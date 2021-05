L'oroscopo della giornata di sabato 8 maggio prevede una Bilancia carica di lavoro, con tante cose da fare e poco tempo da dedicare all'amore, mentre per Scorpione le pene d'amore stanno finalmente per concludersi. Mercurio in quadratura per i nativi Pesci potrebbe creare qualche difficoltà al lavoro, mentre per Leone l'intesa di coppia tornerà ad essere davvero soddisfacente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 8 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 8 maggio 2021 segno per segno

Ariete: relazione di coppia che comincerà a piacervi davvero grazie a questa Luna in congiunzione.

Secondo l'oroscopo, cercherete di dedicare maggior tempo al partner, allo stesso modo di come ci si dedica alle proprie passioni più grandi. Se siete single abbiate pazienza perché anche voi troverete la vostra dolce metà. Nel lavoro sarete in grado di sfruttare questo cielo per farvi strada e far notare agli altri le vostre abilità. Voto - 8,5

Toro: predizioni astrali che vedranno un cielo diverso dalle ultime settimane. Venere vi terrà compagnia soltanto per un altro giorno, per cui fate in modo che questa giornata possa essere unica, indimenticabile, per voi e per il partner. Se siete single i rapporti sociali possono essere un po’ difficili in questo periodo, ma voi sapete quanto ci tenete a chi amate.

Non ci siamo invece in ambito lavorativo. Potrebbero esserci alcuni aspetti poco chiari al momento, che avrete bisogno di ripassare per bene. Voto - 7

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato 8 maggio ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Questa giornata partirà bene per voi e per il partner, e insieme, riuscirete ad andare avanti con serenità.

Da domani inoltre Venere sarà nel segno, che andrà ad enfatizzare ulteriormente i vostri sentimenti. Se siete single si apre una stagione degli amori alla quale non potete assolutamente mancare. Molto bene anche nel lavoro, grazie ad un buon Giove che vi darà il giusto intuito per gli affari, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 9

Cancro: la posizione di Marte nel vostro segno zodiacale vi sta aiutando non poco nel lavoro. Le energie non mancheranno, e l'impegno che metterete nelle vostre mansioni sarà presto ripagato. In ambito amoroso invece la Luna in quadratura non sarà di grande aiuto per il vostro rapporto, tant'è che comunicare con il partner non vi riuscirà al meglio. Per quanto riguarda i single forse sarà meglio dedicarsi a qualcos'altro che non abbia a che fare con i sentimenti. Voto - 7-

Leone: magari ancora non siete al top della forma in ambito sentimentale, ma il recupero c'è e si vede. Secondo l'oroscopo di sabato 8 maggio infatti, con la Luna e Venere che tornano al vostro servizio, l'intesa tra voi e il partner ricomincerà a salire.

Sarà dunque il momento di mostrare con forza i vostri sentimenti. Se siete single siate più coraggiosi e non abbiate paura di esporvi. in ambito lavorativo ci vorrà ancora un certo impegno, ma le cose sembrano iniziare a cambiare. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che vedrà l'arrivo di alcune nubi che non faranno di certo bene al vostro rapporto. Venere nelle prossime ore sarà in quadratura, per cui attenzione a non entrare in una crisi di coppia. Se siete single promettete mari e monti, ma se poi non mantenete le vostre promesse, non farete di certo una bella impressione. Nel lavoro invece ve la caverete abbastanza bene, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 6,5

Bilancia: giornata piuttosto pesante per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo.

Certo, avrete un buon cielo ad assistervi, ma gli impegni da portare a termine saranno tanti, al contrario delle energie, per cui siate ben organizzati. Così tanto lavoro, che in ambito sentimentale sarete piuttosto carenti, anche a causa della Luna opposta, che renderà le cose più difficili tra voi e il partner, ma anche se siete single e volete fare conquiste. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di sabato che darà vita ad un fine settimana di recupero dal punto di vista sentimentale. Sarete infatti in grado di comunicare e comprendere al meglio le esigenze del partner, ora che Venere non è più opposta, e ciò influirà positivamente al vostro rapporto. Se siete single sentitevi liberi di fare ciò che più vi piace in questa giornata.

Nel lavoro dovrete ancora faticare un po’ per ottenere buoni risultati, ma grazie a Marte, l'impegno non manca. Voto - 7

Sagittario: inizio di fine settimana tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Venere ormai si troverà in opposizione, ciò nonostante per questa giornata ci sarà la Luna a proteggere il vostro rapporto, che sarà tutto sommato tranquillo. Se siete single e incontrate la vostra nuova fiamma, meglio non fare scelte avventate. In ambito lavorativo sarete piuttosto rapidi ed efficaci con i vostri progetti, merito di un Giove e Saturno dalla vostra parte. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale non particolarmente convincente secondo l'oroscopo della giornata di sabato 8 maggio.

Venere purtroppo smetterà di favorirvi, e la Luna sarà in quadratura, dunque per quanto riguarda i sentimenti sarà difficile sentirsi a proprio agio in compagnia del partner, o dei vostri amici o eventuali fiamme qualora siate single. Meglio invece in ambito lavorativo, dove sarete in grado di districarvi tra le tante mansioni da svolgere, anche se con un po’ di fatica. Voto - 6,5

Acquario: ottimo recupero dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna in sestile e da domani Venere in trigono vi permetteranno di recuperare affiatamento con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single una persona potrebbe presto diventare speciale. In ambito lavorativo arriveranno soddisfazioni per niente male, per cui sappiate sfruttare ogni occasione.

Voto - 8

Pesci: periodo non così gradevole per voi nativi del segno, ora che Venere non vi darà più il suo sostegno. In amore cercate di dimostrare sempre l'amore che provate per il partner, senza troppi eccessi o risultando ripetitivi. Se siete single le vostre abilità di rimorchiare andrebbero riviste. In ambito lavorativo fortunatamente continuerete a raggiungere discreti risultati, ma attenti comunque a Mercurio in quadratura, che potrebbe procurarvi diversi ostacoli lungo il percorso. Voto - 6,5