Per tutti i dodici segni zodiacali sta per iniziare una nuova giornata, quella del 12 maggio 2021. Quali novità sono in arrivo in vista delle prossime ore per tutti i segni in amore e nel lavoro? Per scoprirlo non resta che leggere le previsioni della giornata dal punto di vista astrologico.

Ariete: in amore vi sentite più forte in questo momento, ma alcuni sono ancora indecisi su una storia. Nel complesso però il momento è positivo. Nel lavoro ci sono alcune novità e non manca un recupero.

Toro: per i sentimenti con Giove attivo a breve le cose vanno meglio.

Nel lavoro al momento non tutto sta andando come vorreste e alcuni rapporti sono più difficili da gestire.

Gemelli: a livello sentimentale momento favorevole visto che la Luna è positiva al segno assieme a Venere. Le emozioni che vivrete ora saranno migliori. Nel lavoro sentite che qualcosa si sta smuovendo adesso, fatevi avanti.

Cancro: in amore, se una persona vi piace potete anche farvi avanti visto che Venere aiuta. Vi sentite più forti. A livello lavorativo Giove è favorevole, arrivano buone notizie.

Leone: per i sentimenti mattinata non esaltante, ma si recupererà nel pomeriggio. Nel lavoro le nuove idee non mancano, ma sarà importante anche metterle in pratica.

Vergine: a livello amoroso siate attenti alle parole in questa giornata, in particolare nella seconda parte visto che qualcuno potrà essere contro di voi.

Nel lavoro non tutto è chiaro al momento visto che Giove sarà anche in opposizione a breve.

Previsioni e oroscopo del 12 maggio 2021: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale momento positivo per l'amore e la Luna nel pomeriggio vi aiuta a recuperare. Nel lavoro non mancherà qualche buona opportunità da qui ai prossimi giorni.

Scorpione: a livello amoroso, se c'è stato un problema ultimamente, non è questa la giornata ideale per recuperare. Non riuscite a trovare una stabilità. A livello lavorativo una persona potrà essere contro di voi, per questo motivo cercate di mantenere il controllo.

Sagittario: per i sentimenti attenzione a qualche momento di disagio.

Nel lavoro meglio agire con calma ed evitare di fare scelte azzardate negli investimenti.

Capricorno: in amore Giove è favorevole e aiuta, inoltre porterà qualcosa in più. Nel lavoro, se ci sono problemi con soci e collaboratori, è necessario rivedere alcune questioni.

Acquario: a livello sentimentale ci sarà qualche emozione in più da vivere visto che diversi pianeti sono favorevoli. Nel lavoro cercate di essere concreti.

Pesci: in amore stelle in calo e la Luna a breve sarà anche in opposizione. Nel lavoro state attenti ad alcune questioni che potrebbero rovinarvi la giornata.