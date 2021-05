Il secondo weekend di maggio, compreso fra venerdi 7 e domenica 9, secondo le previsioni dell'Oroscopo, si propone di portare notizie positive e interessanti ai nati sotto al segno dell'Ariete, mostrandosi leggermente contrario al Sagittario a causa di alcuni astri posti in opposizione. Si parla di un fine settimana abbastanza sereno per il segno dello Scorpione, ma non molto fortunato, invece, per quello della Vergine. Nonostante qualche piccolo battibecco e alcuni rallentamenti in ambito lavorativo per qualcuno, le prossime giornate potranno essere considerate abbastanza produttive.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, secondo quanto previsto dall'oroscopo di questo secondo weekend di maggio, i nativi di questo segno zodiacale non potranno lamentarsi quasi di nulla. In amore ci sarà la presenza sempre costante del partner e della propria famiglia, mentre in ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere nel sopraggiungere di notizie non poco interessanti. che si tratti di una promozione od anche semplicemente di una nuova proposta lavorativa, durante questo periodo il sorriso non mancherà di certo.

Toro - dopo un'intera settimana trascorsa a rincorrere gli impegni lavorative e le scadenza che si proponevano giornalmente lungo il cammino, il segno del Toro può finalmente tirare un sospiro di sollievo e ritagliare qualche attimo di tempo da dedicare alla propria persona.

ricaricare le energie non sarà così complicato, specialmente considerando la vicinanza del partner e la premura che viene palesata nel prendersi cura l'uno dell'altra. Chissà che durante questo weekend non si riesca a scoprire una parte quasi sconosciuta, ma interessante, della persona che si ha al proprio fianco.

Gemelli - buone notizie sembrano ergersi all'orizzonte.

Secondo l'oroscopo, il periodo in questione sembra essere tra i migliori di tutto il mese e potrebbe portare con sé novità inaspettate ed occasioni che dovranno essere prese al volo. riuscire a conciliare gli orari di lavoro con quelli della propria famiglia non sempre sarà facile, ma ciò non danneggerà minimamente i rapporti interpersonali.

Cancro - lasciarsi travolgere dalla passione, in un momento come questo, potrebbe non essere una cattiva idea. "Sfruttare" gli attimi di tempo liberi per restare in compagnia della persona amata ed abbandonarsi a momenti di coccole e carezze servirà a ricaricare le energie fisiche e mentali e, soprattutto, ad allontanare quanto più possibile le varie preoccupazioni coltivate nei giorni precedenti. L'importante è non dimenticarsi mai di palesare i propri sentimenti.

Leone - fiero ed orgoglioso come sempre, il segno del Leone non può che affrontare a testa alta le varie problematiche che si presentano lungo il cammino. Trovare un punto di comune accordo con il partner, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbe non essere così semplice e dedicarsi al lavoro, spesso, potrebbe sembrare l'unica soluzione plausibile per allontanarsi dallo stress e dal nervosismo.

Vergine - sfortunatamente, per i nativi di questo segno zodiacale non sembrano esserci molte prospettive all'orizzonte. Varie posizioni astrali non ottimali non permettono alla fortuna di penetrare completamente, favorendo così il sopraggiungere di situazioni poco piacevoli e sicuramente equivoche. Lo stress potrebbe innalzarsi rapidamente, raggiungendo livelli ingestibili e portando così alla nascita di discussioni varie all'interno della vita di coppia e non solo.

L'oroscopo del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - grazie al fascino che è in grado di mostrare, questo segno zodiacale sarà in grado di ottenere quel che vuole e con il minimo sforzo. È bene fare attenzione, però, all'atteggiamento mostrato e a chi si ha di fronte, poiché sfruttare in maniera errata le doti di cui si è in possesso potrebbe portare alla nascita di situazioni poco piacevoli.

Secondo l'oroscopo, questo fine settimana potrebbe essere decisivo.

Scorpione - la serenità, secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend del mese, sembra voler continuare ad avvolgere le giornate dello Scorpione, portando con sé qualche nota di fortuna e di meritato relax. Riuscire a risolvere le varie situazioni lasciate in sospeso sarà tanto semplice quanto apparentemente naturale ed al tempo stesso ci si potrà abbandonare alla dolce nenia dell'amore.

Sagittario - attenzione a non tentare troppo la sorte: l'opposizione di alcuni tra gli astri maggiori potrebbe portare alla nascita di qualche intoppo in ambito lavorativo, con conseguente rallentamento sulla produttività e un innalzamento non troppo eccessivo dei livelli di stress.

Riuscire a trovare un punto d'incontro con il partner potrebbe non essere così semplice come sperato, ma con un po' di pazienza si potranno ottenere i risultati desiderati.

Capricorno - ottime possibilità si ergono all'orizzonte per coloro che hanno intenzione di "smuovere le acque" all'interno della vita di coppia. Chi ha in mente di legarsi in maniera definitiva e ufficiale con il proprio partner non può di certo sperare in un periodo migliore di questo. Raggiungere i propri obiettivi e realizzare parte dei tanto nominati sogni nel cassetto non sarà affatto difficile.

Acquario - l'oroscopo non poteva di certo preannunciare giornate diverse dalle precedenti. L'intera settimana è stata, per i nativi dell'Acquario, non poco fortunata e l'influenza positiva dei vari astri ha deciso di prodigarsi fino alla giornata di domenica.

Questo secondo weekend di maggio, quindi, non può non considerarsi completamente pervaso dalla fortuna. Pronti a tendere le orecchie ed aguzzare la vista per accogliere le varie notizie che potrebbero palesarsi lungo il cammino.

Pesci - si prospettano giornate intense e fortunate. Riuscire a raggiungere i propri obiettivi non sembra più essere solo un desiderio lontano, così come non lo è assolutamente il poter portare a termine quei vari lavori iniziati tra la giornata di martedì e quella di mercoledì. Farsi notare al lavoro, specialmente dalle persone giuste, potrebbe non essere poi così complicato.