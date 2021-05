Lunedì 10 maggio troveremo sul piano astrale il Sole, Urano e la Luna sostare nel segno del Toro, mentre Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Saturno assieme a Giove, invece, permarranno in Acquario, così come il Nodo Lunare, Venere e Mercurio rimarranno stabili nell'orbita dei Gemelli. In ultimo, Marte continuerà la sosta in Cancro come Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Toro, meno roseo per Scorpione e Leone.

Sul podio

1° posto Cancro: resilienti. Il sestile che Marte nel segno ingaggerà col duetto Urano-Luna di Terra donerà, con ogni probabilità, ai nati Cancro un mood resiliente nell'ambiente professionale, il quale risulterà particolarmente utile per fronteggiare le faticose richieste dei piani alti aziendali.

2° posto Toro: passionali. Il trigono tra Venere e Plutone, avvalorato dal sostegno dei Luminari sui loro gradi, fornirà presumibilmente una buona dose di passionalità al primo segno di Terra, specialmente alla terza decade che avvertirà la voglia di sperimentare in tal senso.

3° posto Gemelli: voglia di divertirsi. Il primo segno d'Aria, durante la giornata che aprirà la settimana, avrà buone chance di percepire l'esigenza di liberare la mente da pensieri stantii concedendosi un po' di sano divertimento, magari organizzando una cena casalinga con poche amiche fidate.

I mezzani

4° posto Acquario: focus sentimentale. Giove, agli ultimi sgoccioli nel segno, formerà una pressante quadratura con la Bianca Signora in quarta casa e ciò potrebbe spingere il quarto segno Fisso ad analizzare pro e contro della storia sentimentale in essere.

Tale focus amoroso interesserà maggiormente la terza decade degli accasati, mentre i single si interrogheranno probabilmente su quello che cercano davvero in un partner.

5° posto Vergine: quiete prima della tempesta. L'atmosfera pressoché serena che regnerà, c'è da scommetterci, nel nido domestico sarà come l'occhio del ciclone, visto che il Novilunio nel loro Elemento di martedì e l'avvento del Grande Benefico opposto da venerdì stravolgeranno le carte in tavola.

6° posto Capricorno: chiarimenti amorosi. La retrogradazione plutoniana nel segno, in sestile a Nettuno d'Acqua ed in trigono a Venere d'Aria, intimerà probabilmente al terzo segno di Terra di lanciarsi in un chiarimento in coppia. Grazie al Luminare diurno nel loro Elemento, i nativi riusciranno a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e, malgrado ciò, una riappacificazione con la dolce metà sarà più che probabile.

7° posto Bilancia: attività domestiche. Lunedì dove i nati Bilancia potrebbero dedicare gran parte delle loro ore libere all'abitazione, cimentandosi in quelle attività poco entusiasmanti ma doverose come pulire la grondaia o sistemare gli scatoloni in cantina.

8° posto Pesci: taciturni. Scoraggiati ed un pizzico insofferenti rispetto agli ultimi accadimenti, i nati Pesci preferiranno presumibilmente limitare i dialoghi al minimo, lasciando parecchio perplesse le persone care che non comprenderanno la loro bocca cucita.

9° posto Sagittario: vecchi fantasmi. Qualche dinamica relazionale particolarmente fastidiosa potrebbe ripresentarsi al cospetto dei nati Sagittario per essere affrontata una volta per tutte, magari provando ad osservarla e analizzarla da una prospettiva diversa rispetto al passato.

Ultime posizioni

10° posto Leone: pigri. Come fossero dei gruppi elettrogeni, i nati Leone rimanderanno probabilmente le attività meno impellenti ai giorni successivi, così da accumulare più energia possibile in vista dello sbarco marziale sui loro gradi. Considerando che ciò avverrà a metà giugno, il secondo segno di Fuoco farebbe bene a non adagiarsi troppo sugli allori, in modo da evitare di vanificare il lavoro svolto sinora.

11° posto Scorpione: prova costume. Mentre la bella stagione starà per aprire i battenti, il secondo segno d'Acqua si farà, con ogni probabilità, trascinare dall'ansia di smaltire eventuali chili di troppo per far bella figura in bikini.

12° posto Ariete: routine. Il dinamismo che spesso contraddistingue il primo segno zodiacale dovrà probabilmente fare i conti con un martedì avaro di novità degne di nota, e ciò renderà i nati Ariete meno frizzanti e socievoli del solito.