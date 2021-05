L'Oroscopo di domani 17 maggio è pronto a "sfoderare" un nuovo giro di previsioni. In evidenza in questo contesto le analisi astrologiche su amore e lavoro per i segni della prima sestina. Allora, ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? A questo punto qualcuno si starà chiedendo se il proprio segno di nascita rientri o meno tra i favoriti dalle stelle. A dare la risposta come al solito, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente espressa nelle previsioni astrologiche del 17 maggio. Approfondiamo la classifica per poi passare ad analizzare sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★★: Vergine;

4° posto - ★★★: Gemelli;

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 17 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 maggio al segno dell'Ariete indica stelle abbastanza a favore addolciranno e coloreranno la vostra giornata di magia e di tenerezza. I sentimenti saranno al centro dei vostri pensieri e sarete pronti a sacrificare qualche impegno professionale pur di rendere felice il vostro partner e coccolarlo come si merita. Single, affronterete ogni cosa con gioia e felicità e riuscirete ad essere sempre ottimisti. In ogni caso cercate di non dare troppo ascolto ad amici e conoscenti, ma fate le cose seguendo soprattutto il vostro intuito e il vostro cuore, vedrete che i risultati saranno elettrizzanti.

Nel lavoro, le stelle saranno disponibili a collaborare e la giornata diventerà immediatamente frenetica e luminosa. Facile capire che varrà la pena cogliere al volo le buone occasioni, evitando di trascinare le cose troppo a lungo.

Toro: ★★. A questo giro gli astri non sono affatto positivi. In campo sentimentale ci sarà burrasca: nel vostro cielo qualcosa inizia ad agitarsi e per questo qualche intesa di coppia potrebbe vacillare.

Siate cauti, evitando di prendete di petto i probabili contrasti con il partner: sappiate che tensione ed agitazione sono alle porte, quindi prendete tempo e non fidatevi troppo delle vostre sensazioni, perché potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. Single, tirate i remi in barca, non andate in cerca di strane avventure. Prendete tempo, giocate prevalentemente in difesa, non fatevi affascinare dai rischi che alla fine risulterebbero essere soltanto specchietti delle allodole.

Nel frattempo, rilassatevi e fate cose utili e piacevoli solamente per voi senza perdere tempo prezioso. Massima cautela nel settore lavorativo: una discussione potrebbe assumere toni troppo accesi e la persona che avrete di fronte potrebbe rivelarsi scorretta nei vostri confronti, con conseguenze e ripercussioni negative sulla vostra carriera.

Gemelli: ★★★. In amore, vivrete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive. In massima parte perché potrebbero essere in arrivo un po' di confusione, ansia e qualche incertezza. Date il giusto peso ai gesti e alle richieste inviate dal vostro cuore, ma cercate di assecondare con accurata premura anche le esigenze del partner.

Single, tutte le problematiche del periodo saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dunque dagli impegni per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore e che avrà bisogno del vostro intervento per andare a buon fine. Di certo non potrete aspettare ancora, perché avete già perso sin troppo tempo. Nel lavoro, gli astri vi osservano con grande interesse e vi sostengono anche nelle iniziative più spericolate. Però l'intuito ed il fiuto per gli affari non saranno particolarmente stimolati e non vi consentiranno di elaborare strategie vincenti per problemi e situazioni.

Oroscopo e stelle di lunedì 17 maggio

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo del 17 maggio al segno preannuncia l'arrivo di uno splendido lunedì, quasi tutto all'insegna di una generosa Luna in Leone.

Per i sentimenti, esaltati dall'aria di primavera sarete euforici, vivaci, coinvolgenti con le persone che vi circondano. La fantasia galopperà senza sosta e le opportunità di serenità saranno tante. Soprattutto nella vostra vita di coppia, sarà un susseguirsi di felici sorprese e di inaspettate dolcezze. Single, instaurerete facilmente e velocemente nuovi rapporti che amplieranno il giro delle vostre conoscenze a dismisura, regalandovi una giornata felice e piena d'incontri. Nel lavoro, gli astri faranno sì che si avvicini la conclusione di affari che vi stanno particolarmente a cuore. Le vostre aspettative ed i vostri desideri saranno presto esauditi: in effetti, avrete voglia di sentirvi realizzati e anche valorizzati, perciò vi darete da fare perché avvenga.

Leone: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani preannunciano un periodo ottimo. Senz'altro partirà e si concluderà a gonfie vele questo lunedì, merito soprattutto del passaggio della Luna dal comparto del Cancro a quello di vostra competenza. Sicuramente tale transito darà l'opportunità a molti di voi di rimettere in sesto problematiche a sfondo sentimentale, anche ostiche da risolvere. In amore, grazie alla Luna nel segno, nel pomeriggio vi prenderà un'intensa voglia d'amare o meglio di farsi amare, visto che avete un gran bisogno di gratificazioni. Vivrete così con il partner una giornata, e poi una serata, intensa e serena al massimo. Single, la buona fortuna in questo periodo vi sorriderà e vi incoraggerà a manifestare il vostro interesse alla persona che vi ha colpito il cuore.

Non abbiate timore di essere respinti: siete sostenuti da influssi troppo favorevoli perché accada una cosa del genere. Nel lavoro, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata, ma che potrebbe portare dei buoni guadagni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, dì lunedì 17 maggio, indica una giornata decisamente informale, abbastanza buona da vivere anche se, a tratti, un pochino impegnativa per tanti di voi nativi. In amore avvertirete il bisogno di sentirvi emotivamente rassicurati dalla persona amata e ne cercherete l'attenzione a tutti i costi. In campo sentimentale quindi, non potreste iniziare meglio questo giorno.

Il periodo sarà pieno di soddisfazioni e di iniziative, avrete energie a volontà e tanto spirito d'iniziativa. Molte delle vostre idee verranno accettate dal vostro partner, rendendo la vita di coppia, anche a chi avesse già una relazione felice, molto speciale. Single, per raggiungere un obiettivo sarete disposti veramente a tutto. Anche a compiere qualche manovra spericolata e non del tutto lecita, pur di ottenere quello che desiderate. Nel lavoro, soprattutto dal punto di vista finanziario l'atmosfera cambierà. Con le stelle abbastanza favorevoli al vostro segno, incontrerete persone interessanti e stimolanti, creandovi nuovi contatti utili per il futuro.

