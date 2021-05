La giornata di mercoledì 26 maggio sarà ricca di novità e di sorprese per quasi tutti i segni zodiacali. Alcuni vivranno un processo di cambiamento che li porterà a migliorare alcuni aspetti caratteriali, mentre altri preferiranno insistere con le risorse già in loro possesso.

Per avere un quadro più definito di come gli influssi astrali incideranno sulla sfera amorosa, professionale e personale di ciascuno di noi, sarà necessario rivolgere gli occhi verso la volta celeste. Tra gli aspetti planetari principali sarà possibile trovare:

Luna in quadratura a Giove

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Nettuno

Venere in quadratura a Nettuno

Marte in trigono a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 26 maggio.

Oroscopo di mercoledì 26 maggio dall'Ariete al Cancro

Ariete: dedicherete questa giornata alla famiglia e al rapporto con il partner. Adorerete essere circondati da persone affettuose, ma accetterete mal volentieri le critiche. Difenderete il vostro pensiero a spada tratta e questo potrebbe creare qualche tensione. Se lascerete più spazio agli altri, vi sarà più facile interagire con serenità.

Toro: sarete molto fortunati in ambito sentimentale perché riuscirete ad esprimere, al massimo, il vostro potenziale. Non avrete paura di rivelare al partner i vostri veri sentimenti e questo sarà un grande punto di forza. L'atmosfera, durante le ore serali, potrebbe raffreddarsi a causa dello stress lavorativo.

Sarà fondamentale non dare spazio al nervosismo.

Gemelli: sul lavoro vorreste dare il massimo, ma non vi sentirete abbastanza in forma per farlo. Farete fatica a mantenere la concentrazione e avrete bisogno di più pause durante la giornata. Per fortuna, si tratterà solo di una situazione momentanea che, nel giro di poco tempo, si risolverà senza lasciare strascichi.

Cancro: sarete totalmente concentrati sul vostro percorso di crescita personale. Apprezzerete molti lati del vostro carattere, ma ci saranno dei dettagli che proverete a modificare. L'oroscopo di domani suggerisce, però, di non esagerare con i cambiamenti perché la spontaneità avrà un grande peso nei rapporti con gli altri.

Previsioni zodiacali di domani 26 maggio dal Leone allo Scorpione

Leone: cercherete di migliorare la vostra costanza. Vi renderete conto di perdere troppo tempo con cose inutili e di aver bisogno di ritrovare il giusto ritmo. Non sarà semplice perché le cattive abitudini prenderanno il sopravvento, ma se davvero lo vorrete, potrete rimettere le cose a posto. Sarete degli amici leali e fiduciosi.

Vergine: non riuscirete a seguire i piani stabiliti perché degli eventi imprevisti causeranno confusione. Vi darà fastidio dover modificare i vostri programmi, ma cercherete di adattarvi. Quello che proprio non sopporterete sarà l'invadenza delle persone. Le vostre risposte brusche e poco ragionate faranno emergere subito il vostro punto di vista.

Bilancia: potreste avere la tentazione di isolarvi dal mondo esterno, per non essere costretti a dare troppe spiegazioni. Preferirete praticare i vostri hobby in solitudine e dedicarvi ai vostri sogni. L'oroscopo di domani, però, consiglia di curare anche le relazioni interpersonali, magari circondandovi di persone sincere e affettuose.

Scorpione: non vi sentirete molto a vostro agio con il partner. Avrete bisogno di maggiori certezze e non ne farete mistero. Le vostre richieste non saranno eccessive, ma la persona amata preferirà prendersi del tempo per pensare. Sul lavoro, al contrario, sprigionerete una grande sicurezza e sarete completamente padroni della situazione.

Astrologia del 26 maggio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: in ambito sentimentale vi sentirete sicuri di voi stessi, ma non sarà lo stesso per quanto riguarderà il lavoro. Avrete delle piccole difficoltà, che toccheranno anche il vostro lato emotivo. Per fortuna, avrete modo di analizzare voi stessi per apportare i cambiamenti necessari. Non tutti i colleghi vi daranno il loro aiuto.

Capricorno: apporterete dei cambiamenti importanti nella vostra quotidianità. Proverete a farvi scivolare le cose addosso, senza dare troppo peso alle critiche sterili. Darete la priorità ai vostri punti di forza e tralascerete tutto ciò che non farà bene alla vostra autostima. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da affetto e comprensione.

Acquario: investirete molto nel rapporto di coppia perché desidererete portare avanti la relazione. Servirà impegno da entrambe le parti e una forte collaborazione. Tutto si baserà sulla stima e sul rispetto reciproco. L'oroscopo consiglia di non lasciare questioni in sospeso e di affrontare subito le piccole e grandi incomprensioni.

Pesci: proverete un pizzico di nostalgia nei confronti dell'infanzia. Avrete voglia di tornare a quel momento, in modo da eliminare preoccupazioni e paure. Per combattere le difficoltà quotidiane dovrete fare appello alla vostra forza interiore e mettere da parte le insicurezze. Il partner vi darà un grande supporto emotivo in questo.