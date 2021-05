È in arrivo una nuova giornata per i 12 segni zodiacali, approfondiamo quindi come cambia la posizione dei pianeti e come questo influenzerà il lato lavorativo, sentimentale e salutare di tutti i segni.

Di seguito l'Oroscopo e le stelle, dall'Ariete ai Pesci, per la giornata di giovedì 27 maggio.

La prima sestina

Ariete: vi sentite particolarmente forti, non manca energia rispetto alle precedenti giornate. Per quel che riguarda il lato sentimentale potrete vivere delle belle emozioni.

Toro: in campo sentimentale è meglio prendersi un momento di pausa per capire quali sono le vostre emozioni.

Nel lavoro non mancheranno gratifiche, nonostante i rallentamenti.

Gemelli: vi sentite stanchi, la giornata di giovedì 27 maggio sarà particolarmente agitata. Cercate di placare le polemiche nel lavoro, possibili disagi a livello amoroso.

Cancro: vi sentite nervosi, il periodo è sottotono. In campo sentimentale cercate di capire fino a che punto spingervi con le vostre emozioni. Per quel che riguarda il lato lavorativo ci saranno alcune questioni da affrontare.

Leone: sarà una buona giornata a livello lavorativo, potrete recuperare rispetto le precedenti giornate. Per quello che riguarda l'amore, con la luna favorevole, riuscirete recuperare un rapporto.

Vergine: nel lavoro avete bisogno di maggiore chiarezza, è possibile che chiediate ulteriori spiegazioni ai vostri collaboratori.

In amore con la luna dissonante, possibili polemiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: Luna favorevole, avete voglia di maggiore concretezza per quel che riguarda il lato amoroso. Nel lavoro non mancano stimoli.

Scorpione: i nati del segno in questa giornata potrebbero aver maggior voglia di amare.

Per quel che riguarda il lavoro possibile momento di stress.

Sagittario: in questa giornata di giovedì 27 maggio potrete recuperare a livello amoroso. Se negli ultimi tempi avete vissuto infatti delle difficoltà con il partner e nei rapporti con gli altri, ora potrete pensare di recuperare i rapporti davvero importanti per voi e accantonare ciò che in realtà non è nei vostri interessi.

Nel lavoro sono favoriti i nuovi contatti.

Capricorno: in queste giornate vi sentirete particolarmente stressati, è possibile del nervosismo che potrà avere ripercussioni in campo lavorativo. Per quel che riguarda il lato amoroso la Luna transita nel segno, potrete cercare di risolvere alcune problematiche con il partner.

Acquario: cercate di non stancarvi in questa giornata, vi sentirete un po' sottotono. Giove e Saturno sono comunque favorevoli e sono favoriti progetti professionali. In amore non mancano opportunità.

Pesci: in questo momento avete voglia di andare avanti con le nuove relazioni, eliminate ciò che non è nei vostri interessi. In campo lavorativo sono favoriti progetti.