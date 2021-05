Nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dai gradi dell'Acquario (dove staziona Saturno) al segno dell'Ariete, mentre Urano sosterà nell'orbita del Toro. Venere, invece, cambierà domicilio passando dal segno dei Gemelli (dove risiedono il Nodo Lunare, Mercurio e il Sole) al domicilio del Cancro (dove sosta Marte), nel frattempo Nettuno assieme a Giove rimarranno stabili in Pesci. Plutone, infine, proseguirà il transito nel segno del Capricorno. Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Cancro: amore top. Dal 3 maggio, e particolarmente venerdì con la Luna in Pesci, la settimana prenderà probabilmente una piega ben diversa sul fronte sentimentale. A beneficiarne per primi saranno i nativi di prima decade che, grazie allo sbarco della Bianca Signora sui loro gradi, potranno vivere l'amore con maggiore serenità, mettendo al bando le paturnie di coppia.

2° posto Pesci: shopping. Le giornate di giovedì, venerdì e dal tardo pomeriggio di domenica saranno, c'è da scommetterci, le più indicate per concedersi una sessione di shopping, magari assieme alle amiche di sempre così da conciliare la gratificazione legata all'acquisto col piacere di trascorrere del tempo in buona compagnia.

3° posto Leone: stacanovisti. Sebbene Marte rimarrà aggrappato al segno che li precede, i nati Leone godranno a piene mani dello Stellium in Gemelli (sino a giovedì) e della Luna di Fuoco (da venerdì a domenica). Tale parterre planetario indurrà probabilmente il secondo segno di Fuoco a premere sul piede dell'acceleratore sul fronte professionale, malgrado per giungere a dei risultati degni di nota bisognerà attendere ancora qualche settimana.

I mezzani

4° posto Scorpione: abitudini mutate. La settimana a cavallo tra maggio e giugno, in particolare dallo sbarco di Venere in Cancro in poi, potrebbe suggerire ai nati Scorpione di abbandonare qualche malsana abitudine, per lasciar spazio a consuetudini più salutari. Avvicinandosi la prova costume il secondo segno d'Acqua, ad esempio, potrebbe rivedere le proprie abitudini alimentari oppure cominciare della sana attività fisica.

5° posto Sagittario: focus amicale. Se da un lato le vicende sentimentali segneranno il passo, dall'altro il terzo segno di Fuoco potrà probabilmente contare su alcune ottime amicizie. Piacevolmente sorpresi dalla valenza di queste ultime, alcuni nati Sagittario si renderanno conto di aver dubitato inutilmente di qualche persona cara a causa di controproducenti equivoci.

6° posto Acquario: inizio smart. Le prime tre giornate settimanali avranno buone chance di essere le più interessanti sul fronte lavorativo, coi nativi che farebbero bene a concentrare le loro energie in quelle 72 ore perché da giovedì l'eloquio e la spinta volitiva diverranno meno sgargianti.

7° posto Ariete: weekend top. Sette giorni in crescendo quelli che, c'è da scommetterci, trascorreranno i nati sotto il segno dell'Ariete, dove ad una prima parte routinaria e scarna di novità succulente seguirà un weekend da fuochi d'artificio, specialmente in camera da letto.

8° posto Toro: amore flop. Nel ménage amoroso di casa Toro l'atmosfera potrebbe non essere delle migliori in questa settimana, soprattutto quando Venere in Cancro tenderà a rendere i nativi estremamente permalosi nei confronti dell'amato bene. Se a ciò sommiamo la quadratura saturniana, perlopiù in piena lotta astrale con Urano nel segno, ecco che dal cedere alla minima provocazione della dolce metà a litigarci il passo sarà breve.

9° posto Vergine: finanze flop. Da porre sotto attenzione questa settimana saranno, con tutta probabilità, le faccende economiche perché sarà semplice che i nati Vergine facciano male qualche calcolo e spendano più del necessario. Per aggirare l'inconveniente, basterà che il secondo segno di Terra eviti qualsiasi spesa voluttuaria e rinunci momentaneamente a qualche ingrediente costoso per imbandire la tavola da pranzo.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: rimpianti. Il terzetto Nettuno-Venere-Mercurio nell'asse Aria-Acqua potrebbe far riemergere nelle menti native un'occasione sentimentale mancata, in particolar modo il loro rimorso sarà legato al non aver fatto intendere ad un amico/a il loro interesse. Anziché piangersi addosso, però, basterà attendere che Marte e Venere sbarchino in Leone, rispettivamente il 12 ed il 28 maggio, e provare a cogliere l'occasione perduta.

11° posto Capricorno: rimediare agli errori. In questo lasso di tempo, i nati Capricorno avranno buone possibilità di essere chiamati a porre rimedio ad alcuni errori del passato, come prevaricazioni o prese di posizione sul fronte professionale.

Le persone che hanno subito i loro colpi bassi non hanno dimenticato, quindi, sarebbe bene che il terzo segno di Terra si cosparga il capo di cenere, dando dimostrazione di aver compreso i propri errori.

12° posto Gemelli: fuori giri. Eccezion fatta per lunedì e sino all'ora di pranzo di martedì, la settimana in casa Gemelli odorerà probabilmente di sfide, sul versante lavorativo, e contrattempi, sul fronte pratico, che sembreranno scoraggiare i nati più del solito.