sarete le persone più adatte per risolverli. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo della prossima settimana nel complesso discreto grazie alla Luna favorevole, ma sapete che all'interno del vostro rapporto ci saranno ancora alcune cose che non funzionano. Ebbene, sarebbe il caso di sfruttare l'astro argenteo per provare a trovare una soluzione. Se siete single dovrete essere più sicuri di voi quando provate a parlare con persone nuove. Nel lavoro invece non vi farete problemi a gestire anche i carichi di lavoro più pesanti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7-