L'Oroscopo del 9 maggio si concentrerà sulle intense emozioni create dal clima familiare. Alcuni segni saranno inclini a rimanere accanto alle persone care, con predilezione verso i figli, mentre altri preferiranno avventurarsi all'aperto, nel cuore della natura.

Per avere un quadro più chiaro, sarà necessario osservare le posizioni planetarie di domani. Tra esse spiccheranno le seguenti:

Sole, Venere e Urano in Toro

Luna in Ariete

Mercurio in Gemelli

Marte in Cancro

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 9 maggio.

Previsioni astrologiche della Festa della mamma: autorità per Ariete, Cancro dolce

Ariete: assumerete un ruolo autoritario tra le mura domestiche. Pretenderete di avere ragione e farete fatica ad ascoltare il punto di vista degli altri. Non lo farete con cattiveria, ma le persone che vi circonderanno potrebbero interpretare male questi comportamenti. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a mitigare alcuni lati del vostro carattere.

Toro: tenderete a essere premurosi con i figli e con il partner, però, in alcune circostante potreste essere un po' troppo bruschi. Darete poco peso alle parole e punterete solo al risultato. Questo comportamento potrebbe causare tensione con la persona amata e condurre ai dei fraintendimenti.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di spiegarvi subito.

Gemelli: non sarete molto collaborativi tra le mura domestiche. Tenderete a non dare confidenza e a occuparvi solo delle vostre questioni personali. Questa mossa potrebbe causarvi dei problemi con il partner e non verrà apprezzata neanche da amici e parenti.

Per fortuna, se vi impegnerete, riuscirete a trovare un modo per rimediare alla situazione.

Cancro: sarete molto gentili verso la vostra famiglia. Vi farete carico di numerose responsabilità e non vi tirerete indietro se ci sarà bisogno di intervenire. La vostra gentilezza donerà all'ambiente famigliare un clima sereno e insostituibile.

Tututti saranno lieti di avervi accanto e anche gli amici non riusciranno a rinunciare alla vostra compagnia.

Oroscopo di domenica 9 maggio: Leone libero, Scorpione creativo

Leone: non vi sentirete ancora pronti a impegnarvi a livello sentimentale. Vorrete avere accanto una persona che vi permetta di essere voi stessi e che vi lasci liberi dalle convenzioni sociali. Non tutti accetteranno questo lato ribelle del vostro carattere, ma ci sarà chi non riuscirà a fare a meno di voi. Inoltre, il vostro spirito avventuriero potrebbe attirare l'attenzione di una persona speciale.

Vergine: tenderete a dare dei giudizi non richiesti. Non riuscirete a non esprimere la vostra opinione, anche se questo potrebbe causare una frattura nella vita familiare.

Non vi sembrerà di alzare la voce, ma ci sarà chi porrà l'accento proprio su questo. L'oroscopo di domani consiglia di provare ad allontanare lo stress in eccesso e di fare attenzione alle parole che userete.

Bilancia: non riuscirete a distogliere l'attenzione dalle faccende domestiche. Vi impegnerete per creare un ambiente adatto alla famiglia e al partner, ma questo potrebbe sottrarvi tempo prezioso per stare con le persone amate. L'oroscopo di domani consiglia di trovare un compromesso e di provare a coinvolgere i vostri famigliari.

Scorpione: il vostro modo per dimostrare amore alla famiglia sarà quello di cucinare. Adorerete trascorrere il tempo ai fornelli e cercherete di dare vita a ricette gustose e creative.

Forse, non tutto avrà il sapore desiderato, ma le persone amate saranno felicissime di poter gustare i vostri manicaretti. Esprimerete un lato caratteriale originale e inaspettato.

Sagittario un po' dubbioso e Capricorno all'aria aperta

Sagittario: avrete alcuni dubbi riguardo alla vostra vita di coppia. Vi sentirete in dovere di fingere che vada tutto bene, ma i problemi non tarderanno ad arrivare. Avrete bisogno di un confronto diretto con il partner, che metta in evidenza i punti forti e i punti deboli della relazione sentimentale. In questo modo, potrete trovare una valida soluzione.

Capricorno: non avrete voglia di rimanere chiusi tra le mura domestiche. Sentirete il bisogno di allontanarvi da casa e di trascorrere una giornata all'aria aperta.

Sarà un modo per ricaricarvi e per vedere le cose sotto un altro punto di vista. Qualcuno potrebbe avvertire la vostra mancanza, però, al vostro ritorno, saprete come farvi perdonare.

Acquario: adorerete trascorrere del tempo con la vostra famiglia. Cercherete di rendere il partner felice e avrete occhi solo per i figli. Almeno per un giorno, cercherete di lasciarvi tutte le preoccupazioni alle spalle, ma non sarà semplice non dare peso ai problemi lavorativi o alle indecisioni personali. Gli amici, per fortuna, vi daranno consigli preziosi.

Pesci: non sopporterete la presenza di liti familiari e farete di tutto per allontanare qualsiasi incomprensione. Vi concentrerete sugli aspetti più belli del vivere insieme e riuscirete sempre a trovare un compromesso.

Sarete molto romantici con il partner, ma non sempre i vostri gesti avranno l'effetto desiderato. Non sopporterete l'idea di essere trascurati.