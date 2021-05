L'Oroscopo settimanale dal 31 maggio al 6 giugno 2021 è pronto a dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo la settimana a cavallo tra maggio e il nuovo mese di giugno. Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative agli ultimi sei segni dello zodiaco. Volendo "rinfrescare" un pochino la memoria a coloro meno ferrati in materia, ricordiamo che fanno parte della seconda tranche zodiacale i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Invece la classifica settimanale interessa come al solito l'intero comparto zodiacale. Curiosi di scoprire cosa regaleranno le stelle questa settimana? La risposta come di consueto è alla portata di tutti: andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Se viste da una certa angolazione, cercando di mettere in evidenza i giorni migliori, queste nuove predizioni della settimana saranno ben accette dalla maggior parte di voi del segno. Certo, a dare maggior lustro all'intero periodo sarà senz'altro la giornata "top" di venerdì 4 giugno. È pur vero però che potrete contare anche su due giornate altrettanto buone, valutate in questo caso a cinque stelle: parliamo ovviamente di giovedì e sabato prossimo.

Via eventuali "musi lunghi" e scopriamo insieme le restanti giornate svelando le stelline quotidiane poste di seguito.

La scaletta settimanale:

Top del giorno venerdì 4 giugno;

venerdì 4 giugno; ★★★★★ giovedì 3, sabato 5;

★★★★ mercoledì 2, domenica 6;

★★★ lunedì 31 maggio;

★★ martedì 1 maggio 2021.

♏ Scorpione: voto 7. Le previsioni della settimana fino al giorno 6 di giugno contemplano un periodo non difficile da portare avanti per voi nativi.

L'Astrologia prevede in questo caso un intoppo nelle due giornate di martedì e mercoledì: la prima sarà sotto scacco da tre stelline "sottotono" mentre a seguire, il mercoledì farà segnare il "ko" con solo due stelline in classifica. Tranquilli il giorno 5 di giugno vi rifarete alla grande con una giornata valutata ai massimi livelli: la giornata al "top" è servita; fatene buon uso.

A portare fortuna oltre a quella di sabato, anche venerdì e domenica, insieme a valutate a cinque stelle. Buone abbastanza viste le quattro stelline a corredo non da buttare assolutamente, lunedì e giovedì.

La classifica giornaliera:

Top del giorno sabato 5 giugno;

sabato 5 giugno; ★★★★★ venerdì 4, domenica 6;

★★★★ lunedì 31 maggio, giovedì 3;

★★★ martedì 1 giugno;

★★ mercoledì 2 giugno 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Per tantissimi di voi nativi del segno, la settimana entrante sarà sufficientemente positiva, anche se alla fine prenderà una piega sbagliata. Per la precisione sabato 5 giugno farà risultare il periodo come "sottotono" portatore quindi soltanto di tre stelle. Invece, il fondo lo toccherete domenica 6 giugno, quando arriverà la vostra giornata "no" con solo due stelline in programma: preoccupati?

Non stressatevi inutilmente, anche perché questi sono brevi periodi di transizione che presto lasceranno il posto ad altri sicuramente più fortunati, ok? Diciamo subito, soprattutto per rincuorarvi, che avrete due bellissime giornate per rifarvi oppure per mettere in gioco questioni di un certo peso: mercoledì e giovedì classificate cinque stelle. A questo punto, passiamo direttamente ad analizzare il resoconto finale di vostra competenza. La valutazione della settimana da lunedì a domenica:

★★★★★ mercoledì 2, giovedì 3;

★★★★ lunedì 31, martedì 1,venerdì 4;

★★★ sabato 5 giugno;

★★ domenica 6 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana sotto le attese sicuramente, anche se a nostro avviso non sarà affatto da disdegnare.

Infatti, seguendo con attenzione i futuri consigli rilasciati puntualmente nei nostri articoli sull'oroscopo del giorno, troverete sicuramente le giuste indicazioni per limitare la probabilità di fare danni. Con calma e convinzione riuscirete a "sbarcare" indenni il periodo, tranquilli! Vediamo intanto cosa hanno in serbo per voi le stelle: nulla da ridire per le giornate di martedì e domenica, sulla carta le migliori in assoluto. Buone abbastanza, anche se da vivere non proprio in modo spensierato, mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5 giugno. Uniche giornate da tenere saldamente sotto controllo saranno quelle del 31 maggio e del 3 giugno.

Le stelline di competenza del segno:

★★★★★ martedì 1, domenica 6;

★★★★ mercoledì 2, venerdì 4, sabato 5;

★★★ lunedì 31 maggio;

★★ giovedì 3 giugno 2021.

♒ Acquario: voto 6.

Si preannunciano sette giornate nel complesso positive. Escludendo i soli giorni relativi a venerdì e sabato, previsti rispettivamente con il "sottotono" e il "ko", i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo che pesci prendere, date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete di sicuro buoni consigli. Scopriamo intanto le stelline giornaliere relative al vostro simbolo astrale: ottime le due giornate cadenti il 31 maggio e il primo di giugno, giudicate a cinque stelle. Buone, se non come quelle viste poc'anzi, mercoledì, giovedì e domenica, tutte sottolineate da quattro stelle.

La scala di valori da lunedì e domenica:

★★★★★ lunedì 31, martedì 1;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3, domenica 6;

★★★ venerdì 4 giugno;

★★ sabato 5 giugno 2021.

♓ Pesci: voto 9.

Secondo l'Astrologia settimanale il periodo non sarà per nulla difficile per voi nativi, anzi. Eccetto la sola giornata di domenica 6 giugno, in questo caso valutata con le tre stelline del sottotono, tutte le altre veleggeranno spedite in piena positività. Ansiosi di scoprire quali sono? Iniziamo dalla migliore: martedì primo giugno la Luna nel segno favorirà una splendida giornata al top. Non da meno saranno quelle di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 giugno, tutte indicate a pari merito e sottoscritte da cinque stelline super positive. A dover essere seguite con un pizzico di concentrazione in più invece, quelle di lunedì e sabato entrambe considerate di routine, quindi da quattro stelle.

Il report astrale giornaliero:

Top del giorno martedì 1 giugno (Luna in Pesci);

martedì 1 giugno (Luna in Pesci); ★★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4;

★★★★ lunedì 31 e sabato 5;

★★★ domenica 6 giugno 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana incentrata sul periodo da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno, come sempre valida per l'intero comparto zodiacale. Iniziamo con il mettere in evidenza gli antipodi della scaletta indicando nell'Ariete il simbolo astrale meritevole della prima posizione. Alla coda del gruppo invece a questo giro troviamo il segno dei Gemelli, sottolineati con il voto cinque in pagella. Allora, ansiosi di sapere come sono stati valutati i restanti segni?

Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La classifica settimanale:

1° posto - Ariete , voto 10 segno al t op della settimana ;

, voto 10 segno al ; 2° posto - Pesci, voto 9;

3° posto - Toro e Cancro, voto 8;

4° posto - Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° posto - Leone, Sagittario, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° posto - Gemelli, voto 5.

Il report astrologico inerente l'oroscopo settimanale dal 31 al 6 di giugno, dunque incentrato sul periodo temporale a cavallo tra la fine dell'attuale mese e l'inizio del nuovo finisce qui. Le prossime analisi astrali nonché la nuova classifica generale riguarderanno le giornate dal 7 al 13 di giugno.