Nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo quali novità porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro con le previsioni e l'Oroscopo del 6 maggio 2021, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore delle storie che vanno avanti da tempo bisogna ritrovare più complicità. Ultimamente ci sono solo dei cali. Nel lavoro arrivano delle risposte a delle domande che avete fatto nel passato, dovrete avere solo pazienza.

Toro: per i sentimenti le coppie forti dovranno ripetere alcune questioni. Non è esclusa una discussione. Nel lavoro è possibile ricevere una conferma, avete lavorato bene.

Gemelli: a livello sentimentale momento favorevole, avrete l'opportunità e vivere nuove emozioni. Nel lavoro avrete la possibilità di superare alcune difficoltà nate di recente, ma attenzione alla Luna contraria che porta dei cali.

Cancro: in amore cielo che è dalla vostra parte e le nuove storie sono intriganti. Venere aiuta. A livello lavorativo alcune risultati potrebbe arrivare entro la fine del prossimo mese.

Leone: a livello amoroso è importante in questo momento non limitarsi, e in particolare se avete vissuto una separazione. Nel lavoro, se avete a che fare con altre persone Giove in opposizione potrebbe portare delle discussioni.

Vergine: a livello sentimentale, se siete alla ricerca di novità queste potrebbero arrivare.

Nel lavoro periodo che vi permette di portare avanti nuove richieste, ma attenzione a dei cali.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale si va incontro a un weekend che potrebbe portare polemiche in amore. Questo in particolare per chi è in crisi da tempo.

Nel lavoro Marte dissonante porta alcuni ripensamenti.

Scorpione: in amore giornata in cui si potranno mettere in chiaro diverse cose con la Luna favorevole. Dovete cercare di recuperare energia. Nel lavoro meglio non affrontare tutto di petto, è un periodo che porta delle scelte importanti.

Sagittario: per i sentimenti meglio stare attenti alle parole e la Luna dissonante potrebbe portare diverse tensioni.

A livello lavorato a breve sarete più tranquilli, ma per il momento è meglio non abbassare la guardia.

Capricorno: a livello amoroso avrete la possibilità di recuperare, evitate però di essere polemici. Nel lavoro meglio rimandare discussioni inutili, non mancano tensioni.

Acquario: per i sentimenti con Venere che a breve sarà interessante vi sentite più forti, avrete la possibilità di farvi valere. Nel lavoro attenzione a non essere in conflitto con gli altri, cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Pesci: in amore Luna nel segno, ma comunque non mancheranno dei momenti di tensione. Nel lavoro alcune collaborazioni potrebbero cambiare, ma cercate di essere comunque corretti.