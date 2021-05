La settimana dell'Oroscopo fra il 10 e 16 maggio 2021 vedrà protagonisti principalmente i pianeti Marte, Venere e Mercurio.

Marte sarà favorevole per i segni di acqua, soprattutto per Cancro e Pesci. Venere e Mercurio invece risponderanno perfettamente alle esigenze di Ariete e Gemelli, e dei rispettivi elementi. A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Cancro forte

1° Gemelli: spiccherete al primo posto anche in questo periodo settimanale, secondo l'oroscopo. Sul piano professionale partirete con tante novità e molte occasioni favorite dalla fortuna, mentre la seconda parte della settimana sarà prevalentemente dedicata alla sfera sentimentale.

2° Acquario: le opposizioni di Mercurio e Venere stanno finalmente abbandonando il vostro segno, e questo sarà indice non solo di un'ulteriore spinta di stampo affaristico, ma anche di una maggiore dinamicità nella vostra relazione amorosa. In famiglia avrete sempre più serenità.

3° Cancro: Marte saprà come rendervi imbattibili sotto ogni punto di vista. Questa determinazione sarà più che valida se avrete intenzione di avviare un progetto ambizioso o di assumere un ruolo rilevante nel vostro team. Il weekend presenterà dei miglioramenti.

4° Toro: finalmente riuscirete a trovare la grinta necessaria per poter essere forti, volitivi e perspicaci sul lavoro, e dinamici negli affari. Con gli affetti respirerete un'atmosfera più serena e propensa per stimolare la fantasia per nuovi progetti, soprattutto con il partner.

Leone sentimentale

5° Ariete: ci saranno novità a tutto tondo per quanto riguarda sia l'aspetto sentimentale che quello legato alla sfera professionale. Questa fortuna di Venere, in concomitanza con la posizione favorevole di Mercurio, vi darà l'occasione di eccellere negli affari. Nel weekend però potreste soffrire di un po' di nervosismo.

6° Leone: la settimana potrebbe fornire i presupposti giusti per favorire una crescita nel rapporto di coppia e per eventuali riappacificazioni. La Luna vi renderà molto più dediti ai sentimenti e alla voglia di sperimentare emozioni irripetibili con il partner. Ottimo Venere per aumentare il romanticismo.

7° Bilancia: riscontrerete una grande capacità comunicativa all'inizio della settimana grazie all'influenza di Mercurio nel vostro segno, quindi saranno favoriti gli affari e il dialogo nella coppia.

La seconda parte della settimana però potrebbe costituire motivo di nervosismo e stress.

8° Vergine: purtroppo, secondo l'oroscopo dal 10 al 16 maggio, sono in arrivo turbolenze sul lavoro e in famiglia. Guardare all'aspetto migliore sicuramente incentiverà la vostra mente a lavorare di più, ma allo stesso tempo dovrete cercare di considerare anche le questioni negative per provare a risolverle.

Responsabilità per Pesci

9° Pesci: ci sarà qualche responsabilità in più che probabilmente vi porterà ulteriore stress e vi darà qualche pensiero di troppo per quel che riguarda la sfera sentimentale. Ad ogni modo, le energie di Marte costituiranno un valido supporto per la vostra situazione professionale.

10° Scorpione: qualche opposizione al vostro segno come quella della Luna, e l'uscita lenta dell'opposizione di Venere, renderanno la vostra settimana non esattamente congeniale, ma con la prospettiva di un miglioramento imminente. Il weekend sarà decisamente migliore rispetto alle altre giornate.

11° Capricorno: l'opposizione della Luna e quella di Marte non porteranno buone notizie. Troppo nervosismo sul lavoro e la tensione con il partner potrebbero essere deleteri anche per l'umore. Fate del vostro meglio per rilassarvi.

12° Sagittario: la settimana potrebbe essere molto difficile per chi vorrà riappacificarsi con una persona cara, o per chi cercherà di accelerare i propri affari lavorativi.

Troppe opposizioni rischiano anche di essere di ostacolo ad un fine settimana tranquillo, perché potrebbero nascere delle discussioni.