Un'altra settimana sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, la salute e il lavoro dei dodici segni per le prossime 48 ore? Per i Pesci è tempo di sedersi a tavolino e rivedere alcune questioni finanziarie. Il Leone potrebbe essere molto impegnato, ma in cambio riceverà grandi soddisfazioni. Scorpione stratega. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del weekend di sabato 22 e domenica 23 maggio per tutti i segni.

Oroscopo weekend 22 e 23 maggio

Ariete: è un fine settimana di affiatamento e inteso lavoro di squadra, questo non riguarda solo il lavoro, dove potrebbero nascere interessanti collaborazioni, ma anche la sfera sentimentale e familiare.

Ottima la salute.

Toro: gli influssi della Luna continuano a riscaldare il vostro animo, ma durante le giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio è bene mantenersi concentrati e lucidi, soprattutto nel lavoro, dove potrebbero esserci delle questioni finanziarie da rivedere.

Gemelli: durante questo weekend si celebra l'amore in tutte le sue sfaccettature per il segno. È dunque il momento ideale per staccare la spina dagli impegni ed organizzare 48 ore romantiche da trascorrere con il partner e la famiglia. Le stelle proteggono i single e favoriscono i nuovi incontri.

Cancro: l'oroscopo del fine settimana consiglia al segno di prendersi una pausa dagli impegni e dagli stress lavorativi e dedicarsi un po' alla cura di se stesso.

Dal punto di vista fisico è bene evitare gli eccessi e magari fare un po' di meditazione o yoga, per ritrovare equilibrio con il proprio Io. Amore sereno.

Leone: è un weekend indaffarato, ricco di cose da fare, ma le energie e la creatività non mancano al segno che riuscirà a distinguersi come solo lui sa fare. In amore, così come nel lavoro è il momento di esporsi, di farsi avanti, poiché il meglio sta per arrivare.

Vergine: durante la giornata di sabato 22 maggio potrebbe essere difficile per il segno scindere lavoro da vita privata. Qualcuno potrebbe sentirsi con il fiato sul collo in vista di una scadenza da rispettare. Al contrario quella di domenica si prevede come una giornata più tranquilla e armoniosa, ideale per trascorrere del tempo in famiglia.

Bilancia: gli astri vi infondo coraggio e determinazione, soprattutto in amore, dove qualcuno nell'ultimo periodo, potrebbe essersi nascosto più del dovuto. Nel lavoro tutto procede per il meglio, grazie anche alle energie e alla voglia di fare ritrovate.

Scorpione: questo weekend offre al segno una seconda possibilità, che sia nel lavoro o in amore, questa è l'ultima chance e farete bene a sfruttarla nel migliore dei modi. L'oroscopo consiglia di elaborare una strategia vincente e di non aver paura di metterla in atto.

Sagittario: continua per il segno un momento di confusione in amore. Ma le stelle vi offrono il loro aiuto e durante le prossime 48 ore qualcuno potrebbe riuscire a sbrogliare la matassa, forte anche del consiglio di un caro amico.

Ok il lavoro.

Capricorno: l'oroscopo del fine settimana consiglia al segno di rallentare i ritmi e di muoversi con maggior cautela. Qualcuno potrebbe risentire di un affaticamento fisico o di un calo di energie, meglio comune mantenere alta la guardia, soprattutto alla guida.

Acquario: durante queste giornate riemerge il desiderio di libertà e di esplorazione del segno, che potrebbe decidere di fare uno strappo alla solita routine e regalare a se stesso e ai propri cari un weekend diverso. Le stelle proteggono l'amore e anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: il consiglio delle stelle per il weekend è quello di agire con prudenza per quanto riguarda le spese, non è infatti il momento ideale per fare degli acquisti ingenti o avviare delle compravendite.

Al contrario gli astri vi sorridono in amore. Bene anche il fisico.