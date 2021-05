L'Oroscopo del giorno 24 maggio riporta in auge la solita domanda: cosa riserveranno le stelle in amore e sul lavoro? Ad essere presi in considerazione, come solitamente facciamo in questa sede, gli ultimi sei segni dello zodiaco. Pertanto, tutta l'attenzione convoglierà sicuramente in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo col dire che il periodo si prevede ottimo in amore per lo Scorpione, segno indicato al "top del giorno". Giornata perfetta anche per gli amici dell'Acquario e dei Pesci, considerati nel complesso con un lunedì a cinque stelle.

Entrambi i preannunciati segni saranno da ritenersi fortunati sia in amore che sul lavoro. Sotto le attese intanto, quindi leggermente in crisi, gli amici nativi nel segno del Capricorno: le previsioni zodiacali di lunedì 24 maggio hanno valutato il predetto simbolo astrale di Fuoco con le due stelline dei periodi da 'ko'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 24 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 24 maggio

Bilancia: ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica un lunedì discreto in tutti i campi. Diciamo che in determinati momenti potrebbe restituire perplessità o lievi confusioni.

In amore, sarà un periodo tranquillo per la vita coppia. Schiaritevi bene le idee e, una volta prefissati i giusti obiettivi, certamente riuscirete a realizzarli senza problemi. Cullati dalle abitudini consolidate, non cercherete vie di fuga: il ritmo consueto del momento vi rassicurerà e vi rallegrerà. Single, quasi sempre un disarmante sorriso può cambiare gli esiti ad una giornata poco promettente: calma, con un po' di ottimismo si riporterà ogni cosa su livelli accettabili.

Nel lavoro, gli astri invitano a lasciar correre quelle situazioni instabili che hanno caratterizzato le giornate scorse. Sappiate che non ne vale assolutamente la pena.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano possa essere davvero splendido questo primo giorno della nuova settimana, senza nessun tipo di riscontro negativo da parte degli astri.

In amore, la Luna nel segno giocherà un ruolo determinante: chi è in coppia come anche chi è single, viaggerà di certo ad una velocità maggiore rispetto agli altri giorni. Si prevedono ore magnifiche da passare con il partner, soprattutto nella parte finale del periodo. Single, in massima parte il momento sarà carico di stimoli interessanti. Sapendo amministrare bene la positività della giornata, ossia facendo in modo di mantenersi al centro dell'attenzione della persona a cui si tiene, riuscirete a far breccia nel cuore della stessa. Nel lavoro, ottima la situazione che si va man mano instaurando nel luogo dove si opera e soprattutto tra i colleghi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 24 maggio al Sagittario indica una giornata abbastanza discreta, a parte le solite eccezioni in merito a quelle cose o situazioni che solo voi ben conoscete.

In amore, in tanti cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata. In questo caso cercate di stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia: pronti a dare prova tangibile del vostro affetto? In coppia starà solo a voi organizzare o meno qualcosa di speciale per la giornata. Inutile aspettarsi iniziative dal partner che ultimamente ha fatto poco o nulla in merito. Per i single, le stelle annunciano felici novità nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi e/o la condivisione d'interessi con, magari, progetti per un futuro a due. La parte riguardante il lavoro invece, tranquilli, siete abbastanza attrezzati al momento per puntare al successo o al soddisfacimento di certe vostre aspettative.

Discrete novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Oroscopo e stelle del giorno 24 maggio

Capricorno: ★★. L'Astrologia del momento in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia un periodo certamente fastidioso. La giornata di inizio settimana si presenta già da adesso con le pessime credenziali relative al "ko". Pertanto, le predizioni giornaliere mettono in guardia in amore su probabili disaccordi o scarsa comunicazione: non vi sentirete capiti dalla persona cara e non troverete il momento giusto per confidarvi. Continuerà a farsi sentire quella insolita pesantezza che avevate già avvertito giorni addietro, soprattutto nei confronti della vostra metà. Single, dovrete darvi da fare più solito per conquistare la persona che più vi piace, in questo momento volubile e incontentabile.

Siate pazienti! Sappiate comunque che potreste essere abbastanza poco motivati. La testa fra le nuvole, poi, non migliorerà affatto la situazione. Nel lavoro, anche qui incontrerete ostacoli e imprevisti. Ma non fatevi abbattere, perché avrete tutte le risorse per uscirne indenni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di competenza del segno concordano sul fatto che potrebbe maturare una giornata buona soprattutto in campo sentimentale. Questa parte della settimana a tratti potrebbe regalare anche sprazzi di vera fortuna, forse addirittura sfacciata. Intanto non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete in ogni momento della giornata. Il vostro caro partner percepirà senz'altro il vostro sentimento e si comporterà di conseguenza, certamente ricambiando con tante tenerezze.

Single, avrete conferma di essere protetti dalle persone a voi care. Qualcosa di gradevole potrà realizzarsi anche nel campo sentimentale, perché state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale che vi regalerà tanta fortuna per tutto quello che riguarderà le prossime vicende amorose. Nel lavoro l'ottimo aspetto del Sole in trigono a Saturno aiuterà a tutto campo nelle relazioni sociali. Potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o progettare viaggi di lavoro.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 24 maggio, presume che il periodo porterà abbastanza positività da risultare ottimo per la maggior parte di voi nativi. Con la Luna pronta a schierarsi al vostro fianco (Luna in Scorpione), ogni cosa che farete si trasformerà in una piccola magia.

In amore saprete trovare modi alternativi ed eccitanti per farvi voler bene dal partner oppure per vivacizzare ancora di più l'intesa di coppia. Buone notizie in arrivo nel tardo pomeriggio o in serata, probabilmente via telefono o tramite un'amicizia. Single, alcuni di voi potranno sperimentare "il capogiro" del colpo di fulmine: attenti, la voglia di passionalità potrebbe stuzzicare il cuore facendovi restare intrappolati per sempre nella ragnatela della vita a due... Il lavoro andrà abbastanza bene promettendo delle belle soddisfazioni. In alcuni casi però, le stesse potrebbero chiedervi anche un maggior impegno.

Classifica 24 maggio, le stelle dei dodici segni

Come sarà la giornata relativa del prossimo lunedì d'inizio settimana?

Questa è la domanda posta da voi lettori alla quale cercheremo di dare una risposta. Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere è la nostra onnipresente classifica completa, nel contesto interessante la giornata del 24 maggio. Ai primi posti della classifica troviamo lo Scorpione favorito dall'ingresso della Luna nel segno, mentre a chiudere il gruppo risultano Leone e Capricorno.

Le stelline di lunedì 24 maggio: