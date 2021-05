L'Oroscopo di domani 1° giugno è pronto a dare le giuste indicazioni svelando le nuove previsioni zodiacali del giorno. In prima linea l'Astrologia quotidiana applicata ai primi sei segni, in questo caso interessante in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle ad inizio giugno? In questo quadro astrologico abbastanza variegato, a spiccare il volo verso una giornata probabilmente positiva saranno Toro e Vergine, entrambi considerati in giornata a cinque stelle. Buon martedì intanto per l'Ariete e altri due segni, tutti considerati in frangente routinario, quindi indicati con le quattro stelle della normale positività.

Invece, secondo quanto esposto nelle previsioni astrologiche del 1° giugno, ad avere un periodo quasi tutto in salita saranno i nativi in Gemelli, valutati con il segno di spunta del "sottotono". Al predetto segno di Aria l'Astrologia ha messo in preventivo la possibilità di dover far fronte ad un po' di stress.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Gemelli.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 1° giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 1° giugno al segno dell'Ariete preannuncia una buona giornata. Dunque un martedì tranquillo, improntato quasi tutto verso un'ordinaria routine generale. In amore, potrete contare su un'ottima giornata per risvegliare il vostro desiderio e recuperare il piacere di stare insieme al partner.

Un gioco di sguardi potrà riaccendere la fiamma del desiderio, grazie alla quale trascorrere una serata speciale. Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita sentimentale. Se siete cuori solitari (per scelta ovviamente) non vi farete delle paranoie se non avete accanto la persona giusta ma continuerete a vivere nella spensieratezza della libertà.

Nel lavoro, splendida giornata poiché riuscirete a realizzare i vostri sogni più segreti. Non date peso ad incertezze o a timori di fronte a delle scelte: questo non è il momento di avere esitazioni. Non lasciatevi sfuggire l'occasione per dimostrare le vostre capacità.

Toro: ★★★★★. Nella giornata del primo giugno potreste essere messi di fronte a delle scelte molto importanti per il futuro.

Visto il periodo positivo, l'invito è quello di fare le vostre scelte in piena serenità e fiducia. Eventuali soluzioni agli attuali problemi invece arriveranno quasi da sole. In campo sentimentale, le stelle a favore avranno in serbo per voi delle bellissime sorprese. La persona che amate sarà estremamente predisposta a coccolarvi e a lasciarsi coccolare da voi. Passerete quindi una giornata all'insegna del romanticismo e dell'amore. Single, la presenza rassicurante della Luna in Pesci vi aiuterà a sentirvi più sicuri di voi stessi e delle vostre possibilità. L'autostima è in crescita e il bello è che non è basata su sogni di gloria vaghi ma su risultati concreti che vi dimostreranno quanto valete.

Nel lavoro, gli astri porteranno opportunità e qualche bella novità. Un'intuizione straordinaria potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso, per raggiungere posizioni di rilievo in campo sociale o migliorare la vostra posizione professionale.

Gemelli: ★★★. In arrivo un martedì 1° giugno sotto le misere avvisaglie del periodo "sottotono". La giornata numero due dell'attuale settimana, dunque, non si prevede troppo positiva per voi nativi: soprattutto in famiglia non vi sentirete stressati e non del tutto a vostro agio. In amore, sarà una serata un tantino opaca sotto il profilo sentimentale e a tratti un po' scomoda; certi inghippi irrisolti con il partner potrebbero farsi più evidenti, vi sentirete un po' giù di tono e aiutarvi non sarà un'impresa facile.

Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi, mille interessi vi aspettano e lui sarà pronto a regalarvi tutto il suo amore. Single, le combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili, un passato potrebbe riaffiorare e con esso una parte della vostra vita tornerà a portare un po' di malinconia e nostalgia, creandovi uno stato d’incertezza, con inevitabili dubbi e insicurezze nel prendere decisioni importanti. Prendetevi del tempo per riflettere. Nel lavoro, sarà una giornata un po' tempestosa, troverete difficile imporvi un ritmo regolare sul lavoro e negli impegni quotidiani; per alcuni sembrerà impossibile prendere una decisione importante.

Oroscopo e stelle di martedì 1° giugno

Cancro: ★★★★. La giornata del 1 giugno non si annuncia troppo difficile da sbarcare, a patto che si abbia la forza e il coraggio di non mollare in certi momenti critici. La strada della serenità non sempre sarà lineare o priva di ostacoli, ma la grinta di evitare inutili stress saranno più che buoni per far siche tutto combaci con i vostri desideri. Per i sentimenti, state raggiungendo passo per passo una certa stabilità sentimentale e forse non tutto è ancora compiuto, ma siete sicuramente sulla buona strada. Non usare troppa iniziativa con il partner ma mettete un po’ di sana allegria in ogni momento trascorso insieme, vedrete che la persona amata vi sarà riconoscente.

Single, le stelle cercheranno di portare un po' di allegria alla vostra giornata. Lasciatevi coinvolgere dalle iniziative dei vostri amici, che desiderano tanto farvi tornare a sorridere, magari potreste prenotare un massaggio rilassante o qualche trattamento per coccolare il vostro corpo, che ha bisogno di rilassarsi e di recuperare energia. Nel lavoro, martedì interessante dal punto di vista pratico, finanziario, dunque gambe in spalla e pedalate: vi aspetta un giorno molto favorevole per mettere a punto progetti e dare vita a circostanze interessanti per carriera e affari.

Leone: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica che partirà un po' meno impegnativa del solito questo giorno, dando una certa valenza alla parte iniziale della settimana.

Un consiglio: state attenti a non prendere impegni o a fare promesse se non siete sicuri di riuscire a mantenere. In amore, potete lasciarvi andare serenamente agli eventi, evitando come è vostra abitudine, l'accurata programmazione degli orari e degli impegni: i vostri cari ve ne saranno grati! Stabilirete una buona armonia con il partner, con il quale vi intenderete e vi capirete con un solo sguardo. Single, l'atmosfera sarà positiva e vi sentirete pieni di sicurezza. Non vi sarà difficile pertanto coinvolgere la persona che vi piace tanto. Non arrendetevi, perché in questo periodo le stelle prevedono interessanti novità in amore. Nel lavoro, potrete contare con fiducia sulle energie delle stelle, per portare a termine i vostri progetti.

La fase creativa è stata lunga e difficile ma adesso siete decisamente pronti a definire il tutto e a cominciare la parte più attiva e dinamica.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 1° giugno, indica una giornata da considerare quasi perfetta, meritatamente classificata a cinque stelle. Pertanto l'Astrologia sulla giornata vede probabilmente la possibilità di poter vivere un bellissimo periodo, specialmente in campo sentimentale. In tanti cercherete l'intesa perfetta con un partner audace e seducente, ed il vostro magnetismo sarà la scintilla che farà esplodere la passione! Vivrete così attimi di profondo romanticismo, perché la fiducia nella persona che amate sarà totale! Cercate di assaporare la vita in ogni suo aspetto per goderne appieno e riempire le vostre giornate.

Single, la presenza delle stelle vi garantirà una giornata davvero mozzafiato, piena di emozioni e di divertimento, avete dato molto ultimamente e vi siete decisamente meritati un po' di sano relax insieme agli amici di sempre. Nel lavoro, andrete al massimo, con dei transiti così favorevoli sarà difficile starvi al passo. Sarete infatti d'eccellente umore, circondati d'affetto e d'interesse da parte di colleghi, qualunque sia il settore dove siete impegnati, di sicuro sarete organizzati e attenti!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 1° giugno.