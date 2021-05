Le previsioni astrologiche relative alla settimana prossima ovvero quella che andrà da lunedì 17 a domenica 23 maggio, rivelano ottimi propositi per il segno zodiacale dell'Ariete e del Leone. Piccoli imprevisti invece potrebbero presentarsi per il segno zodiacale del Toro e della Vergine. Novità professionali in arrivo per la Bilancia e novità per i single dei Pesci. Scopriamo in dettaglio, cosa ci rivelerà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Cancro

Ariete: si avvicina una settimana promettente per il segno zodiacale dell'Ariete.

Venere e Marte vi tramanderanno energia positiva, pertanto vi sentirete in ottima forma. Anche il vostro umore beneficerà di effetti positivi, sarete pieni di ottimismo e particolarmente produttivi sul fronte professionale.

Toro: non siate precipitosi sulle vostre decisioni, riflettete bene e soprattutto prendetevi il giusto tempo per le scelte più importanti. Nella settimana in arrivo, potrebbe esserci qualche impiccio che rallenterà le vostre giornate: tuttavia avrete modo di risolverle in breve tempo.

Gemelli: state meditando sull'effettuare o meno un nuovo acquisto importante, ma qualcosa vi tiene bloccati. Avete diverse preoccupazioni e una di queste è quella di fare “il passo più lungo della gamba”.

Fate un “resoconto” in merito alle vostre possibilità economiche e prendete la decisione più saggia, senza correre troppi rischi.

Cancro: non perdete il vostro tempo con gli opportunisti, sapete bene che cercano soltanto i loro interessi. Difficilmente vi fate ingannare ma dovete, comunque, tenere alta la guardia: alcune proposte possono sembrare buone occasioni ma in realtà si rivelano tutto il contrario.

Previsioni astrologiche dal 17 al 23 maggio, da Leone a Sagittario

Leone: si prospetta una settimana promettente per il Leone. La Luna sarà particolarmente favorevole e la fortuna potrebbe finalmente girare dalla vostra parte. L'importante, però, è ricordarsi di non farsi troppe illusioni: la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all'altro.

Vergine: avete da poco ricevuto una notizia inaspettata e sapete bene che presto dovrete affrontare nella vostra vita un cambiamento molto importante. La settimana in arrivo sarà caratterizzata da giornate tranquille, tuttavia non è da escludere la possibilità che si verifichi qualche piccolo imprevisto.

Bilancia: non siate troppo apprensivi quando non è necessario. Ogni decisione presa dagli altri viene presa secondo determinate ragioni e voi dovete cercare di capire quali possono essere, senza fare troppe domande. Una settimana alquanto interessante si prospetta per la Bilancia: in arrivo buone notizie dal punto di vista professionale.

Scorpione: state per affrontare un percorso del tutto nuovo con il vostro partner.

Avete in mente tanti obiettivi ma ancora non siete del tutto pronti per realizzarli. Un consiglio è quello di fare un passo alla volta: con le giuste tempistiche, riuscirete a realizzare tutti vostri progetti.

Sagittario: siete alla ricerca della serenità ma soprattutto avete bisogno di staccare dallo stress quotidiano e di prendervi una pausa. Si sta per avvicinare la stagione estiva, e forse, è arrivato il momento di progettare una vacanza.

Oroscopo da lunedì 17 a domenica 23 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: state attraversando un momento difficile con il vostro partner e non siete ancora riusciti a superarlo. A volte è necessario, da parte vostra, essere un po' più comprensivi, e magari cercare di trovare un punto di incontro.

L'importante è che non ci sia soltanto il vostro impegno ma anche quello del vostro partner: questo vi aiuterà a risolvere prima le piccole crisi di coppia.

Acquario: dovete prendere una decisione importante nei prossimi giorni, e questo vi mette un po' in ansia. Siete pronti ad intraprendere una nuova strada, tuttavia dovete ancora “fare ordine” nella vostra vita: alcune questioni necessitano di essere risolte il prima possibile.

Pesci: la settimana in arrivo potrebbe essere la settimana giusta per i single dei Pesci. Nuove amicizie, nuove conoscenze oppure un nuovo appuntamento potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ricordate, che, in questi casi, non bisogna mostrarvi eccessivamente introversi, anzi siate disponibili ed empatici: vi aiuterà ad avere un approccio migliore con chi conoscete da poco.