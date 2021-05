Le previsioni astrologiche della prossima settimana ovvero quella che va dal lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno, rivelano buone prospettive per i segni zodiacali dell'Ariete, del Toro e del Sagittario. Difficoltà sul lavoro per il segno zodiacale dello Scorpione, Bilancia impaziente. Problemi sentimentali per il Capricorno. Scopriamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la settimana prossima.

Previsioni astrologiche settimanali dal 31 maggio al 6 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete: buone iniziative professionali per il segno zodiacale dell'Ariete.

La vostra carriera sta per giungere ad una svolta significativa e dovete cercare di tenervi pronti ad affrontare qualsiasi circostanza che si presenterà in futuro. Siate tenaci, cercate di non perdere mai di vista i vostri obiettivi.

Toro: ottimi auspici in arrivo per la prossima settimana. Gli astri saranno a vostro favore, pertanto riuscirete a superare ogni ostacolo, tuttavia non sottovalutate mai gli imprevisti più improbabili: anche quelli, potrebbero presentarsi in ogni circostanza.

Gemelli: ultimamente siete sommersi dalle preoccupazioni e questo sicuramente non aiuta a farvi stare con la mente serena. Passate la vostra settimana in totale tranquillità: a suo tempo, ogni cosa si rimetterà al suo posto, l'importante è saper aspettare.

Cancro: dovete cercare di avere il pugno fermo quando vi trovate di fronte a delle situazioni difficili. Le discussioni spiacevoli possono sempre succedere, tuttavia, dovete cercare di difendere la vostra posizione, soprattutto quando sapete di non essere dalla parte del torto.

Oroscopo dal 31 maggio al 6 giugno, da Leone a Sagittario

Leone: a volte perdete facilmente le staffe e finite per trasformare una semplice conversazione in una disputa. Provate ad avere un atteggiamento più comprensivo e meno precipitoso nei confronti del vostro partner. Ricordate che, se riuscite a trovare un punto d'incontro, questo vi aiuterà ad ottenere una maggiore sintonia nel rapporto di coppia.

Vergine: concentratevi maggiormente sul vostro futuro e su quello che vi aspetta. È il momento di mettervi in riga e di pensare ai vostri prossimi progetti. Non perdete tempo con le banalità, se avete ormai intrapreso un nuovo percorso, è giusto che lo portiate a termine.

Bilancia: non fatevi prendere dall'ansia! L'attesa non fa per voi, spesso siete impazienti e finite per mollare tutto e andarvene. Siete un'ottima compagnia per alcuni ma, a volte, sapete essere anche molto irritanti. Cercate di migliorare questo vostro lato, avete tantissime altre qualità da mostrare.

Scorpione: i contrasti sul lavoro possono sempre insorgere, tuttavia dovrete sempre cercare un modo per evitarli. La settimana in arrivo, purtroppo, potrebbe riservare qualche piccola difficoltà dal punto di vista lavorativo, in compenso, non vi mancheranno occasioni per rimediare alle giornate spiacevoli.

Sagittario: settimana positiva per i nati sotto il segno del Sagittario. Venere e Marte vi accompagneranno nelle prossime giornate, fino al fine settimana. In ambito sentimentale, le coppie godranno di ottima armonia, mentre per chi è in cerca dell'anima gemella dovrà aspettare ancora un po'; tuttavia, non è esclusa la possibilità di un appuntamento inaspettato.

Oroscopo settimanale, da Capricorno a Pesci

Capricorno: il vostro rapporto sta attraversando una fase difficile. Senza accorgervene, vi siete un po' allontanati e questo non aiuta a riconciliarvi. Se volete riaccendere il vostro rapporto, provate a prendere voi un'iniziativa, cercate in tutti i modi di recuperare la vostra relazione, ma ricordate che è necessaria la collaborazione di entrambi.

Acquario: avete da poco affrontato un problema personale che, per fortuna, si è risolto in breve tempo. Siete pronti a ripartire alla grande e a mostrare tutta la vostra grinta pur di raggiungere la meta sperata. In arrivo una settimana promettente: giornate decisamente positive e novità interessanti per il weekend.

Pesci: cercate di non strafare soltanto per apparire. Ricordate le vostre possibilità e soprattutto ricordate di cercare la vostra indipendenza. Non sempre è il momento giusto di affrontare delle spese eccessive per degli acquisti futili. Mettete al primo posto le esigenze più importanti.