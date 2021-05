L'ultima settimana di maggio entra nel vivo. Approfondiamo come le diverse posizioni dei pianeti modificheranno l'andamento astrologico di tutti i segni. Leggiamo l'Oroscopo con lavoro, salute e amore per la giornata di mercoledì 26 maggio 2021.

La prima sestina

Ariete: giornata favorevole per il segno, in particolare in campo lavorativo ritroverete maggiore fiducia. Novità in arrivo per quel che riguarda l'amore.

Toro: in campo sentimentale la luna non è più in opposizione, potrete fare dei passi avanti verso il partner o le persone che amate. Con Giove dissonante attenzione al campo professionale.

Gemelli: i nati sotto il terzo segno zodiacale nella giornata di mercoledì 26 maggio potranno godere della Luna favorevole. Alcune crisi saranno più semplici da comprendere. Nel lavoro non sottovalutate nuove proposte.

Cancro: in amore bisognerà avere maggiore fiducia nel partner, le soluzioni sono favorite. Per quel che riguarda il settore professionale sarà possibile fare dei passi avanti, ma siate comunque cauti.

Leone: nel lavoro qualcuno potrebbe farvi innervosire, siete in cerca di risposte. Per quel che riguarda il lato sentimentale sarà possibile fare progetti per il futuro con le persone che amate.

Vergine: siate cauti in amore, anche considerando che la Luna in questa giornata sarà dissonante.

A livello lavorativo se avete delle richieste da fare, è possibile che le risposte arrivino in ritardo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: Luna favorevole per il segno, a livello sentimentale la giornata è dalla vostra parte. Per quel che riguarda il lato professionale è possibile che vi sentiate nervosi.

Scorpione: nel lavoro sarà meglio non stancarsi troppo. Per quel che riguarda il lato sentimentale potrete recuperare una situazione che negli ultimi tempi si è rivelata essere complessa.

Sagittario: con la Luna nel segno vi sentirete più energici in campo lavorativo. In amore i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Capricorno: in arrivo giornate migliori delle precedenti, soprattutto per il lato sentimentale. Per quel che riguarda il settore lavorativo potrete confrontarvi con i vostri collaboratori.

Acquario: con Giove favorevole sarà possibile risolvere delle situazioni che negli ultimi tempi vi hanno creato disturbo in campo professionale. Per quel che riguarda il lato amoroso, con la Luna nel segno, potrete vivere un momento di recupero che durerà anche per i prossimi giorni.

Pesci: nel lavoro potrete comprendere quali situazioni affrontare per prime e organizzare i progetti per i prossimi mesi. Per quel che riguarda il lato sentimentale, per evitare complicazioni, sarà meglio dedicare maggior tempo al proprio partner.