L'oroscopo della giornata di martedì 25 maggio prevede nuove amicizie a cui dare fiducia per i nativi Capricorno, grazie anche al loro carattere socievole, mentre il lavoro continua a promettere bene per i nativi sotto il segno dei Pesci. Marte nel segno del Cancro sarà di grande aiuto per svolgere adeguatamente tutte le loro mansioni, lavorative e non, mentre Leone dovrà essere meno impulsivo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 25 maggio 2021.

Previsioni oroscopo martedì 25 maggio 2021 segno per segno

Ariete: giornata che forse partirà un po’ a rilento a causa di poche energie a disposizione, colpa di Marte in quadratura.

Ciò nonostante vi basterà qualche momento per riprendervi, e cercare di fare bene il vostro lavoro. D'altronde, Mercurio e Saturno agiscono ancora a vostro favore. In amore tenerezza e romanticismo non mancheranno grazie a Venere, per cui sotto con i sentimenti, anche voi single. Voto - 7+

Toro: predizioni astrali giù di tono rispetto alle giornate precedenti. Secondo l'oroscopo, la Luna si troverà in opposizione, e in amore sarà meglio evitare inutili scenate di gelosia. Anche voi single farete meglio a non mostrarvi gelosi, o rischierete solo di allontanarvi dalla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro fortunatamente avrete le idee ben chiare su come gestire le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 6,5

Gemelli: stelle di martedì più che soddisfacenti per voi nativi del segno. In amore Venere continua a darvi sostegno, e nel vostro rapporto non mancheranno momenti di passione. Tuttavia sarebbe anche il caso di dedicarsi alla crescita del vostro rapporto. Se siete single il vostro senso dell'umorismo potrebbe risultare piacevole per qualcuno.

Nel lavoro gli incarichi da svolgere si accumulano, e sarà necessario rimboccarsi le maniche per non rimanere indietro. Voto - 7,5

Cancro: periodo tutto rose e fiori al momento dal punto di vista sentimentale. Questo cielo prevede la Luna in buona posizione, che vi regalerà piacevoli emozioni insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single saprete essere simpatici e di compagnia con tutti. Nel lavoro non ci saranno grandi novità, ma il vostro lavoro continuerete a farlo molto bene. Voto - 8+

Leone: oroscopo di martedì non eccezionale per via della Luna in quadratura. Fareste meglio a non essere impulsivi con il partner, o con la persona che vi piace qualora siate single. Una giornata no infatti può capitare a chiunque, vedrete che da domani andrà già meglio. Per quanto riguarda il lavoro vi manca ancora qualcosa che possa permettervi di fare qual salto di qualità che aspettate, ma una piccola ripresa l'avete notata anche voi. Voto - 6,5

Vergine: Luna in sestile che sarà d'aiuto sul fronte amoroso secondo l'oroscopo.

Certo, il vostro rapporto ancora non funzionerà bene, ma sicuramente avete notato che con un po’ d'impegno, potreste riuscire a recuperare. Non sprecate le vostre occasioni dunque. Se siete single cercate di avere più fiducia in voi e negli altri. Nel lavoro una giusta collaborazione potrebbe aiutarvi a risalire la china, ma voi dovrete fare la vostra parte. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo della giornata di martedì 25 maggio piuttosto discreto per voi nativi del segno. In amore Venere continuerà a portare romanticismo e stabilità nel vostro rapporto, mentre voi single potreste mostrare interesse verso nuove conoscenze. In ambito lavorativo invece sarà meglio valutare tutti i pro e i contro di certi progetti prima di iniziarli.

Voto - 7,5

Scorpione: una giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna in congiunzione assicurerà un bel rapporto, fatto di sentimenti, di voglia di crescere, di capire cosa significa realmente la parola amore qualora siate single. Nel lavoro le vostre idee saranno veramente valide, per cui fatevi sentire! Voto - 9

Sagittario: il periodo non vi riserverà niente di che secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Ciò nonostante quel poco di buono che siete riusciti a raggiungere ha un valore, e andrà sfruttato per cercare di crescere nel vostro settore. Sul fronte sentimentale continuate a sentirvi tagliati fuori dal mondo, ma forse siete voi che preferite isolarvi, e prendervi un po’ di tempo per voi stessi.

Voto - 6

Capricorno: giornata in cui sarà facile fare nuove amicizie per voi. Stringere nuovi legami significherà allargare i vostri orizzonti, trovare persone a cui dare fiducia, e conoscerne di nuove, soprattutto per voi single. Se invece siete già impegnati dovreste provare a fare più attività insieme al partner. Nel lavoro la stanchezza c'è e si farà sentire, ma la voglia di fare e raggiungere i vostri obiettivi di certo non mancherà. Voto - 7,5

Acquario: sensualità che calerà un po’ per colpa della Luna in quadratura. Nulla di grave, sarà solo qualcosa di passeggero, voi cercate solo di non essere troppo giù di corda. Se siete single anche voi presto avrete emozioni profonde da vivere. In ambito lavorativo vi sentirete più agguerriti che mai, difendendo la vostra posizione e tutto quello che avete fatto di buono con le unghie e con i denti.

Voto - 7-

Pesci: un atteggiamento più logico e ragionale al lavoro vi aiuterà a sbagliare di meno secondo l'oroscopo. In ogni caso, continuerete a promettere bene con le vostre mansioni, e presto sarete in grado di fare un ulteriore salto di qualità. In amore la Luna in Scorpione vi darà una mano con il partner, ma ci vorrà ancora un po’ prima che il vostro rapporto si stabilizzi. Se siete single date più importanza alla vostra vita sociale. Voto - 7+