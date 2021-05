L'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 maggio prevede un cielo splendente per i nativi sotto il segno dei Gemelli, forti di Venere, Mercurio, Giove e anche della Luna in buon aspetto, che gli aiuteranno a dare il massimo sia in amore che nel lavoro, mentre un sognante Acquario potrà rivivere al meglio i rapporti sentimentali e d'amicizia. Sagittario sarà un po’ insofferente dal punto di vista amoroso, mentre per Leone il lavoro comincerà a dare qualche soddisfazione in più. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 maggio.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 maggio segno per segno

Ariete: settimana nel complesso gratificante per voi, salvo qualche piccola sbavatura, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Nel weekend la Luna sarà in quadratura, dunque attenzione al vostro temperamento. Nella restante parte della settimana il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo. Se siete single sarete particolarmente attivi, allegri e socievoli un po’ con tutti. Nel lavoro, mantenendo la concentrazione e sfruttando la posizione di Mercurio, riuscirete a farvi strada tra le tante cose da fare, anche se le energie non saranno un granché a causa di Marte. Voto - 7+

Toro: oroscopo della prossima settimana ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Da lunedì la Luna sarà in congiunzione e al partner darete prova ancora una volta dei vostri sentimenti, molto forti in questo periodo. Se siete single sappiate che la stagione degli amori non si è ancora conclusa.

In ambito lavorativo arriverà Giove in buon aspetto, che potrebbe dare una svolta a questo periodo di alti e bassi, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7,5

Gemelli: alla grande con questo cielo così favorevole secondo l'oroscopo. Durante la settimana arriverà la Luna in congiunzione insieme a Venere, così il vostro rapporto sarà invidiabile da chiunque e in grado di brillare di luce propria.

Se siete single ci saranno nuovi desideri e voglia di aria nuova. Ottimo anche il settore professionale, grazie a una certa creatività e un forte impegno che vi permetteranno di non fermarvi dinanzi a nessun ostacolo. Voto - 9

Cancro: oroscopo settimanale più che soddisfacente nonostante un cielo non al top. In amore voi single mostrerete maggior sicurezza in voi stessi, utile per provare ad avvicinarvi alla persona che vi piace.

Se siete già impegnati sfruttate il weekend per dare nuova vita al vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Giove in trigono vi permetterà di mostrare più grinta in quel farete, con una forte convinzione di poter fare tutto quello che volete. Voto - 8-

Leone: dopo mesi di sofferenza, soprattutto in ambito lavorativo, finalmente arriva un cielo positivo, pronto a sostenervi. Secondo l'oroscopo, infatti, Mercurio e Giove saranno di grande aiuto per risalire a china e ottenere diverse soddisfazioni. Molto bene anche in amore, anche se le prime due giornate non saranno un granché a causa della Luna. Ciò nonostante, potrete contare su un affiatamento decisamente migliore. Se siete single riprenderanno le attività sociali e per voi sarà come un nuovo inizio.

Voto - 7,5

Vergine: inizio di settimana tutto sommato buono per voi nativi del segno. Sfortunatamente, però, la restante parte potrebbe non essere così soddisfacente. In amore Venere sarà in quadratura e potrebbe portare qualche grattacapo nel vostro rapporto, soprattutto per i nati nella prima decade. Se siete single non mancheranno timidi segnali di batticuore, ma difficilmente vi farete avanti. Situazione critica anche nel lavoro, dove Mercurio e Giove potrebbero mettervi alle strette. Voto - 6+

Bilancia: periodo piuttosto piacevole per voi nativi del segno, nonostante nel vostro cielo siano in atto alcuni cambiamenti. Dal punto di vista sentimentale continuerete a vedere chiaramente il valore del partner, alimentando la vostra relazione di coppia con tanto amore.

Se siete single la vostra onestà e lealtà non passeranno inosservate. In ambito lavorativo Giove non sarà più favorevole, ciò nonostante riuscirete a essere abbastanza affidabili. Voto - 7,5

Scorpione: finalmente anche voi potrete dire la vostra in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della prossima settimana. L'arrivo imminente di Giove nel segno dei Pesci porterà un po’ di fortuna e stabilità, permettendovi di recuperare terreno. In amore le prime due giornate della settimana non saranno granché, colpa della Luna opposta, ma nella restante parte saprete come dare calore al vostro rapporto. Se siete single prima o poi troverete una persona che avrà bisogno di voi e non saprà stare senza. Voto - 7+

Sagittario: configurazione astrale poco soddisfacente anche in questa settimana.

In amore questo cielo procurerà un po’ di tensione nel vostro rapporto, al punto che potreste decidere di prendervi una pausa, che non è detto possa far bene. Se siete single la timidezza potrebbe non spingervi a farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro adesso anche Giove si metterà contro di voi, causando rallentamenti con i vostri progetti. Voto - 6

Capricorno: oroscopo della settimana promettente per voi nativi del segno, merito di un cielo che sta migliorando. Dal punto di vista professionale Giove si metterà in sestile e per tale motivo potrete contare su un valido alleato per far valere le vostre idee. In amore la Luna sarà in trigono fino a martedì e andrà sfruttata appieno per vivere al meglio il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single sarà un periodo interessante per fare nuove conquiste, soprattutto se di recente avete conosciuto qualcuno. Voto - 8-

Acquario: aria di cambiamenti dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo. Il pianeta Giove lascerà il vostro segno, e questa fortuna e sicurezza in voi stessi presto potrebbe venir meno. Fortunatamente ci saranno ancora Saturno e Mercurio favorevoli, ma andranno sfruttati appieno per portare una certa stabilità e fiducia in voi stessi. In amore i rapporti di coppia e di amicizia procederanno molto bene, soprattutto nella seconda parte della settimana, quando la Luna sarà in trigono dal segno dei Gemelli. Voto - 7+

Pesci: con Giove che si andrà a mettere in congiunzione a partire da questa settimana, tornerete a essere motivati e attivi in ambito lavorativo, in particolare i nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i sentimenti, invece, continuano a esserci diverse difficoltà tra voi e il partner, ma con un po’ di fortuna forse potreste anche riuscire a superarle, soprattutto nelle giornate di Luna favorevole. Se siete single bisognerà portare pazienza prima di poter conoscere la persona giusta. In ogni caso non smettete mai di amare e tenete sempre il cuore aperto. Voto - 7+