Il mese di aprile è ormai giunto al suo termine, lasciando il proprio posto a un maggio pieno di sorprese per la maggior parte dei segni zodiacali. Secondo quanto anticipato dall'Oroscopo della prima settimana del nuovo mese, chi è nato sotto il segno della Vergine potrebbe imbattersi in un periodo poco propizio e leggermente sfortunato, considerando soprattutto l'allontanamento di qualche astro affine. Il Leone, invece, potrà finalmente riprendere in mano la propria vita e trovare qualche goccia di serenità, così come il segno dello Scorpione sarà in grado di godersi qualche attimo passeggero di tranquillità.

A trovarsi con qualche astro in opposizione sembrano essere anche i nativi del Sagittario, forse un po' troppo presi dal lavoro e dalle varie discussioni che potrebbero scaturirne.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - splendide notizie sembrano ergersi all'orizzonte. Chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrà finalmente imbattersi nell'arrivo di qualche novità positiva, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale, che l'ambito lavorativo. Un nuovo incarico, oppure una nuova occupazione, giungerà ben presto e la felicità che ne potrebbe scaturire risulterà essere contagiosa anche all'interno della famiglia.

Toro - "il tempo stringe" e questo non è il periodo migliore per battere la fiacca.

Riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati potrebbe non essere una cosa semplice e bisognerà essere in grado di organizzare al meglio il proprio tempo e le giornate. Attenzione a non dare attenzione esclusivamente al lavoro, in quanto anche il partner e la famiglia necessitano di attenzioni in grado di tenere viva "la fiamma".

Gemelli - la forza di volontà risulta essere uno dei pregi di questo segno zodiacale e quando viene accomunata alla pazienza è in grado di portare a risultati ottimi. Considerato uno tra i segni maggiormente fortunati, i Gemelli saranno in grado di affrontare le prossime giornate a testa alta e con determinazione. Sia nella vita di coppia che in ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere ottime notizie.

Cancro - un periodo di passione e di fertilità sembra ergersi all'orizzonte proprio in questo momento. Secondo quanto comunicato dall'oroscopo, la nuova settimana che sta per nascere sarà portatrice di serenità e gioia, oltre che di una particolare fortuna all'interno della vita di coppia. Il fuoco della passione sarà certamente riacceso e i sentimenti verso il partner non saranno certo da meno.

Leone - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale si ritroveranno ad affrontare una settimana decisamente positiva e fortunata. Il periodo sarà certamente ottimale per coloro che vorranno riprendere in mano la propria vita, che potranno sempre contare sulla vicinanza della famiglia. Attenzione, però, in amore: qualche sfaccettatura della vita di coppia potrà essere messa in discussione.

Vergine - l'oroscopo di questa prima settimana di maggio non sembra preannunciare giornate fortunate. L'opposizione di alcuni astri potrebbe portare a qualche rallentamento in ambito lavorativo, con un conseguente innalzamento dei livelli di stress, che si manterranno tuttavia tollerabili e gestibili.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo l'oroscopo, chi è nato sotto il segno della Bilancia sarà in grado di mostrare un fascino non da poco. Le varie abilità di questo segno zodiacale permetteranno di raggiungere con il minimo sforzo i traguardi prestabiliti e, in alcuni casi, anche oltrepassarli. Lo stupore e le sensazioni che si potranno provare in ambito relazionale riusciranno a portare un sorriso duraturo.

Scorpione - la serenità tornerà ad avvolgere le giornate di questo segno zodiacale, fornendogli tutte le opportunità necessarie per ritagliare qualche attimo di relax per sé e il proprio partner. Riuscire a recuperare le energie fisiche e mentali non sarà certamente qualcosa di complicato da fare e raggiungere parte dei propri obiettivi renderà il periodo decisamente migliore.

Sagittario - attenzione: coloro che si trovano già a vivere all'interno di una coppia stabile potrebbero imbattersi nella nascita di discussioni tanto sottili quanto fastidiose e in grado di ledere quell'equilibrio tanto faticosamente conquistato. Fidarsi del partner potrebbe non essere così semplice, ma imparare ad ascoltare risulterà sicuramente un ottimo modo per non danneggiare il rapporto.

Capricorno - ottimo periodo per realizzare i propri desideri e avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi. Chi ha già in mente di fare il "grande passo" all'interno della vita di coppia potrà finalmente averne la possibilità, così come chi desidera ottenere una promozione o un aumento all'interno dell'ambito lavorativo potrà ben sperare. Cosa molto importante: mai dimenticare di essere umili.

Acquario - la fortuna non è di certo qualcosa di cui potersi lamentare all'interno di questa prima settimana di maggio. Secondo l'oroscopo le giornate che stanno per sopraggiungere saranno quasi completamente avvolte dall'influenza che la Dea bendata è in grado di elargire in questo periodo.

Molti tra gli obiettivi preventivati saranno finalmente raggiunti e chi sperava di poter incontrare l'anima gemella riuscirà a imbattersi in essa proprio nei prossimi giorni.

Pesci - l'oroscopo di questo segno zodiacale, grazie a una posizione astrale favorevole, preannuncia l'arrivo di giornate tanto fortunate quanto movimentate. In ambito lavorativo si potrà avvertire l'inserimento di una marcia in più, in grado di portare al compimento di molti incarichi, mentre nella sfera sentimentale ci si potrà finalmente imbattere in quella che sarà considerata come "la persona giusta". Chi vive già una relazione stabile non dovrà preoccuparsi di nulla.