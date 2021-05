Per la giornata di domani, mercoledì 19 maggio 2021, sarà in auge il segno della Bilancia grazie all'aspetto amoroso molto più romantico e passionale, mentre il Cancro purtroppo potrebbe scendere di qualche posizione anche se non molto in basso.

Ritorna ai posti di mezzo il segno della Vergine, insieme a quello del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Acquario al 'top'

1° Bilancia: siete in testa alla classifica giornaliera dell'oroscopo grazie alla grande affinità, ad un dialogo che sicuramente sarà migliore rispetto alle settimane precedenti in cui si è dimostrata una certa freddezza.

Novità in arrivo.

2° Acquario: per il vostro segno ci sarà tanta armonia familiare, che sicuramente si riverserà anche nel contesto di stampo amoroso. Avrete finalmente a portata di mano un progetto che valorizzerà considerevolmente la vostra carriera.

3° Gemelli: essere ancora sulla cresta dell'onda significherà dare il meglio di voi stessi su tutti i fronti e senza dimostrare il minimo segno di cedimento. Ci sarà un'ottima sintonia con gli amici e i colleghi di lavoro.

4° Leone: i progetti che andranno bene saranno essenzialmente quelli su cui avrete anche maggiore passione. Ora come ora anche il lato amoroso potrebbe portare a piacevoli novità, anche se al momento siete single.

Cancro determinato

5° Cancro: apparire più determinati come effettivamente lo siete in questa settimana vi renderà molto più degni di fiducia e forti a livello anche organizzativo. Avrete molto di cui occuparvi in famiglia, ma avrete un aiuto essenziale.

6° Vergine: l'atmosfera familiare sarà ripristinata, e voi vivrete una giornata che sicuramente vi darà anche qualche soddisfazione sul piano finanziario.

Ottima qualche iniziativa più dinamica all'interno della vostra relazione.

7° Capricorno: un affare particolarmente cercato vi renderà più attivi, meno inclini al cattivo umore e certamente anche più “calorosi” nei confronti della famiglia o comunque della squadra lavorativa. Le energie risaliranno considerevolmente.

8° Pesci: la vostra oscillazione nella classifica non è così forte, quindi potreste avere qualche piccolo ostacolo che però riuscirete egregiamente a risolvere in men che non si dica.

Ottimo il presupposto di lavorare in squadra.

Ariete scosso

9° Ariete: dovrete rivedere qualche situazione che probabilmente vi ha feriti o scossi, e questo malumore potrebbe protrarsi piuttosto a lungo se non fate qualcosa per risolvere e per distrarvi. Una persona amica vivace e allegra farà al caso vostro.

10° Toro: avrete dei contrasti in famiglia o sul posto di lavoro che probabilmente non troveranno un buon epilogo in tempi brevi. Perciò isolarsi per un po' e nel frattempo fare qualcosa di utile per voi stessi potrebbe cambiare notevolmente la vostra prospettiva.

11° Sagittario: dovrete fare i conti ancora con qualche tensione che continuerà a persistere fra gli affetti, e probabilmente potreste essere ancora molto amareggiati per una situazione che non accenna a migliorare.

12° Scorpione: state perdendo di vista qualche amicizia che per voi è molto cara e sentita, e ci saranno continui sbalzi d'umore che vi renderanno non soltanto irritabili ma anche molto “scarichi” dal punto di vista energetico.