L'Oroscopo di domani 24 maggio, carta celeste alla mano, è pronto a dare una valutazione generale al prossimo inizio settimana. In evidenza le previsioni astrali del giorno con l'immancabile classifica stelline, nel contesto riguardante i sei simboli dello zodiaco compresi da Ariete fino a Vergine. Come sempre, a tenere con il fiato sospeso sono le attesissime predizioni riguardanti l'amore e il lavoro. In questo caso, la buona protezione degli astri andrà a tutto vantaggio dei nati sotto al segno del Toro e dei Gemelli, rilevati entrambi al top con cinque stelle portafortuna.

Buone le attese anche per i due simboli sottoscritti in periodo normale, ovviamente avvalorato da quattro stelle: Ariete e Cancro. Invece, sempre secondo quanto evidenziato dalle previsioni astrologiche del 24 maggio, difficoltà in arrivo per coloro appartenenti a Vergine e Leone, rispettivamente classificati in periodo "sottotono" e da "ko". Andiamo pure a confermare quanto appena detto analizzando il riepilogo della scaletta posta di seguito.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 24 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 24 maggio al segno dell'Ariete prevede discreta questa giornata di inizio settimana, valutandola con le quattro buone stelle dei periodi normali.

In amore, ciò che avete dimostrato, giorno dopo giorno tramite piccoli gesti, è stato notato dalla persona che amate. Intanto pensate ed agite da veri positivi, questo vi consentirà di cogliere i frutti del vostro impegno. In coppia avrete la possibilità di dare vita a nuovi interessi oppure di coinvolgere la persona amata in qualcosa che desiderate da tanto.

Una nuova opportunità potrebbe allettare parecchie persone, anche in vista di guadagni futuri. Single, se avete voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative. Grazie alle influenze di Venere non avrete certo delusioni e saprete sicuramente approfittarne. Il coraggio e il fascino non vi mancano proprio, dunque perché non buttarsi alla ricerca della persona da amare.

Nel lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacita professionali: vedrete realizzarsi le vostre idee più geniali e proporrete con molta energia dei cambiamenti positivi.

Toro: ★★★★★. Giornata valutata a pieni voti dall'Astrologia, in questo caso con le cinque stelle della buona fortuna. Un lunedì sicuramente di una certa importanza per ciò che interessa il comparto sentimentale, ma non solo. In campo sentimentale, brillerete di luce propria e intorno a voi si respirerà aria di novità. L'amore vi farà vivere dei momenti di grande intensità che rimarranno impressi a lungo nella vostra memoria, grazie alla complicità del partner. Single, Venere vi predisporrà al colpo di fulmine e prima che possiate accorgervene sarete ormai presi da un laccio intorno al cuore.

Nonostante il vostro timore nel legarvi troppo, dovrete arrendervi alla forza dirompente dei vostri sentimenti, perché se state cercando il flirt, questa potrebbe essere la vostra stagione d'oro. Sappiate che in vista dell'estate vi sono degli incontri stuzzicanti, alcuni potrebbero essere proprio dietro l'angolo. Nel lavoro, niente fastidi ma solamente i vantaggi promessi da un cielo sereno ravvivato da transiti favorevoli. Arriveranno svolte vantaggiose nelle attività di routine.

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia del momento indica l'arrivo di un lunedì pregno di positività. In amore, cercate di competere sul piano dell'inventiva perché troverete un partner elettrizzato e mai stanco di seguirvi: sfruttate quindi gli interessi in comune per cominciare a condividere qualcosa di interessante insieme.

Cercate di assaporare fino in fondo questo momento di felicità: perché? Ovvio, potrebbe durare tanto come non durare: cogliete l'attimo! Single, finalmente una giornata serena, dopo le vicissitudini, i colpi di scena prodotti nei giorni passati da transiti difficili da dimenticare. Tirate pure un sospiro di sollievo e ingranate la marcia, perché sarà un lunedì ideale per pareggiare i conti. Questo vorrà dire risolvere eventuali problemi ma anche far decollare nuovi progetti sentimentali. Nel lavoro, sarete in buone mani grazie agli astri, anche se non è ancora giunta l’ora di esultare. Tuttavia l’atmosfera intorno a voi sarà piacevole e coinvolgente. Da ora in poi non ci saranno battaglie perse, è giunto il momento di avere le idee chiare sul da farsi.

Finanze in aumento.

Oroscopo e stelle di lunedì 24 maggio

Cancro: ★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano questa parte della settimana in linea con la normale quotidianità. Visto l'attuale cielo astrologico, alcuni problemi (i soliti che ben conoscete!) continueranno a complicarvi la giornata: tranquilli, alla fine riuscirete a trovare la giusta soluzione o almeno a mitigare gli affanni. Per i sentimenti, la vita di coppia godrà di una fase positiva in cui tutto dovrebbe andare bene. Sarete favoriti dallo spirito d'iniziativa e dalla passionalità. Pertanto sarà una giornata serena: godetevi questo momento, perché per una volta non avrete nulla da rimproverarvi. Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso e disponibile sarà stimolato da un pugno d'astri.

L'invito è nel cercare di elettrizzare eventuali incontri: Venere vi vuole bene e non smette di regalare buone occasioni. Nel lavoro non mancheranno le opportunità per affermarsi o per dimostrare le proprie capacità. Alcuni vedranno riconosciuta la qualità del proprio lavoro cosicché anche il denaro dovrebbe iniziare a girare di nuovo.

Leone: ★★. L'oroscopo prevede una giornata da prendere con le dovute accortezze, sappiatelo fin da subito. La vostra vita sentimentale in questo momento è a un bivio, da un lato vorreste buttarvi a capofitto, dall'altro opponete un po' di resistenza. Ascoltate il buon senso o il consiglio di una persona amica che senz'altro saprà dare buoni spunti per capire come comportarsi: rimettete ordine nella vostra vita di coppia!

Single, la giornata si aprirà con qualche problema... Diciamo che più di qualcuno in famiglia sta attraversando un momento indubbiamente difficile per molte ragioni, ma forse voi non fate nulla per migliorare questa situazione. Correte ai ripari e cercate di trovare la soluzione a tutti i problemi. Nel lavoro, potranno verificarsi alti e bassi d'umore a causa di alcuni contrasti planetari. Il periodo perciò si prospetta più faticoso del solito e irritante; avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi e cercherete soluzioni che al momento però non si trovano, siate pazienti.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 24 maggio, preannuncia una giornata critica, all'insegna dell'indecisione su alcune situazioni da affrontare.

In pratica il periodo sottotono, oltre all'umore meno brillante del solito, potrebbe influire su una questione famigliare abbastanza complicata: cercate di far luce su ogni cosa al più presto in modo da risolvere. In campo sentimentale, siate sinceri con il partner e ditegli chiaramente che cosa non vi piace: saprà sicuramente cambiare in meglio per voi. Se vi sentite più nervosi del solito, lui/lei potrebbe essere l’ultima persona a cui dovreste chiedere una mano d’aiuto, perché non farebbe altro che peggiorare le cose. Single, accettate le regole familiari senza rimuginare più di tanto, non potete pretendere che si faccia sempre e solamente come va bene a voi. Siate intanto più elastici e non lasciatevi prendere dallo sconforto ma guardate la vita con fiducia: buone notizie arriveranno molto presto, sicuro.

Nel lavoro, seppur con tanto impegno non siete mai soddisfatti: non si lavora solo per soldi ma anche per soddisfazione personale. Crescere per dare un senso alla propria vita, oppure per sfogare quel lato creativo che preme dentro di voi.

