Le previsioni degli astri e delle stelle per la giornata di domani 19 maggio sull'amore, sul lavoro e sulla salute dei dodici segni, lasciano presagire una giornata molto interessante per il Leone, che si riscopre romantico e passionale, ma anche per la Vergine, che tanto nel lavoro quanto in amore, può entrare in azione e raggiungere gli obiettivi prefissati. L'Ariete ha bisogno di spogliarsi delle proprie paure ed essere sincero prima con se e poi con gli altri, preoccupazioni per lo Scorpione.

Di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 19 maggio 2021 segno per segno.

Previsioni astrologiche 19 maggio 2021

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di essere sinceri con voi stessi e con gli altri, evitando di nascondervi dietro una maschera o di mentire per paura di ferire qualcuno. L'onesta è sempre la miglior arma.

Toro: la settimana potrebbe essere iniziata in maniera frenetica per il segno, che a causa dello stress e del nervosismo accumulato, durante queste 24 ore potrebbe far fatica a gestire i rapporti con gli altri. Accese discussioni potrebbero nascere in amore e in famiglia.

Gemelli: la seconda metà di maggio si rivela vantaggiosa per la sfera pratica e lavorativa e durante questa giornata, grazie soprattutto ad un'importante rete di contatti e alla serenità offerta dell'atmosfera lavorativa, si potrebbe ottenere qualcosa in più anche per quanto riguarda la sfera finanziaria.

Cancro: l'oroscopo di mercoledì 19 maggio lascia presagire una giornata impegnativa per quanto riguarda la sfera professionale, ma anche produttiva e soddisfacente. In amore regna la serenità, al contrario le stelle vi invitano ad essere cauti per quanto riguarda il fisco.

Leone: un quadro astrale romantico e passionale si riflette sul segno, che può finalmente concentrarsi sull'amore e l'affetto delle persone care.

E' un momento vantaggioso per gli incontri e le stelle favoriscono le relazioni che nascono in questo mese.

Vergine: durante le prossime 24 ore sarete praticamente inarrestabili. Sia in amore che nel lavoro desiderate di più e non esiterete a fare tutto il necessario per ottenerlo. Salute in ripresa.

Bilancia: l'oroscopo di mercoledì 19 maggio lascia presagire una giornata di recupero per il segno, che riacquista energia e positività.

E' un ottimo momento per i contatti sociali e i nuovi incontri. Anche la salute migliora.

Scorpione: questa giornata potrebbe riservare delle noie al segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove potrebbe trovarsi a discutere con colleghi o superiori. Al contrario è un momento di grande serenità e armonia in amore.

Sagittario: quello di cui il segno ha bisogno durante queste 24 ore è staccare la spina. Forse è il momento di cambiare aria e concedersi un po' di riposo, circondati dall'amore e dall'allegria del partner e della famiglia.

Capricorno: alcune situazioni potrebbero apparirvi poco chiare e il consiglio dell'oroscopo è quello di fidarvi del vostro intuito e di indagare più in profondità, senza fermarvi alla facciata iniziale delle cose.

Cautela per il fisico.

Acquario: l'oroscopo di mercoledì 19 maggio lascia presagire una giornata faticosa per il segno. Qualcuno potrebbe lanciarvi un guanto di sfida e mettervi fortemente alla prova. Questo potrebbe causarvi un po' di stress, ma potete stare tranquilli, avete la vittoria in pugno.

Pesci: è un momento di grande serenità per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri e durante questa giornata delle buone notizie potrebbero sopraggiungere anche per quanto riguarda il lavoro. Qualcuno potrebbe ricevere la telefonata da tempo attesa o una proposta di lavoro.