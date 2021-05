L'oroscopo della giornata di martedì 11 maggio vedrà un cielo invidiabile per i nativi sotto il segno dei Gemelli, forti di Venere e Mercurio in congiunzione, mentre il periodo aprirà le porte a novità interessanti per i nativi Leone. Vergine dovrà capire che l'amore non è fatto solo di passione e romanticismo, mentre un dolce e soave Cancro si lascerà andare all'amore che prova per il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 11 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 11 maggio segno per segno

Ariete: predizioni astrali più che sufficienti per voi nativi del segno.

Venere sarà in buon aspetto, e vi darà il sostegno necessario per un rapporto che funzioni bene, maturando dunque un desiderio di stabilità. I single cercheranno il vero amore, per questo motivo non troveranno l'amore così velocemente. Bene anche nel lavoro, dove le idee per andare avanti non mancheranno. Ciò nonostante dovrete convincervi di non poter fare tutto da soli se non volete ritrovarvi indietro entro breve tempo. Voto - 8-

Toro: oroscopo di martedì che vedrà Marte agire a vostro favore, e sarà di grande aiuto per quanto riguarda il lavoro. Non è un cielo grandioso infatti al momento, ragion per cui dovrete metterci tutto l'impegno e le energie che avrete. In amore la vostra relazione andrà ancora bene, dimostrando il vostro affetto in tanti modi diversi.

Se siete single per una volta siate voi a stare al gioco della seduzione. Voto - 7+

Gemelli: giornata intrigante dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di martedì 11 maggio. Con Venere al vostro servizio, e presto anche la Luna, avrete una relazione invidiabile a chiunque basata sul rispetto, sulla fiducia e l'amore immenso che provate l'uno per l'altro.

Se siete single non lasciate mai perdere i vostri sogni, e non smettete mai di inseguirli. Nel lavoro potreste riuscire ad andare molto lontano con un po’ di positività in più. Voto - 8+

Cancro: dolci, affettuosi e soavi al massimo in questa giornata secondo l'oroscopo, merito di una luminosa Luna in sestile. Il vostro rapporto sta prendendo finalmente la giusta direzione, e sarete felici e curiosi di questo nuovo capitolo della vostra vita.

Se siete single non mancherà un bel po’ di tenerezza da parte vostra. Settore professionale che richiederà ancora tanto impegno per riuscire a tenere testa ai colleghi, ma almeno le energie non mancheranno grazie a Marte. Voto - 7,5

Leone: predizioni astrali in miglioramento da un paio di giorni, ma in questa giornata dovrete rallentare un po’ a causa della Luna in quadratura. Nulla di grave, il vostro rapporto con il partner sta migliorando, per cui abbiate ancora un po’ di pazienza, e presto ci saranno novità interessanti, anche per i cuori solitari. Anche nel lavoro qualche miglioramento non manca, ma sarà meglio attendere Giove in una posizione decisamente più felice. Voto - 7-

Vergine: configurazione astrale nel complesso discreta nel corso di questo martedì.

In amore la Luna sarà in trigono, e sarà molto utile per voi perché dovrete comprendere che l'amore non è solo romanticismo, ma è anche prendersi cura del partner. Anche in una semplice e banale conversazione può scatenarsi energia e affetto, sappiatelo. Se siete single dedicherete più tempo verso i rapporti sociali. Nel lavoro bisognerà darsi da fare per non perdere il ritmo, e fortunatamente Marte vi darà una mano. Voto - 7-

Bilancia: con questa Venere favorevole, manterrete sempre un certo ottimismo in questa giornata secondo l'oroscopo. In amore quando mancano le parole, ci penseranno i gesti e i vostri sguardi a parlare. Se siete single alcune nuove conoscenze possono essere davvero intriganti.

In ambito professionale saprete distinguere perfettamente idee valide da idee poco affidabili, riuscendo a centrare il successo che meritate. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo dell'11 maggio non ancora al top per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna, ma da domani andrete verso la giusta direzione. Fate in modo che il vostro rapporto torni a funzionare, cercando di superare ogni problema di coppia. Se siete single nascondete la vostra ansia e il vostro timore di errare: se è quella giusta, il cuore ve lo dirà. In ambito lavorativo attendete l'arrivo di Giove in buon aspetto per momenti molto gratificanti. Voto - 7-

Sagittario: non un cielo ottimo rispetto a qualche giorno fa secondo l'oroscopo.

Di colpo vi sembra che la vostra vita sentimentale vada a rotoli, ma può anche darsi che sia una vostra sensazione, dunque cercate di capire cosa non va esattamente nel vostro rapporto. Se siete single prendetevi del tempo per mettere in chiaro alcune situazioni. Settore professionale ancora una volta positivo invece, dove sarete dotati di una notevole forza d'animo e intraprendenza. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di martedì discreto per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in trigono, il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo, anche se passione e romanticismo non saranno a livelli estremi. I single tenderanno a cambiare qualcosa nella loro vita quotidiana. In ambito professionale dovrete tenere d'occhio alcuni fattori che potrebbero cambiare il vostro di lavorare.

Marte inoltre sarà negativo, e potreste essere colti di sorpresa da certe novità. Voto - 7

Acquario: bene ma non benissimo questa giornata per voi nativi del segno. Venere sarà in posizione favorevole, certo, ma la Luna in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione con il partner, quindi meglio non strafare per il momento. Se siete single cercate di mostrare sempre il vostro lato più allegro, spensierato e felice. Nel lavoro ascoltare l'opinione altrui potrebbe esservi d'aiuto per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7+

Pesci: giornata nel complesso discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna sarà in buon aspetto, ma il vostro rapporto avrà bisogno di alcune certezze in più per funzionare al meglio.

Se siete single il primo incontro è sempre importante, sappiatelo. In ambito lavorativo non vi darete per vinti, e sfrutterete le energie a disposizione per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7