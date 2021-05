Una nuova giornata è ormai in arrivo per tutti i segni e un nuovo fine settimana sta per prendere il via. Approfondiamo quali novità arriveranno in amore e nel lavoro per tutti, leggendo le previsioni e l'Oroscopo dell'8 maggio 2021 con l'influenza di stelle e pianeti.

La prima sestina

Ariete: in amore, con Luna e Venere favorevoli, nel fine settimana avrete maggiori opportunità. Cercate di trascorrere del tempo con la persona amata. Nel lavoro al momento alcune cose non stanno andando come vorreste, per questo motivo meglio evitare polemiche.

Toro: per i sentimenti è meglio stare lontani dalle polemiche.

Ci sono alcune tensioni da non sottovalutare. Nel lavoro alcuni sono alla ricerca di un cambiamento, ma al momento questo non è possibile.

Gemelli: a livello sentimentale il fine settimana aiuterà nei rapporti con la persona amata. Attenzione solo a qualche piccolo problema da risolvere. Nel lavoro ci sarà un nuovo progetto da portare avanti e il fine settimana aiuta.

Cancro: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo potrebbero non mancare delle difficoltà. A livello lavorativo ci sono alcune questioni economiche da dover rivedere.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale con la Luna in aspetto positivo si migliora nei sentimenti. Nel lavoro sfruttate questo weekend per rivedere alcune questioni visto che anche Venere a breve sarà favorevole.

Vergine: a livello amoroso non è un periodo esaltante, state vivendo momenti di incertezza. Nel lavoro è meglio avere maggiore pazienza.

Previsioni e oroscopo del 8 maggio 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere favorevole aiuta ad affrontare alcune questioni. Nel lavoro ci vorrà una maggiore forza di volontà, con cui le difficoltà potranno essere superate.

Scorpione: in amore il fine settimana porta diverse novità visto che anche Venere non è più in opposizione. Nel lavoro ci vorrebbe qualcosa di nuovo, non volete più fare le stesse cose.

Sagittario: nei sentimenti grazie alla Luna favorevole avrete delle rivincite. Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento e avrete una marcia in più per affrontare la giornata.

Capricorno: a livello amoroso attenzione alle piccole incomprensione con la persona amata in questo weekend, anche le coppie di lunga saranno soggetto a un calo. Nel lavoro ci sono novità e, in particolare, si potrà recuperare dopo un problema del passato.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale il fine settimana porta qualcosa di positivo in amore visto che la Luna è nel segno. Nel lavoro a breve ci saranno degli avvenimenti favorevoli, per questo motivo occorre sfruttare del periodo.

Pesci: in amore attenzione a qualche incomprensione con la persona amata, ma nel complesso giornata non è da buttare. Nel lavoro ci saranno delle spese in più da affrontare, ma le nuove proposte non vanno sottovalutare.