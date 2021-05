Martedì 11 maggio troviamo sul piano astrale la Luna, Urano e il Sole stazionare nel segno del Toro, mentre Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Marte, invece, rimarrà stabile in Cancro, così come Giove assieme a Saturno proseguiranno il loro domicilio in Acquario. Infine il Nodo Lunare, Mercurio e Venere permarranno in Gemelli e Nettuno continuerà il transito in Pesci.

Oroscopo dell'11 maggio favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: percezioni mutate. Il percorso esistenziale fatto dal primo segno di Terra dal plenilunio opposto del 27 aprile a martedì 11 maggio si è rivelato difficoltoso ma necessario, coi nativi che hanno dovuto affrontare, volenti o nolenti, alcuni lati oscuri del loro carattere.

Con la Luna che alle 18:59 si farà nuova nel loro domicilio, la percezione dei suddetti difetti potrebbe mutare d'improvviso, divenendo decisamente più morbida e possibilista nel poterli finalmente smussare o eliminare.

2° posto Capricorno: nuove regole. I nativi di prima e seconda decade, che nelle ultime due settimane hanno vissuto degli alti e bassi nel ménage amoroso, avranno buone chance di respirare un'atmosfera di rinnovata serenità tra le mura domestiche. Questa tranquillità, inoltre, gli permetterà di riappropriarsi del potere decisionale in famiglia, consentendogli di fissare nuove regole da rispettare per la prole.

3° posto Vergine: nodi al pettine. Rispetto agli altri due segni di Terra, per i nati in Vergine questo novilunio sarà leggermente meno benevolo perché porrà, con tutta probabilità, l'accento su alcuni discorsi professionali lasciati in sospeso nel recente passato, riportandoli a galla.

Una discussione con un capo che pareva archiviata e/o un adeguamento al ribasso del contratto in essere torneranno presumibilmente in auge, e il secondo segno di Terra non potrà più fare orecchie da mercante a riguardo. Sebbene ciò sembrerebbe non giustificare il podio, la terza posizione è data dal fatto che i nativi che affronteranno queste delicate tematiche dal tardo pomeriggio di martedì 11 maggio sino alle prime ore di giovedì 13, avranno ottime possibilità di riuscire ad ottenere qualcosa in più del preventivato.

I mezzani

4° posto Acquario: meno pressioni. Mentre il grande benefico starà per approdare in Pesci e la Luna si farà nuova in Toro, i nati in Acquario avvertiranno probabilmente meno pressioni dall'ambiente circostante, specialmente nel settore professionale. Malgrado le responsabilità non mancheranno, il quarto segno Fisso sarà probabilmente propenso a viverle con minori patemi d'animo, e ciò li metterà al riparo dall'indesiderato stress.

5° posto Leone: vizi da eliminare. Il novilunio quadrato, reso più pressante dai bisticci tra Urano e Saturno, intimerà al secondo segno di Fuoco di abbandonare quelle abitudini malsane che lo stanno accompagnando ormai da troppo tempo. Alcol, fumo o cibo spazzatura saranno i maggiori indiziati da eliminare al più presto, mentre per i più salutisti la Luna nuova suggerirà di aggiungere un po' di attività fisica al loro quotidiano.

6° posto Scorpione: conto alla rovescia. Il secondo segno d'Acqua sta aspettando lo sbarco di Giove nel suo elemento, seppur soltanto momentaneo, come fosse un bimbo che attende dietro l'uscio di un negozio di caramelle. In realtà, il pianeta dell'espansione agirà innanzitutto sui primi gradi della prima decade, e donerà a questi ultimi dai primi minuti dell'11 maggio una rinnovata voglia di mettersi in gioco sul versante lavorativo, mentre per rimettersi in pista in amore servirà attendere ancora qualche tempo.

7° posto Cancro: concilianti. L'ottava dimora sarà illuminata dal sestile che Nettuno d'Acqua ingaggerà col binomio Sole-Plutone di Terra, e ciò renderà i nati in Cancro decisamente più concilianti con le persone care. Borbottii e musi lunghi, quindi, lasceranno probabilmente spazio ad un mood affabile che lascerà piacevolmente sorpresi partner, amici e colleghi.

8° posto Ariete: scontro con la realtà. Dalla fine di aprile ad ora, il primo segno zodiacale ha preferito costruirsi alcune delle proprie certezze sentimentali o professionali su basi poco veritiere, pur di mantenere un certo equilibrio emozionale. Col novilunio, però, i nati sotto il segno dell'Ariete saranno chiamati a non indorarsi ancora la pillola, vedendo la realtà per quella che è.

9° posto Gemelli: focus sulle finanze. Il bottino economico di casa Gemelli potrebbe necessitare di un'accurata revisione, cosicché i nativi possano capire quali spese tagliare o rimandare per non avere sgradite sorprese a fine mese. Possibili discussioni in coppia per la seconda decade.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: esausti. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto sul versante professionale in questa giornata, coi nativi che potrebbero averne abbastanza delle continue recriminazioni dei colleghi o delle assurde richieste del capo, meditando un colpo di testa. Quest'ultimo, però, andrebbe evitato come la peste bubbonica, in quanto potrebbe provocare un vero e proprio tsunami lavorativo.

11° posto Pesci: relax. Quella dell'11 maggio sarà una giornata durante la quale il terzo segno d'Acqua - verso il quale il parterre planetario non si interesserà particolarmente - si dedicherà probabilmente al proprio benessere psico-fisico, ritagliandosi ampi spazi di rigenerante relax. Amore in secondo piano.

12° posto Bilancia: fuori giri. Continua il periodo "no" delle stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, i quali avvertiranno presumibilmente una certa difficoltà nel digerire i comportamenti altrui, specialmente al lavoro dove sembreranno diventare insofferenti e poco collaborativi.